Cervezas LA SALVE lanza la campaña 'SER DE BILBAO'

Cervezas LA SALVE lanza una campaña bajo el lema “SER DE BILBAO-BILBOTARRA IZAN” que resume a la perfección el orgullo de pertenencia y de unión de LA SALVE con la ciudad de Bilbao desde hace más de 130 años.

Tanto Bilbao como La Salve han experimentado procesos de reconversión que han sido clave para su revitalización y éxito actual.

Bilbao ha pasado de ser industrial a convertirse en un destino cultural y económico vibrante. La transformación ha atraído visitantes, inversiones y ha revitalizado la vida urbana.

LA SALVE, la cerveza de Bilbao ha experimentado una reconversión y desde su vuelta al mercado ha sabido adaptarse a las tendencias del mercado y reinventarse para mantener su relevancia. Desde la modernización de su imagen de marca hasta la ampliación de su gama de productos, LA SALVE ha demostrado su capacidad para innovar y responder a las necesidades de sus clientes.

Ambos casos son ejemplos de cómo la adaptación al cambio y la innovación son fundamentales para el éxito a largo plazo, tanto a nivel urbano como empresarial. La reconversión de Bilbao y La Salve refleja el espíritu dinámico y emprendedor que caracteriza a la ciudad y a su tejido empresarial.

Bilbao ha cambiado, se ha reconvertido mucho a lo largo de los últimos años, pero sin perder su esencia, al igual que les ha pasado a cervezas LA SALVE, se ha modernizado, se ha embellecido y se ha abierto aún más al mundo.

“SER DE BILBAO” es una campaña 360º dirigida a BILBAO-BIZKAIA y que tendrá una duración hasta el 8 de mayo, con autobuses rotulados, circuito de mupis, prensa digital, prensa en papel, redes sociales, acciones en puntos de venta y un evento especial presentación con esencia 100 % bilbaína

“LA SALVE lleva el sello de Bilbao con orgullo y responsabilidad porque es una empresa de propiedad de la sociedad bilbaína y motivo de orgullo de todas y todos los bilbaínos. En nuestros más de 138 años de historia ha desarrollado su actividad afincada en Bilbao y siempre ha visto la importancia clave de evolucionar siendo fieles al entorno de origen. Una responsabilidad que hoy mantenemos viva en nuestro compromiso local, con la economía y las actividades de cercanía como prioridad”.

“Cervezas LA SALVE Bilbao. No nacemos, despertamos. Surgimos en 1886, callamos en 1978 y en 2014 volvimos para ser la cerveza de Bilbao cumpliendo este 2024 nuestros 10 años desde la vuelta al mercado”.

Más de 138 años de historia, pero hay algo que a pesar del paso del tiempo no cambia en Bilbao ni cambia en LA SALVE: El vínculo que genera, con sus gentes, sus costumbres, su identidad.

En palabras de Eduardo Saiz Lekue, socio-fundador de Cervezas LA SALVE: “SER DE BILBAO” tiene como objetivo poner en valor una manera de vivir y disfrutar la vida al estilo bilbaíno. Una actitud que forma parte de Cervezas LA SALVE desde su origen bilbaíno, y que invita a redescubrir esta apasionante Villa. Nuestro botxo”.

Bilbao es más que una ciudad, es una forma de vivir. Porque Bilbao nunca cansa, siempre deja con ganas de más. De más pintxos. De redescubrir la ciudad. De estar más con la gente. Bilbao es un lugar donde quedarse, un sitio donde ir y volver. Bilbao son experiencias comunes. Un carácter colectivo. Una gastronomía única y una manera de entender el fútbol apasionante. Por eso, la gente que es de Bilbao es muy de Bilbao. No se puede ser de Bilbao a medias.

De Bilbao se es o no se es, igual que cervezas LA SALVE. De Bilbao de toda la vida

Acerca de cervezas LA SALVE LA SALVE es la segunda cervecera más antigua del país en activo y cuenta en su accionariado con la contribución de Mahou San Miguel. Esta relación fue clave para reabrir la fábrica en Bilbao hace 5 años que supuso una inversión cercana a los dos millones de euros. Con la puesta en marcha de estas instalaciones, LA SALVE recuperaba la producción local después de que su antigua fábrica cerrase sus puertas en 1977.