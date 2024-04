DSV presente en la feria Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2024

A través de su red mundial, DSV ofrece una amplia gama de soluciones de transporte y logística hacia y desde áreas de conflicto, incluida la mercancía peligrosa DSV, una de las principales empresas de transporte y logística a nivel mundial, participará en la séptima edición de la feria Aerospace & Defense Meetings Sevilla, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Reconocida como uno de los principales eventos internacionales en la industria aeroespacial y de defensa, A&DM Sevilla sirve como un punto de encuentro para líderes y profesionales del sector, proporcionando una plataforma valiosa para el networking y la colaboración estratégica.

Durante las últimas seis ediciones, A&DM Sevilla se ha consolidado como el único evento en el país que ofrece un programa de matchmaking específico para estos sectores, facilitando así la conexión entre empresas y profesionales.

Ponencia de Frank Hofmann

En el marco del mayor encuentro de la industria aeroespacial que se celebra en el sur de Europa, DSV no solo estará presente con un stand, sino que también contará con una ponencia impartida por el Director Regional Vertical Aerospace & Defense EMEA, Frank Hofmann, programada para el 15 de mayo a las 10:10 h. Bajo el título "Ticketing Entry into ONE DSV Aerospace and Defense world #Pioneering Global Transport and Logistics for Aerospace and Defense", la ponencia explorará cómo las soluciones innovadoras de DSV están redefiniendo los estándares de la industria aeroespacial, espacial, aerolíneas y defensa.

José Manuel Romero, Branch Manager de DSV en Sevilla, afirma que "en esta nueva edición de Aerospace & Defense Meetings, destacaremos los servicios integrales que DSV ofrece al sector de defensa y aeronáutica. Queremos que todas las empresas del sector conozcan nuestra capacidad para ofrecer servicios de transporte y logística especializados, adaptados a sus necesidades específicas".

Logística de defensa

A través de su red mundial, DSV ofrece una amplia gama de soluciones de transporte y logística hacia y desde áreas de conflicto, incluida la mercancía peligrosa. Sus servicios abarcan operaciones gubernamentales, militares y de defensa para la ONU, la OTAN y organizaciones de ayuda humanitaria internacional, siempre respaldadas por un estudio de factibilidad exhaustivo y una experiencia certificada.

Su plantilla altamente especializada y dedicada tiene la capacidad de responder con rapidez a un extenso volumen de transporte, incluso con un breve preaviso, en el contexto de operaciones gubernamentales, militares y de defensa. La compañía brinda una amplia variedad de modos de transporte y soluciones logísticas para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes, incluso en áreas con infraestructura deficiente o inexistente.

Transporte y logística para la industria aeroespacial

DSV es un especialista en logística líder en el mercado aeroespacial. La empresa brinda servicios de transporte y logística global y de extremo a extremo de motores, propulsores, carcasas de ventiladores, componentes de motores y herramientas para respaldar la flota mundial de aviones comerciales, de pasajeros y de carga.

Romero agrega que "la compañía cuenta con una presencia global y un equipo altanamente especializado y dedicado disponible las 24 horas, lo que nos permite ofrecer soluciones confiables y eficientes en cualquier parte del mundo, incluso en situaciones de emergencia como los envíos AOG, transportando carga desde el origen al destino de la manera más rápida posible".

El equipo aeroespacial en DSV Spain & Portugal ha gestionado con éxito miles de envíos para los sectores aeronáuticos y de defensa, proporcionando décadas de apoyo a los fabricantes de equipos originales, aerolíneas y MRO.

La compañía maneja envíos de material de defensa y/o doble uso también para empresas privadas en el sector de defensa, por esa razón, la transitaria está afiliada al ANDALUCÍA AEROSPACE, Clúster Empresarial de Aerospace, una asociación privada con casi 95 empresas aeroespaciales de Andalucía, lo que le permite comprender de primera mano las necesidades de la industria y adaptar sus servicios para satisfacerlas de manera óptima.

Acerca de Aerospace & Defense Meetings Sevilla

Las últimas seis ediciones de A&DM Sevilla han permitido consolidarlo como el programa de matchmaking más destacado para las industrias aeroespaciales y de defensa españolas.

A&DM Sevilla conecta a las OEM y sus proveedores de nivel 1 y 2 con fabricantes y proveedores de servicios, tanto de la aviación civil como de defensa, a través de una serie de reuniones B2B personalizadas.

Hasta la fecha, se han inscrito en esta nueva edición un total de 205 empresas del sector, procedentes de 24 países de cuatro continentes. De ellas, 162 participan como expositoras y 43 son contratistas.

Acerca de DSV – Global Transport and Logistics

DSV mantiene las cadenas de suministro en movimiento en un mundo en constante cambio. Ofrece y gestiona diariamente soluciones para la cadena logística de miles de empresas, desde negocios familiares hasta grandes corporaciones multinacionales. El alcance es global, aunque la presencia es local con servicio de proximidad.

Los 75.000 profesionales en más de 90 países trabajan con pasión para proporcionar una gran experiencia al cliente y un servicio de alta calidad. DSV aspira a liderar el camino hacia un futuro más sostenible en el sector apostando por la sostenibilidad.

DSV es una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad, que hace negocios con integridad, respetando las diferentes culturas, la dignidad y los derechos de las personas.