Un éxito rotundo: 'La Inteligencia Artificial en eventos multilingües' marca un hito en Madrid

El evento congregó a expertos y entusiastas para debatir el futuro de la comunicación global a través de la IA El pasado viernes 19 de abril, Madrid fue testigo de un acontecimiento sin precedentes en el ámbito de la tecnología lingüística y la inteligencia artificial: el evento 'La Inteligencia Artificial en Eventos Multilingües', organizado por CM Idiomas en la Casa de México en España. Reuniendo a destacados ponentes, profesionales de la industria y académicos, el evento ofreció perspectivas enriquecedoras sobre el impacto y las posibilidades de la IA en la traducción, la interpretación y la comunicación multilingüe.

Una conversación global: Liderando la conversación, Gonzalo Celorio Morayta, CEO de CM Idiomas, junto a los ponentes Dieter J. Runge, Miguel Duro Moreno, Anja Rütten y Natalia Prío Pratz compartieron sus visiones sobre la evolución de la inteligencia artificial en el ámbito lingüístico. La participación de expertos internacionales brindó una perspectiva amplia y diversa, analizando cómo estas tecnologías están redefiniendo la industria de los servicios lingüísticos.

Dieter J. Runge: El papel transformador de la IA en la interpretación: Dieter exploró cómo la IA está cambiando el panorama de la interpretación, destacando que, aunque las herramientas de IA están mejorando rápidamente, no reemplazarán a los intérpretes humanos en todos los ámbitos. A través de ejemplos concretos, explicó que, aunque la IA puede servir para transmitir un mensaje y, por ende, servir para avanzar en los objetivos de equidad e igualdad lingüística, no siempre puede captar el contexto, los matices y las emociones que los intérpretes profesionales aportan a su trabajo.

Miguel Duro Moreno: El rol de la IA en la educación de traductores: Miguel compartió su experiencia en el ámbito académico, analizando cómo la inteligencia artificial está impactando la educación de traductores. La ponencia basada en su artículo en la revista Multilingual, destacó la importancia de la coexistencia entre tecnología y experiencia humana para lograr un equilibrio entre eficiencia y calidad, y afirmó que las universidades, conscientes del impacto de la IA están ajustando sus programas y que lo único seguro es que los profesionales de la lengua tendrán que reinventarse constantemente

Anja Rütten: Inteligencia Artificial y su influencia en la interpretación: Anja presentó una perspectiva crítica sobre el uso de la IA en la interpretación, resaltando las diferencias entre la interpretación humana y la tecnología. Expuso las limitaciones de las aplicaciones de interpretación, señalando que la espontaneidad y la empatía son elementos cruciales en la comunicación que la IA no puede replicar por completo hoy en día.

Natalia Prío Pratz: La perspectiva humana frente a la IA en la interpretación: Natalia ofreció un análisis sobre el impacto de la IA desde la perspectiva de una intérprete de conferencias. Explicó las ventajas y desventajas de la tecnología, resaltando que, a pesar de su utilidad, la IA no puede reemplazar la calidez y la empatía que los intérpretes humanos brindan al proceso de comunicación.

Participación y aprendizaje: Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar herramientas de traducción e interpretación que usan IA y compararlas con el rendimiento de traductores simultáneos humanos.

Desde sus propios dispositivos móviles, los asistentes podían elegir entre:

Leer los subtítulos generados por IA en diferentes idiomas

Escuchar la traducción generada por IA en diferentes idiomas

Escuchar la traducción a diferentes idiomas realizada por traductores simultáneos profesionales que trabajaron a distancia desde España, Brasil, Marruecos e Italia La sesión no solo ofreció habilidades útiles, sino que también promovió el debate sobre la ética y la calidad en el uso de tecnologías avanzadas.

Reflexiones y futuro: El evento concluyó con un sentido de optimismo, destacando que la inteligencia artificial y la interpretación humana pueden coexistir, complementándose para ofrecer servicios lingüísticos de calidad. Los ponentes coincidieron en que, aunque la IA ofrece oportunidades emocionantes, el factor humano seguirá siendo insustituible en muchos contextos.

Agradecimientos: CM Idiomas desea expresar su gratitud a la Casa de México en España, a todos los ponentes, asistentes y colaboradores que hicieron posible este evento. Su pasión y compromiso con la excelencia en la comunicación multilingüe y la tecnología son la fuerza impulsora detrás de su éxito.

Sobre CM Idiomas

CM Idiomas, con sedes en Ciudad de México y Madrid, es un referente en servicios de interpretación y traducción, impulsando la innovación y la calidad en la comunicación multilingüe a través de la innovación y las personas. Con 75 años de experiencia en México, la compañía ha trabajado para diversas organizaciones, gobiernos, empresas facilitando la comunicación interlingüística en encuentros internacionales de alto nivel, reuniones corporativas y eventos deportivos, adaptándose continuamente a los avances técnicos y tecnológicos para mantenerse a la vanguardia y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Más información: https://cmidiomas.com

Materiales del evento: https://bit.ly/CMIdiomas190424