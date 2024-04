PANGEA y Marcos Chicot organizan un viaje de autor por la Grecia Clásica

La agencia de viajes más grande del mundo y el renombrado escritor de novelas históricas, Marcos Chicot, se unen para ofrecer un exclusivo viaje de autor por la antigua Grecia, sumergiendo a los participantes en un mundo de historia y literatura. Salida el 9 de octubre con una duración de 5 días, explorando los escenarios de las obras de Chicot y los lugares más emblemáticos de la Grecia Clásica La agencia de viajes PANGEA The Travel Store y el escritor de novelas y finalista del Premio Planeta en 2016 con su novela 'El Asesinato de Sócrates', se han unido para ofrecer un viaje exclusivo a conocer los escenarios de sus novelas y recorrer de la mano de Marcos, la Grecia Clásica que tantas historias tiene por descubrir.

El objetivo de este viaje es que Marcos Chicot cuente ‘in situ’, en un recorrido por los escenarios de sus novelas, los lugares más emblemáticos de la Grecia Clásica. Desde la magia del ágora de Atenas, la Acrópolis o el oráculo de Delfos hasta el imponente Partenón de la capital griega.

PANGEA, especializada en viajes a medida y con tiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, continúa así ampliando su oferta de viajes de autor con esta nueva colaboración, que comienza en Atenas.

Un viaje en el que se visitará el santuario de Delfos, escenario en el que transcurre la mayor parte del prólogo de ‘El asesinato de Sócrates’, la Acrópolis de Atenas donde se disfrutará junto al autor los entresijos de la historia griega, el monte Parnaso para disfrutar de la belleza natural del lugar que acoge el santuario prehelénico de Delfos y su oráculo, el más famoso de la antigua Grecia. Además, se visitarán los lugares más históricos de la capital helena, como el pórtico de las cariátides o el Partenón.

La idea principal con Marcos Chicot es hacer una colección de viajes descubriendo los lugares de todas sus novelas, por lo que será el primero, pero no el último.

Viajes de autor de PANGEA

Los viajes de autor de PANGEA son viajes exclusivos con salidas únicas, es decir, con una fecha concreta, ya que son de edición limitada. Son viajes diferentes que nadie más puede contar, ya que se viajará con expertos en diferentes temáticas, que van a acompañar al destino y contar todo de primera mano para conseguir que se viva una experiencia completa e inolvidable.

Feria del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid se convierte en el escenario perfecto para conocer más sobre el viaje de autor organizado por Marcos Chicot y PANGEA. Desde el 31 de mayo hasta el 16 de junio, en el Parque del Retiro (Madrid), Marcos estará firmando libros y estará disponible para responder preguntas sobre el viaje. "No pierdas la oportunidad de acercarte y sumergirte en la fascinante propuesta de este viaje exclusivo".

PANGEA The Travel Store

Fundada en 2014, PANGEA The Travel Store es un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% omnicanal.

Cuenta con cinco Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Valladolid, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de lujo, de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.