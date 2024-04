El smartwatch que acompaña a los hijos en vacaciones es de SaveFamily

El uso de dispositivos móviles se ha convertido en una necesidad para muchas familias durante las vacaciones, ya que en muchas situaciones los padres desean estar en contacto con sus hijos. Sin embargo, muchos adultos no desean proporcionar teléfonos móviles a sus hijos durante este tiempo para evitar que accedan a redes sociales y contenido inapropiado para su edad.

Como solución a esta problemática, SaveFamily ha desarrollado una tecnología infantil mediante relojes inteligentes especialmente diseñados para niños. Estos smartwatches incluyen un localizador GPS y diversas funciones que los padres pueden controlar a través de la aplicación de SaveFamily.

Reloj inteligente para niños: tecnología infantil para unas vacaciones seguras

Anteriormente, se creía que los niños no necesitaban dispositivos propios durante las vacaciones. Aunque es cierto que a una corta edad pueden tener dificultades para gestionar contenido en internet, empresas como SaveFamily han utilizado la tecnología infantil para crear dispositivos que faciliten la comunicación entre padres e hijos mientras están de vacaciones.

Equilibrando el cuidado que desean los padres y la libertad que se le da a los hijos mientras crecen, la empresa ha desarrollado smartwatches ideales para este propósito. Estos relojes han ganado popularidad entre las familias y han tenido un gran éxito en plataformas como Amazon.

La característica principal de estos dispositivos es la geolocalización instantánea. SaveFamily ofrece una aplicación que se conecta directamente con el reloj, permitiendo a los padres ver la ubicación de sus hijos en todo momento. Además, cuentan con un botón SOS que resulta muy útil en situaciones de emergencia, y que se encuentra ubicado en un lateral del reloj para un acceso rápido.

En situaciones que no sean de emergencia, los niños también pueden realizar llamadas como con cualquier otro teléfono móvil, ya que los smartwatches cuentan con una excelente calidad de audio e incluso una cámara incorporada para videollamadas.

Para brindar más control a los padres, se puede configurar una agenda antispam para determinar los números con los que el niño podrá comunicarse a través del dispositivo. Esto significa que los números desconocidos no tendrán acceso a la línea.