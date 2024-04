SWE, Salón Mujer y Empresa. Un evento pionero y referente en liderazgo y talento femenino

Decimosegunda edición de SWE: Salón Mujer y Empresa, un evento referente en potenciar la visibilidad de la mujer en la organización El próximo 25 de abril tendrá lugar un congreso profesional referente en materia liderazgo, talento, empoderamiento y promoción de la mujer en la empresa, organizado por INTRAMA. Un evento enfocado exclusivamente a profesionales con una puesta en escena llena de experiencias personales y buenas prácticas. INTRAMA, consultora de recursos humanos especializada en formación, consultoría y organización de eventos profesionales en materia de diversidad, organiza el próximo 25 de abril una nueva edición de SWE: Salón Mujer y Empresa en el Auditorio de Leroy Merlin en Madrid.

SWE es la nueva imagen de WLMT: Women Leadership and Management Talent (diez ediciones), un evento pionero y referente en liderazgo y talento femenino que se paralizó con la llegada de la pandemia y que se reinventa bajo esta nueva denominación. El evento está consolidado como uno de los mayores congresos nacionales y uno de los eventos de referencia en liderazgo femenino, estando dirigido principalmente a las áreas de recursos humanos, PRL, bienestar y salud, RSC, RSE, diversidad, inclusión, marketing, comunicación y áreas directivas en general, de empresas privadas e instituciones públicas.

El objetivo del congreso es dotar al conjunto de profesionales asistentes de herramientas para generar políticas de actuación en materia de igualdad desde una perspectiva transversal, incluyendo las herramientas más novedosas y siendo expuestas de forma disruptiva e inspiradora:

Liderar desde la inclusión y la transformación.

Equilibrio entre la vida personal y profesional para alcanzar el bienestar.

Eliminar creencias limitantes y sesgos inconscientes.

Adquirir herramientas para emplear una comunicación inclusiva.

Generar compromiso de los hombres con el empoderamiento femenino.

Implementar estrategias efectivas en materia de talento femenino.

Potenciar la presencia de mujeres en sectores masculinizados.

En esta ocasión, se contará con una puesta en escena rompedora y vanguardista que se estructura en mesas de opinión, exposición de casos de éxito, entrevistas y ponencias, además de realizar actividades complementarias llevadas a cabo en el congreso, expuestas por personas expertas en la materia y alta dirección de más de 30 empresas.

En el marco del evento se entregará la Certificación BEST WOMEN TALENT COMPANY otorgada por INTRAMA a las TOP30 empresas en España con mejores prácticas en gestión de la diversidad de género enfocada a dar visibilidad y generar posicionamiento de la mujer dentro de la organización. Además, las buenas prácticas de las empresas certificadas se recogerán en el informe del mismo nombre que se entregará a todas las personas asistentes al evento.

PROGRAMA:

9:00 - 9:30: Registro y bienvenida

9:30 - 9:40: Apertura del evento

9:40 - 10:00: Face to Face Talk: Desafiando Barreras: Prejuicios y Sesgos Inconscientes de Género

10:00 - 10:45: Mesa Redonda 1 – EngageMen

10:45 - 11:00: Caso de éxito: Santander Reencuentra

11:00 - 11:30: Pausa para café y networking

11:30 - 12:15: Mesa redonda 2 - liderazgo femenino

12:15 - 12:30: Ponencia inspiradora: publicidad inclusiva

12:30 - 13:15: Mesa redonda 3 - Desarrollo de talento femenino

13:15 - 13:30: Face to Face Talk: Diversidad Cultural enfocada en Género: Interseccionalidad

13:30 - 14:15: Mesa redonda 4 - Equilibrio y bienestar

14:15 - 14:30: Entrega de la Certificación BEST WOMEN TALENT COMPANY

14:30 - 15:30: Almuerzo y networking

Más información en la página web.

Sobre INTRAMA Partner global de recursos humanos en proyectos de formación, consultoría en materia de diversidad y bienestar. Especializados en la organización de eventos profesionales en estas temáticas. INTRAMA está formado por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia. Hace casi diez años iniciaron su andadura en el mundo de la igualdad aplicada al mundo empresarial con la organización del primer evento profesional sobre liderazgo y talento femenino, SWE (Salón Mujer y Empresa). En 2014 dan un paso adelante y comienzan a organizar eventos enfocados a la diversidad transversal, abordando todas las dimensiones de la misma en uno de los mayores congresos profesionales y eventos de referencia en la materia, FactorW Diversity Summit. En 2022 organizan la primera edición de HDH Summit (Human Digital Health), que ya se ha convertido en uno de los congresos nacionales referentes en materia de bienestar.