¿Cómo aprovechar al máximo espacios reducidos?

Los espacios pequeños son una constante en los hoteles boutique, establecimientos cada vez más comunes en la industria del turismo en España y el mundo.

Los expertos de la tienda especializada Apartmueble, dicen que una superficie pequeña no tiene por qué ser sinónimo de incomodidad o falta de gusto.

Todo lo contrario, constituye un reto que los dueños de los hoteles pueden aprovechar para implementar soluciones ingeniosas y originales, que vendan al hotel boutique. Por esa razón, los miembros de Apartmueble comparten una serie de consejos para quienes tengan la misión de decorar un negocio con estas características.

Los consejos de Apartmueble para los espacios pequeños Con base en la experiencia en el desarrollo de muchos proyectos hoteleros, el personal de Apartmueble sabe qué se necesita en los espacios pequeños. Lo primero es usar muebles multifuncionales como camas con gavetas, escritorios plegables o sofás cama. Es decir, muebles multipropósito que agreguen funcionalidad a la habitación sin sacrificar el estilo. Deben tener un tamaño adecuado para no abarrotar el espacio, ni impedir la circulación de personas.

Desde el punto de vista visual los expertos interioristas de esta tienda especializada aconsejan el uso de colores claros, espejos e iluminación para crear amplitud. El empleo inteligente de estos elementos hará sentir a los huéspedes que están en un espacio más amplio, abierto, moderno y muy cómodo.

Otra de las recomendaciones de Apartmueble se relaciona con el uso del almacenamiento vertical. Aconsejan los estantes abiertos y pegados a la pared. Lo importante es ofrecer al huésped múltiples opciones para acomodar ropa de diario, calzados o maletas y que estos objetos no estorben en el piso. Las repisas y estantes verticales permiten al usuario organizar mejor sus pertenencias para luego localizarlas más fácilmente.

Una tendencia al alza Desde hace varios años los hoteles boutique han sido una tendencia en la industria del turismo porque son más fáciles de establecer. Pueden tener un mínimo de 10 habitaciones y son los elegidos por quienes buscan una experiencia más personalizada e íntima en un pequeño espacio.

Con el fin de aprovecharlos mejor, Apartmueble recomienda como primer paso evaluar el espacio a decorar. Es necesario tener la medida exacta para decidir luego cuál es la mejor opción en cada uno de los espacios. Por supuesto, esas opciones deben contemplar el estilo y la temática que conforman el brand del hotel. Cada establecimiento, por pequeño que sea, debe tener siempre su propia personalidad, ya que forma parte de la experiencia del huésped.

Los expertos de Apartmueble manifiestan que en los espacios pequeños siempre se debe optar por los muebles que posean más de una función. Los huéspedes aprecian mucho las piezas funcionales y versátiles que hacen más agradable su estadía. Por último, pero no menos importante es la calidad y la durabilidad. Son muebles que tendrán un uso permanente durante muchos años, por lo que es necesario contemplar siempre proveedores que garanticen estas características, como Apartmueble.