Sensormatic Solutions presenta la nueva etiqueta sostenible SPX AM, diseñada para proteger la mercancía y el medio ambiente

La nueva etiqueta ecológica está fabricada con materiales renovables en más de un 90% sin plástico y ofrece la calidad y el rendimiento de Sensormatic en un diseño robusto y sostenible. Esta nueva etiqueta demuestra el trabajo continuo de Sensormatic Solutions para reducir el plástico de un solo uso en sus líneas de productos Sensormatic Solutions, la cartera líder mundial de soluciones para retailers de Johnson Controls (NYSE: JCI), presenta hoy una nueva etiqueta acusto-magnética (AM) sostenible diseñada para proteger la mercancía y el planeta: la etiqueta AM SPX sostenible. Con la nueva etiqueta, pendiente de patente, la organización ha sustituido el poliestireno anterior por material renovable, y certificado por el Consejo de Administración Forestal (FSCTM), ayudando así a los retailers a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y protegiéndolos de la pérdida desconocida.

"Los avances en los procesos de fabricación y en las opciones de materiales nos están ayudando a seguir defendiendo nuestra visión de un futuro más sostenible", afirma Craig Szklany, vicepresidente y director general de productos de prevención de pérdidas, responsabilidad civil e inteligencia de inventario de Sensormatic Solutions. "Un cambio significativo comienza con una acción, y muchos de nuestros clientes retailers están adoptando posturas más firmes en iniciativas ecológicas. Esta nueva etiqueta puede dar a los retailers otra forma fácil y accesible de hacer su parte para proteger el planeta y mover la aguja para ayudar a reducir el impacto medioambiental mientras se mantiene la precisión en la prevención de pérdidas".

Según la investigación de Sensormatic Solutions sobre el sentimiento del comprador europeo, titulada "Europa: The Green Shopper", el 48,4% de los consumidores afirmó que sería más probable que compraran a un retailer que ofreciera envases más sostenibles, en los que se utilizaran menos embalajes y los materiales utilizados pudieran reciclarse. Este sentimiento de los compradores, junto con la "Directiva sobre plásticos de un solo uso" que entró en vigor en la Unión Europea (UE) en julio de 2021, desempeñó un papel clave en la decisión de Sensormatic Solutions de centrarse en materiales sin plástico en lugar de plástico reciclado para lograr un impacto más positivo en el medio ambiente:

Diseñada para reducir el impacto ambiental . La etiqueta se crea utilizando material con certificación FSC, se fabrica mediante procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente y se envía en envases reciclables. Con un diseño que no contiene más de un 90% de plástico y está fabricada con materiales renovables, esta etiqueta sostenible SPX AM puede ayudar a reducir el impacto medioambiental.

Adoptar prácticas sostenibles con menos barreras de entrada . Las etiquetas SPX AM de Sensormatic Solutions están facilitando que los retailers respondan a la llamada de adoptar prácticas responsables. Esto se debe a que los materiales novedosos integrados en la etiqueta ayudan a reducir los residuos durante los procesos de fabricación de Sensormatic Solutions. Además, las normas de silvicultura sostenible del FSC se traducen en acciones tangibles que tienen un impacto positivo en los bosques del mundo.

Proteger artículos de alto riesgo sin afectar a la experiencia del cliente. El diseño versátil de la etiqueta se adapta a diversas formas de envases, por lo que los retailers pueden proteger eficazmente los artículos difíciles de etiquetar, sin la fricción que suponen los cierres o las fundas. Las etiquetas SPX AM ofrecen el mismo rendimiento de alta calidad que los retailers esperan de Sensormatic Solutions y son compatibles con el ecosistema de soluciones AM existente de la marca, además de estar ajustadas con precisión para una detección y desactivación fiables. La sostenibilidad siempre ha sido un objetivo para Sensormatic Solutions, y está entretejida en sus procesos e instalaciones, productos, soluciones y servicios. La etiqueta SPX AM forma parte de estos esfuerzos, al tiempo que mantiene la misma calidad, durabilidad y fiabilidad por la que se conoce a la marca desde su creación en 1966.

Para obtener más información sobre el compromiso de Sensormatic Solutions con un futuro más saludable y sostenible para los retailers, descargar "Our Retail Sustainability Story" o visitar sensormatic.com/about-us/sustainability.