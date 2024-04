¿Por qué optar por una feminización de la voz con Femivoz?

El proceso de feminización de la voz, tanto desde la perspectiva logopédica como vocológica, implica enriquecer y caracterizar el gesto vocal, la forma de hablar y la expresión personal en femenino.

Esto se logra a través de un entrenamiento que abarca todos los aspectos vocales y extravocales asociados con la feminidad, según la propia percepción acústica y perceptiva de cada individuo.

La feminización de la voz no solo está destinada a personas de identidad femenina, sino que también está abierta a cualquier persona que desee adoptar una voz más femenina, independientemente de su identidad de género, ya sea transgénero, cisgénero, bigénero, género fluido, queer, intersexual o transformista. Este proceso permite a cada individuo definir su propia visión de la feminidad a través de su voz.

Además, la feminización vocal puede ser beneficiosa para aquellas personas que han experimentado cambios en su voz debido al consumo de esteroides, anabolizantes, testosterona u otras sustancias. También puede ser útil para actores, locutores, artistas y cualquier persona que desee desarrollar una expresión vocal femenina para roles específicos en cine, teatro, podcasts y otras formas de expresión artística.

Así, profesionales especializados ofrecen programas personalizados para ayudar a alcanzar estos objetivos de manera segura y efectiva. Tal es el caso de Mariela Astudillo, una logopeda con más de 19 años de experiencia que pone a disposición sesiones online a través de su plataforma Femivoz.

La feminización de la voz de la mano de Mariela Astudillo En el proceso de feminización vocal, pueden o no considerarse los estereotipos vocales y expresivos asociados con la feminidad, según la demanda de cada persona, pero lo que más se prioriza es la personalidad y la identidad de quien busca añadir más feminidad a su voz, su habla y su discurso.

La identidad y la personalidad vocal son fundamentales en el entrenamiento de feminización de la voz dirigido por la logopeda Mariela Astudillo. Las sesiones son personalizadas, centrándose en satisfacer las necesidades y expectativas de cada aprendiz o paciente. Se adaptan a la percepción individual de la feminidad y la voz femenina, así como al propio código emocional y la forma de expresión de cada persona.

Este entrenamiento implica un trabajo intensivo y profundo a nivel vocal, identitario y expresivo, permitiendo cuestionar conceptos preconcebidos sobre la voz, la identidad y el derecho de cada individuo a expresarse tal como es.

Las sesiones de feminización vocal se llevan a cabo en línea a través de videoconferencia (Skype, Zoom, WhatsApp, Whereby, etc.), creando un entorno de confianza donde la paciente o aprendiz puede avanzar cómodamente en el trabajo de su voz, sus emociones y su autorrealización.

Las etapas de la feminización de la voz con el método Astudillo Sesión Cero: primera cita gratuita

Esta sesión se lleva a cabo por Skype o cualquier otra plataforma de videoconferencia. En este primer encuentro, la logopeda Mariela Astudillo informa a la persona sobre el proceso de entrenamiento de feminización de la voz. Le explica en qué consiste y cómo funciona, responde a todas sus preguntas y analiza su voz. También define los elementos a trabajar para lograr la voz femenina y natural que desea, establece objetivos y programa el horario de sesiones conjuntamente con el/la/lx aprendiz.

Sesiones 1-4: fase de exageración

En esta etapa inicial del entrenamiento, se comenzará a trabajar en la feminización de la voz y habla. Se trabajará el ritmo, la articulación, la melodía, y las expresiones faciales de manera exagerada, para sacar a la persona de su zona de confort y se comenzarán a generar cambios. Normalmente, los cambios comienzan a notarse desde la primera sesión, y con el trabajo que se realiza en casa entre sesiones, el/la/lx aprendiz sentirá cómo evoluciona la voz progresivamente.

Sesiones 4-7: fase de personalización

La voz comenzará a cambiar; amigos y familiares notarán la diferencia en la forma de hablar, y el/la/lx aprendiz empezará a sentirse más seguro.a.x. Es momento de personalizar los resultados. A través de una serie de ejercicios diarios, tanto en casa como en tu día a día, se empezará a definir gradualmente esa voz femenina y natural que se volverá cada vez más propia, por ende, más personalizada.

Sesiones 7-10: fase de automatización

En esta fase final del entrenamiento, la logopeda Mariela Astudillo enfoca el entrenamiento en potenciar la voz espontánea. Se trabaja en la expresión emocional, ayudando al/a la/a lx aprendiz a expresar todos sus sentimientos a través de la voz sin restricciones, y se le enseña cómo utilizarla en diversas situaciones de su vida diaria. Al finalizar, se logrará una voz femenina y natural, sin esfuerzo ni forzamientos. Esta etapa es la más íntima, ya que es cuando el/la/lx aprendiz se apropia por completo de su voz.