En los próximos 2 años se jubilarán más de 40.000 funcionarios de sanidad. Es el momento de empezar a opositar

El sistema sanitario español se enfrenta una situación delicada debido al envejecimiento de las plantillas y la temporalidad. Esta situación podría endurecerse aún más, ya que, de acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), unos 40.000 profesionales sanitarios se jubilarán cada año hasta 2026.

Aunque estas proyecciones representan la apertura de una ventana de oportunidades para los profesionales que quieren obtener una plaza de empleo público en los diferentes Sistemas de Salud Públicos. Por lo tanto, este 2024 es el momento perfecto para que los aspirantes comiencen a prepararse para las oposiciones Sanidad que se irán convocando próximamente para cubrir el gran número de plazas que quedarán vacantes.

En este sentido, la empresa líder en formación abierta, MasterD, señala que lo ideal es aprovechar al máximo los siguientes dos años para que, al llegar el 2026, los candidatos a plazas de enfermería, auxiliares y celadores, entre otros puestos, conozcan plenamente el temario y tengan el entrenamiento necesario para triunfar en los exámenes.

Por este motivo, la empresa destaca que ofrece diversas formaciones de oposiciones, que están avaladas por extraordinarias tasas de éxito.

Procesos selectivos rigurosos Las oposiciones en sanidad son procesos de selección que permiten obtener un puesto fijo en los servicios públicos de salud de cada comunidad autónoma. Ahora bien, una de las circunstancias que se deben tener en cuenta es que "no existe un modelo estandarizado para estas oposiciones en todo el país. Por el contrario, los departamentos de sanidad de los distintos servicios de cada comunidad tienen sus propias particularidades y exigencias", explican desde MasterD.

Por esta razón, alcanzar el éxito en una oposición depende, en gran medida, de que el aspirante haya recibido una formación ajustada a las características específicas del proceso selectivo en el que participa..

Precisamente, esta es una de las ventajas de las formaciones que ofrece MasterD, donde cada estudiante recibe la formación que realmente necesita, no solo en función del puesto que quiere obtener, sino que también se consideran las singularidades del servicio sanitario de su comunidad autónoma.

Formaciones de oposiciones sanitarias En relación con lo anterior, MasterD cuenta con formaciones de oposiciones de sanidad para cinco áreas concretas. Estas son enfermería, auxiliar de enfermería, celador, enfermería de instituciones penitenciarias, técnico de laboratorio y diagnóstico clínico.

De la misma manera, la academia ajusta el plan de estudios de cada alumno, según el temario específico de los servicios que convocan oposiciones de sanidad, incluyendo Salud (Aragón), SAS (Andalucía), Sermas (Madrid), Sergas (Galicia), Osakidetza (País Vasco), Sacyl (Castilla y León), Sescam (Castilla la Mancha), SCS (Cantabria), Seris (La Rioja), SES (Extremadura), Sespa (Asturias), Osasunbidea (Navarra), IB-SALUT (Islas Baleares), SCS (Canarias), MurciaSalud, el Institut Catalá de la Salut y la Consejería de Sanidad Comunidad Valenciana.

Preparación presencial u online Por otro lado, uno de los mayores beneficios de formarse en MasterD es que cuenta con distintas modalidades de aprendizaje, que permiten que los estudiantes se preparen mediante la metodología que les resulte más conveniente, bien sea presencial o a distancia. En el primer caso, los alumnos disponen de 37 centros distribuidos por todo el territorio nacional.

Mientras tanto, quienes optan por la formación online tienen acceso a un temario actualizado en el campus virtual de la academia y cuentan con la asesoría constante de un tutor, que realiza un seguimiento personalizado del avance, así como acceso a videoclases grabadas y clases magistrales en directo.

Asimismo, independientemente de la modalidad de estudios elegida, el alumno tiene garantizado que recibirá recursos actualizados, guía profesional durante todo el proceso, coaching personalizado y simulacros de examen.

Pruebas que se realizan en las oposiciones sanitarias en España Los preparadores de las oposiciones de Sanidad de MasterD destacan que a pesar de que cada comunidad autónoma establece sus propias bases para las oposiciones, en términos generales, se aplican tres tipos de pruebas. En primer lugar, se llevan a cabo exámenes tipo test que consisten en un cuestionario de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas.

En segundo lugar, se evalúa la capacidad del opositor para actuar ante casos prácticos. Las preguntas pueden ser tipo test o no y se vinculan con supuestos reales vinculados con la plaza.

El tercer tipo de examen son las pruebas de competencias, que se enfocan en determinar las habilidades del aspirante para desempeñar las funciones inherentes al puesto.

Por todo esto, la formación en MasterD no se limita al ámbito teórico, sino que se ofrecen herramientas y ejercicios prácticos que ayudan al estudiante a familiarizarse con las distintas metodologías de evaluación de las oposiciones Sanidad.