Open House Málaga, el festival internacional de arquitectura tendrá lugar del 10 al 12 de mayo

El festival internacional de arquitectura de Málaga se celebrará del 10 al 12 de mayo. Ya están confirmadas más de 55 actividades entre visitas a edificios, rutas guiadas y experiencias. El 60% de las visitas no requieren inscripción previa y todas son gratuitas. Este año el festival tendrá como invitada a la ciudad de Antequera, donde se realizarán 6 rutas especiales En menos de dos semanas, Open House Málaga celebrará su cuarta edición. El festival internacional de arquitectura, que se ha convertido en una cita ineludible para los malagueños, adelanta este año sus fechas para aprovechar el buen tiempo primaveral y tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo.

El lema de este año, 'Donde la arquitectura cobra vida', invita a sentir de cerca lo mejor de la arquitectura malagueña y a redescubrir la ciudad andaluza con otros ojos, apreciando su valioso patrimonio cultural y arquitectónico.

Tras el tremendo éxito cosechado en sus tres primeros años, este 2024 los ciudadanos podrán disfrutar de una oferta de actividades amplia y muy llamativa: se abrirán 34 edificios, se llevarán a cabo 4 experiencias y se realizarán 18 rutas por la ciudad. Cabe destacar que más del 95% de estas actividades serán guiadas por historiadores y arquitectos, profesionales que colaboran en este festival, aportando su conocimiento y su experiencia para acercar la arquitectura a todos los ciudadanos.

Hay muchas novedades en el programa, como la Farola de Málaga, símbolo de la ciudad que abre al público por primera vez; el antiguo Convento de San Andrés, que actualmente alberga la biblioteca pública municipal Jorge Guillén o la Escuela Infantil Martiricos, un colegio que esconde una joya en su patio: una maqueta de la península Ibérica de 24 metros de ancho por 18 de largo.

También vuelven a participar en el festival algunos de los edificios que más éxito tuvieron en ediciones pasadas, como el Camarín de las Monjas, la Casa en el Monte de Rafael de Lacour o la Alcazaba y el conjunto de viviendas del barrio castrense.

Para disfrutar del festival y descubrir todas las actividades que ofrece, se puede visitar su web www.openhousemalaga.org y consultar el programa completo. La mayoría de las visitas no requieren inscripción y todas son completamente gratuitas. Además, aún es posible apuntarse como voluntario si se quiere participar en el festival de una forma más especial, ayudando a Open House Málaga a acercar la arquitectura a todos los ciudadanos de Málaga.

Open House es una red mundial de festivales de arquitectura que se celebra en más de 50 ciudades en todo el mundo (Londres, NY, Chicago, Milán, Buenos Aires, Sídney, Osaka o Atenas, entre otras) con un objetivo común: acercar la arquitectura a la sociedad.

Málaga se suma a esta iniciativa internacional mostrando con buenos ejemplos de su arquitectura y de sus espacios públicos, cómo su condición de antigua ciudad mediterránea, unida a su particular carácter dinámico, la hacen ser hoy una ciudad atractiva y contemporánea, acogedora y amable. El principal propósito del festival es dar a conocer las razones que fundamentan la arquitectura, y nada mejor para entenderlas que experimentarlas como una vivencia. Visitando los edificios, participando de sus rutas urbanas en las que se evidencia el modo especial en que se viven sus calles y plazas, y disfrutando de las experiencias y actividades preparadas para ayudar a descubrir el carácter de la ciudad.

Open House Málaga es posible gracias al respaldo institucional de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad; además del apoyo de numerosas entidades patrocinadoras y colaboradoras público-privadas.