SpainMix, el álbum que está revolucionando España entera

Todas las personas recuerdan, allá por los años 2000 como cada verano, aquella discográfica bicolor que traía de aquellas islas caribeñas los famosos recopilatorios que tanto se han escuchado y bailado. Ahora, en 2024 y gracias a Momentos Virales, la historia cambia y se transforma para dar comienzo a una nueva era en el mundo de la música: SpainMix.

Con más de medio millón de reproducciones del lanzamiento en TikTok, SpainMix se ha convertido en el recopilatorio definitivo donde se encuentran todos los éxitos para este verano. Pero la idea es un poco más original y divertida que cualquier otro álbum de canciones pegadizas. En esta ocasión, Momentos Virales, un grupo de compositores que, gracias a la inteligencia artificial, han querido rendir homenaje a todos los grandes momentos que ha regalado la televisión española de todos los tiempos.

Con humor y mucho cariño, se viaja de nuevo a esos instantes que hicieron reír a carcajadas. Como aquel famoso “Pin Pam toma Lacasitos” que se hizo viral cuando el programa televisivo durante un control de alcoholemia, quiso entrevistar a aquel chicho que hizo reír sin parar (de forma ininterrumpida).

Las hermanas del Baptisterio Romano (del siglo I) Otro de los momentos que pasarán a la historia de la televisión española fue a finales de los años 90 cuando aquel joven reportero descubrió a estas hermanas y su Baptisterio del Siglo I. Ese momento histórico ha sido tratado de una forma muy cariñosa y con mucho amor. Se compuso una balada ensalzando el arraigo cristiano que las hermanas tenían con el legado de su abuelo. Un tema que ha sido muy bien acogido por las congregaciones religiosas y asociaciones cristianas.

Las vecinas de Valencia Solo con mencionar conflictos con vecinos y más en la zona de levante, indudablemente vendrá a la cabeza aquella historia que dejó momentos icónicos y que se quedaron grabados en la mente para siempre. Es por eso que Momentos Virales ha decidido contar su historia a ritmo de rumba y un estribillo que querrás cantar y gritar igual que lo estamos haciendo con la propuesta Eurovisiva para este año 2024.

Cada canción tiene su propio estilo musical y quiere reflejar con sus melodías no solo los sentimientos que hicieron sentir estas historias, sino contarlas desde una nueva perspectiva. Usando únicamente las frases icónicas de estos momentos desternillantes, los ritmos llevan a saber de antemano prácticamente toda la canción. Estribillos pegadizos y frases que marcaron un antes y un después en las vidas.

Y modaba Como aquella frase que durante el programa que se emitía en Andalucía, una señora que quería contar como fueron a pedir “y modaba!”. Las carcajadas fueron inevitables y año tras año sigue resonando en las mentes:

“Queríamos dedicar una canción pegadiza para la expresión "modaba" que es utilizada por personas mayores en el sur de España y que cada vez más está en desuso. La palabra surge de la unión de las palabras "nos daba" por ese afán de unir palabras para hablar más rápido. Queremos que cada vez más gente conozca esta palabra y la use y que cuando vayan a pedir cualquier cosa puedan decir: Y MODABA! Y MODABA! Y MODABA!” – comenta su creador.

Eloísa, ¿dónde están los papeles de la paella? Aquel programa que basado en la novela de George Orwell revolucionó la televisión española. Aquel momento en el que por tercera vez se repetía: “¿dónde están los papeles de la paella?” - ha hecho que Momentos Virales quiera darle un nuevo giro. Fusionando el flamenco con el techno, un nuevo estilo musical que está arrasando en Ibiza y festivales de todo el mundo. La canción “Eloísa, ¿dónde están los papeles de la paella?” quiere transformarse en la nueva embajadora del plato gastronómico por excelencia.

