La School of Travel Journalism publica el primer número de la revista 'Viajar & Crear' dirigida a los entusiastas de viajes y comunicación

La revista 'Viajar & Crear' está pensada para aspirantes y profesionales de la Comunicación y el Turismo. El objetivo de la revista es reinventar la forma de comunicación con expertos del periodismo de viajes y el marketing turístico. La revista 'Viajar & Crear' permite explorar destinos únicos como Sitges, Noruega, Brasil, Japón, Francia, Italia, India y Finlandia La School of Travel Journalism (STJ) ha publicado el primer número de la revista online el pasado domingo 14 de abril. Un contenido educativo pensado para aspirantes y profesionales de la comunicación y el turismo. Cuenta con la colaboración de periodistas de viajes y expertos en marketing, además de contenidos de destinos turísticos creados por alumnas de la escuela.

En la revista Viajar & Crear han participado expertos como el escritor, periodista y fotógrafo de viajes, Jordi Canal Soler. El Phd en marketing turístico y facilitador Lego Serious Play, Jaume Marin, y la periodista de viajes en Blu Radio del grupo Caracol Televisión, Maritza Mantilla. Estos profesionales de la comunicación también son docentes de la STJ y han creado contenido para reflexionar sobre nuevas formas de repensar la comunicación.

Los artículos sobre destinos y turismo están escritos por las alumnas: Soraya Ramírez Morales, Berta Carreras, Pamela Damia, Carina Sánchez, Francesca Patullo, Isabel Gil y Gisele Rodríguez. Es una oportunidad única para que las alumnas y exalumnas del Máster de Periodismo de Viajes se den a conocer, así como para profesionalizarse como creadoras de contenido.

La revista Viajar & Crear permite explorar destinos únicos como Sitges, Noruega, Brasil, Japón, Francia, Italia, India y Finlandia. Es una fuente de inspiración porque descubre las últimas tendencias en turismo para estar al día de los eventos, noticias y herramientas clave. Esta revista no solo cuenta historias, sino que también proporciona una contribución significativa al diálogo global sobre culturas, comunidades y su conservación.

"Es un orgullo ofrecer un recurso donde la profesionalización en la creación de contenido se une a la exploración de destinos poco comunes y a las tendencias más actuales del sector. Esta publicación no solo es la sinergia entre experiencia e innovación en el periodismo de viajes, también la creatividad de los estudiantes y profesores", declara el director de la School of Travel Journalism, Daniel Murillo Mir.

El objetivo de la School of Travel Journalism es crear contenido de calidad en un contexto profesional, con aprendizaje, conocimientos y reflexión, desde la ética y la creatividad. La directora editorial, de diseño gráfico y diagramación, Maria Julia Giana, explica que "esta revista es parte de ese gran plan de objetivos donde priorizamos ámbitos de reflexión, intercambio y profesionalización, así como repensar la comunicación turística".

La revista se publica cuatrimestralmente y para la próxima edición de este mes de agosto se prevén contenidos en torno a la monetización de los viajes de autor, las fuentes de investigación y la reflexión entre periodismo y marketing. Además de nuevos destinos y experiencias.

Sobre la School of Travel Journalism (STJ)

La School of Travel Journalism es una escuela online de las últimas tendencias en Periodismo, Marketing y Turismo creada en Valldoreix (Sant Cugat del Vallés) por el Director Daniel Murillo Mir. Enseñamos con una formación dinámica y rompedora, adaptada a las necesidades del mercado. Todo ello de la mano de un equipo de profesores experimentados en el sector.