Black Eyed Peas actuará por primera vez en Málaga en el verano de Selvatic Fest

El trío formado por will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboo actuará por primera vez en Málaga el próximo domingo 21 de julio

El grupo está considerado por Billboard el segundo más escuchado de todos los tiempos

La organización de Selvatic Málaga Fest ha anunciado una nueva e importante confirmación dentro de su programa de conciertos para este verano: Black Eyed Peas. La banda de Los Ángeles formada will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboo ofrecerán su directo al público malagueño el próximo domingo 21 de julio en las instalaciones de Málaga Forum. Con una decena de discos a sus espaldas, innumerables giras internacionales y colaboraciones con algunos de los artistas internacionales más relevantes del rap, r&b y el soul americano, el grupo se une al cartel que Selvatic ha preparado para la época estival, de junio a septiembre de 2024.

Las entradas ya están a la venta en selvaticfest.es.

Málaga Forum será, por tanto, el espacio para un novedoso programa musical por donde pasarán una treintena de artistas de un amplio espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual. Juanes, Juan Luis Guerra, Nicki Nicole, Rels B, Andy& Lucas, Bomba Estéreo, Yandel, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Reality, Dei V,Lit Killah, Lia Kali y Alejo, ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros. Además, los artistas franceses Gims, Soolking, Lacrim, Leto, Marwa Loud y Mister You darán forma a la primera edición del French Urban Fest, otra de las propuestas del festival para los meses de verano en Málaga.

En las próximas semanas se darán a conocer nuevas confirmaciones de artistas que formarán parte del festival. Para más información y venta de entradas se puede visitar selvaticfest.es.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga Un total de 30 artistas señalados en el panorama musical actual conformarán el cartel completo de Selvatic, cuyas actividades se realizarán en Málaga Forum, el nuevo espacio cultural situado en el antiguo Autocines (Ctra. de la Azucarera Intelhorce).

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol.

En la naturaleza de Selvatic radica su diversidad; gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas.

Todos los conciertos de Selvatic Fest 22 de junio

ANDY & LUCAS

28 de junio

FRENCH URBAN FEST: GIMS + MARWA LOUD + LETO

29 de junio

FRENCH URBAN FEST: SOOLKING+ LACRIM + MISTER YOU

30 de junio

JUANES

5 de julio

YANDEL + ALEJO + DEIV

7 de julio

JUAN LUIS GUERRA 4.40

9 de julio

BOMBA ESTÉREO

12 de julio

NICKI NICOLE + REALITY

13 de julio

DEMBOW FEST: CHIMBALA, ROCHY RD, LÍRICO EN LA CASA, YAISEL LM Y DJ BALLESTEROS

21 de julio

BLACK EYED PEAS

26 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: RELS B, CRUZ CAFUNÉ, LIT KILLAH, C.R.O Y MÁS

27 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: ARCÁNGEL, OVY ON THE DRUMS, FUNZO & BABYLOUD Y MÁS

2 de agosto

PITINGO

6 de septiembre

PTAZETA + LIAKALI