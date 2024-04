Entrevista a la exitosa consultora de marketing digital, Ginevra Foderà

El marketing digital se ha convertido en una herramienta clave para el éxito de cualquier empresa, independientemente, su tamaño y sector. Sin embargo, a pesar de los avances en el sector, algunas empresas enfrentan la barrera de no contar con profesionales lo suficientemente capacitados para desarrollar estrategias personalizadas y eficientes, por lo que buscan alternativas a través de servicios externos.

Una de las profesionales con amplia experiencia en este sector es Ginevra Foderà, quien cuenta con más de 13 años de experiencia brindando servicios como especialista en marketing digital y consultor SEO, logrando resultados exitosos en sus trabajos.

¿En qué momento decides dedicarte al mundo del marketing digital?

Pues en el marketing y la publicidad siempre han estado en mi cabeza cuando decidí estudiar en la universidad, aunque en ese momento el audiovisual me llamó más la atención y decidí optar por esta trayectoria, con la expectativa que en un futuro pudiera ayudarme en la aplicación de estos medios en formatos publicitarios. Cuando seguí los estudios, en el máster, no tuve dudas, volver al marketing. Pues en ese momento, 2009, era el Digital Marketing que estaba viviendo su boom y me lancé a la aventura.

¿Cuáles son las principales tendencias del marketing digital que las empresas no pueden perder de vista?

Pues si hay una tendencia que nunca puede dejar de ignorarse, es la tendencia a actualizarse. Cada año las cosas cambian (en SEO cada 6 meses de hecho), cada año hay nuevos retos. En los últimos tiempos, por ejemplo, la IA y sus aplicaciones se tienen que estudiar muy a fondo para sacar el mejor beneficio sin morirse del éxito. Pero en general, más allá de las tendencias, hay que contar con una estrategia a medida para la empresa.

¿Consideras que la Inteligencia Artificial (IA), es una amenaza o un aliado para los marketers?

Totalmente un aliado. Ya sabéis como se dice, la IA no quitará el trabajo a los humanos, los humanos que sepan usar bien la IA quitarán el trabajo a los que no la saben usar. Estudiar y experimentar, siempre.

En tu opinión, ¿cuál es la importancia que tiene el SEO en el contexto empresarial actual?

Todas las empresas necesitan tener un SEO básico, que nos asegure que Google nos está aunque solo viendo, que no estemos penalizados o no esté indexando nuestra página web. Si luego queremos destacar frente a la competencia a largo plazo pues, hace falta una estrategia más estructurada y acciones más profundas, claro. Un buen posicionamiento SEO se logra a medio-largo plazo, pero también se mantiene a largo plazo, lo cual nos da estabilidad y confianza a los ojos de Google y del usuario.

¿Qué te motivó a formarte como consultor SEO?

Pues el principio ha sido un poco casual. Durante mi máster entré en prácticas en una agencia que en ese momento necesitaba más manos en SEO, pues allí empecé yo sola y en 3 años ya teníamos un departamento de 4 personas. Tengo que decir que me gustó, aunque fuera una casualidad, obviamente. Es un trabajo noble, porque se premian las cosas "bien hechas", no pagamos a Google para que nos posicione, sino que Google nos premia porque estamos haciendo las cosas bien. Y el tener que estudiar constantemente, me sigue motivando, aunque lleve 13 años en este oficio.

Además del posicionamiento web, ¿qué otros servicios de digital marketing ofreces para mejorar el crecimiento y rendimiento de las empresas?

Estrategia, lo primero. Como decía antes, hay que conocer el cliente y el producto / servicio, para poder recomendarle acciones efectivas. Yo personalmente también me encargo de consultorías en redes sociales a nivel orgánico y de reporting/propuestas de mejora, siempre a nivel estratégico.

Recientemente, en tu último proyecto has logrado mejorar la visibilidad de un sitio web logrando cifras muy importantes, ¿coméntanos de qué trató este trabajo y cómo lo lograste?

¡Pues sí! Desde que entré en el e-commerce de Casa del Libro hemos afrontado como 4 o 5 updates de Google y siempre me he estado documentando sobre como llevarlos, pues Google te dice que si haces las cosas bien, tampoco es que tengas que modificar nada, cuando hay un update, pero hay que hacer las cosas bien.

¿Cómo logramos mejorar la visibilidad SEO (datos públicos de Sistrix) de un 120 %? Digamos que apostamos por la calidad y la autoridad, que últimamente para Google son tan importantes. Si pensamos que cualquier persona puede hacerse pasar por experto en internet con la ayuda de la IA, pues Google se está volviendo muy estricto, obviamente.

Entre las mejoras que hemos implementado, así para resumir, destacaría contenidos de calidad, velocidad de carga y UX.

El marketing digital y la consultoría SEO ofrecen un sinfín de posibilidades para las empresas que buscan destacar y ser más competitivas en el panorama digital. Por esta razón, la importancia de aliarse con profesionales con experiencia comprobada en el área como Ginevra Foderà.