La he liado parda ¿Recordáis aquella socorrista que hace años (en 2008) la 'lió parda' al mezclar sin tener mucha idea varios compuestos químicos que generaron una nube tóxica sobre San Sebastián de los Reyes? Aunque no hubo consecuencias graves, algunos vecinos de esta localidad madrileña experimentaron una irritación cutánea y la joven autora admitió haberse equivocado al mezclar ácido clorhídrico con sulfato de cloro.

Pues esa nube vuelve con ritmos canallas y divertidos dignos de los garitos más auténticos de Malasaña y Tribunal. A ritmo de pop-rock mezclado con reggae esta melodía es pegadiza para poder seguir cerrando bares en toda la geografía.

Homenaje a La Veneno Este tema, cuenta Momentos Virales, que ha sido uno de los grandes desafíos a los que se han enfrentado. La canción fue inspirada y compuesta en honor a Cristina Ortiz Rodríguez, conocida popularmente como La Veneno, una de las figuras trans más icónicas de España.

"Digo" es una balada romántica que combina la voz de la cantante mezzosoprano con elementos de ópera, soul y pop, creando una composición rica y emotiva. La instrumentalización subraya la profundidad lírica y la intensidad emocional, adecuada tanto para los momentos introspectivos como para los de proclamación pública de identidad y orgullo LGTBI+.

“La letra tenía que contener las famosas frases de La Veneno y con ellas contar su historia y lanzar un mensaje de superación y orgullo. Tenía que tener una estructura circular comenzando con unos acordes de piano y usar la orquesta como transporte vehicular del mensaje” – comenta Momentos Virales.

Aquí se habla español (your name is not moon) Hay un tema que ha saltado las fronteras y que Momentos Virales consideró hacerse eco de ello. Se trata de un tema que está siendo fruto de cada vez más de polémica. El uso del español está siendo traspasado por el idioma anglosajón en aquellos países en los que las segundas y terceras generaciones de inmigrantes deciden, consciente o inconscientemente, olvidarse de sus raíces y someterse al entorno de habla mayoritariamente inglesa. Cantidad de casos que llegan cada día de latinoamericanos en Estados Unidos que ya no saben hablar español debido a la influencia de la cultura americana. De ahí que se hiciera viral aquel famoso caso emitido en el canal Telemundo donde una jueza se indignaba porque la testigo aun siendo colombiana, decía que se sentía más cómoda hablando en inglés. Reacción que enfureció a la magistrada remarcándola que en ese programa se hablaba español y que su nombre no era Moon, sino Luna.

Momentos Virales ha querido saltar fronteras y hacer de este momento, una canción moderna para todas aquellas generaciones que están perdiendo su idioma natal en aquellos países en los que hablar español parece que cuesta cada vez más.

Muchísimos temas más Momentos Virales quiere dejar títere con cabeza y toca numerosos temas de actualidad en clave de humor.

“No solo buscamos entretener, sino también conectar con una audiencia que disfruta de la innovación en la música y la cultura meme. Queremos que la gente sonría al recordar estos momentos virales, pero también que disfruten de una canción que pueden bailar y compartir”.

Desde los problemas de la adolescencia como el trastorno dismórfico corporal en la canción “me encanta el oro (me vuelve loca)” hasta los problemas derivados de los embarazos prematuros con la frase famosa de “hemos cenado, nos hemos divertido, hemos hablado…”. Cuestiones de género con la balada metal “el quinto sexo divino”, donde se muestra otra realidad que trasciende el plano físico (o el plano cósmico). Problemas con la comunidad como aquel que tenía “Georgina, nombre de Málaga”, donde todos sabían que al final solo mandaban seis propietarios. “A mi novio le gustan con patillas, de pura raza”, “La maldición de la Nocilla (qué merendilla)”, “Embarazada espiritualmente (hacen el cuelpo)”, “Tiki Tiki Miau Miau”, “Los pistoleros del Eclipse”, “Acroyoga que me encanta”, “Ay Marichocho” y “Las mujeres tienen una enzima” entre otros los podrás encontrar en SpainMix.

SpainMix ya está disponible en Spotify y todas las plataformas de streaming para reírte y bailar este verano.