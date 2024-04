Windows to Infinity, de simples dioramas a una revolución cultural itinerante

La exposición da un giro de 180º con sus nuevas obras de gran formato y nuevas temáticas

Desde sus humildes comienzos como una colección de dioramas en un espacio de 100 m², Windows to Infinity ha crecido para convertirse en una de las exposiciones más innovadoras y cautivadoras del mundo del arte. La visión del artista y la audaz apuesta de los organizadores por ampliar y evolucionar la muestra han culminado en una experiencia itinerante de 5,000 m² que desafía las expectativas y redefine la interacción entre el arte y su audiencia.

Inicialmente conocida por sus dioramas de gran escala, la exposición ha experimentado una transformación significativa, integrando tecnologías avanzadas y obras de dimensiones colosales. Las piezas actuales, cada una dentro de una cabina de 80 m² y superando los 6 metros de ancho, están diseñadas no solo para asombrar visualmente, sino también para crear una experiencia inmersiva con efectos especiales que transportan al espectador a mundos alternos y escenas épicas.

En el ensayo general de 2023/24, la incorporación de dos "Visiones Majestuosas" ha sido particularmente bien recibida, destacándose como el nuevo centro de atención de la exposición. Estas obras, que combinan habilidad artística con hazañas técnicas, han capturado la imaginación del público, dejando una impresión duradera y fomentando un aprecio más profundo por el arte innovador.

El enfoque multidisciplinario de Windows to Infinity también se refleja en su variedad de temas, abarcando desde la historia y la mitología hasta visiones futuristas y paisajes naturales. La exposición ofrece múltiples perspectivas artísticas, permitiendo a los visitantes explorar desde las "Luces del Pasado" que recrean maravillas del mundo antiguo hasta "Un Viaje Sostenible" que mira hacia el futuro de nuestro planeta. Cada obra viene acompañada de un audio tour disponible en los teléfonos móviles de los visitantes y pantallas que sumergen en la historia tanto de los personajes como de la aventura, reflexionando sobre un mensaje de trasfondo.

Además de la impactante itinerancia de Windows to Infinity, la organización dispone de un showroom exclusivo donde los visitantes pueden ver todas las obras terminadas en detalle. Este espacio no solo ofrece una vista previa de la magnificencia de las obras, sino que también es una oportunidad para que los posibles contratantes experimenten el arte de primera mano. Además, se ofrece la posibilidad de visitar el colosal taller o atelier del artista, donde se pueden observar el resto de las obras en construcción. En este entorno dinámico, los visitantes tienen la oportunidad de interactuar directamente con El artista, explica el proceso creativo y discute el futuro del proyecto. Esta experiencia única asegura que los interesados puedan apreciar completamente la profundidad y el alcance del arte antes de comprometerse con Expotour Itinerant, garantizando así el éxito del evento antes de su contratación.

La respuesta del público en los diferentes ensayos realizados ha sido abrumadoramente positiva, con visitantes de todas las edades y orígenes emocionados por la profundidad y la variedad de las experiencias ofrecidas. Los testimonios resaltan la capacidad única de la exposición para inspirar asombro y admiración, al tiempo que fomenta una conexión emocional con la historia y la creatividad humana.

Mientras Windows to Infinity está llegando a su punto final de construcción previsto para 2025, los organizadores ya están negociando futuras ubicaciones, especialmente en Francia, Inglaterra, EE. UU., entre otros. Para más información sobre contrataciones, hay que contactar con Expotour Itinerant, podrá encontrar el contacto en el catálogo descargable.