Los Cabos, un tesoro natural que invita a disfrutar de un turismo más sostenible

Con un 42% de territorio reconocido como áreas naturales protegidas, Los Cabos es una región comprometida con la sostenibilidad y la preservación del medioambiente, representando un hito en la protección de los ecosistemas marinos. Acciones como la preservación y limpieza de los entornos, junto con la investigación y conservación de la fauna marina, convierten a Los Cabos en una región referente en el cuidado del entorno natural que lo rodea Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California, en México, Los Cabos alberga una riqueza natural y una biodiversidad única. Desde sus playas bañadas por el Mar de Cortés hasta sus imponentes montañas, este tesoro natural representa un hito en la protección del planeta y es un ejemplo perfecto de ecoturismo en su máximo esplendor.

En la actualidad, practicar un turismo más sostenible es una tendencia en auge para cerca del 80% de los viajeros, según el último ‘Informe de Viajes Sostenibles’ de Booking.com. Como destino verde y sustentable, Los Cabos potencia el crecimiento turístico con responsabilidad y máximo respeto al entorno, cumpliendo con los más altos estándares mundiales en materia de sostenibilidad. Así, más del 42% de las zonas de Baja California Sur son áreas naturales protegidas, una de las más extensas del mundo, donde convergen la biodiversidad marina y la preservación de los ecosistemas.

La conservación del entorno natural de Los Cabos es fruto del compromiso tanto de instituciones públicas como de empresas privadas y turistas, unidos en la misión de preservar su encanto único y evitar la sobreexplotación. Este 22 de abril, en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, descubre las claves que convierten a este paraíso mexicano en un destino perfecto para disfrutar de unos días de desconexión, para conectar con la naturaleza y practicar el ecoturismo.

Cuidado de entornos naturales y conservación de las especies

Reconocido por su belleza natural, Los Cabos es un destino de clase mundial, por su riqueza ecosistémica y sus grandes atractivos turísticos, pero también porque ofrece una experiencia ecoturística inigualable. Compuesta por hermosas aguas cristalinas, la región cuenta con 25 playas con la certificación ‘Blue Flag’, así como la distinción ‘Green Globe’, que reconoce el compromiso de todas las empresas y autoridades locales con el cuidado del planeta y la conservación de la biodiversidad.

Los Cabos cuenta con dos sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Uno de ellos es Cabo Pulmo, un impresionante arrecife de coral conocido como el "acuario del mundo" con más de 800 especies marinas. Este santuario no solo ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza, sino que también sirve como un recordatorio tangible de la importancia de la conservación marina y el turismo responsable en Los Cabos.

Bajo esta premisa, organizaciones como Eco Bac y Saving The Vaquita Porpoise lideran programas para investigar y conservar ballenas, especialmente la Ballena Jorobada en la Bahía de Banderas. Asimismo, en el destino opera la Red Tortuguera de Los Cabos, reconocida en 2017 como el mejor proyecto sustentable de Latinoamérica, validado por la ONU y la PNUD. A través de actividades de avistamiento responsable, monitoreo de playas y educación ambiental, desde Los Cabos pretenden crear conciencia y sensibilizar sobre la importancia de proteger el ecosistema marino e integrar la conservación de la biodiversidad en el turismo.

Acción colectiva a través de la colaboración público-privada

Con el compromiso de ser un destino verde y sostenible que respete al máximo su entorno, las instituciones públicas de Los Cabos colaboran estrechamente con el sector privado para garantizar un crecimiento turístico que no comprometa los espacios naturales. Así, la construcción de hoteles se encuentra limitada en cuanto a densidad -es decir, número de habitaciones a construir por metro cuadrado- y altura -un máximo de seis pisos-, se promueven prácticas para minimizar la contaminación visual mediante la restricción de vallas publicitarias y muchos alojamientos operan con energía solar y prácticas ecosostenibles.

Asimismo, desde septiembre de 2022, los hoteles de Los Cabos implantaron el denominado "Impuesto de Saneamiento Ambiental", cuya recaudación, por un importe de 35 pesos mexicanos al día, está destinada a mejorar la comunidad local y a invertir en medioambiente, sostenibilidad, seguridad y protección. En concreto, a cierre de diciembre de 2023 se habían recaudado más de 29 millones de pesos (cerca de 1,5 millones de euros), destinados a obras públicas. Por otro lado, el Gobierno del Estado de Baja California Sur implementó el denominado impuesto estatal ‘Embrace it’, una contribución voluntaria de $400.00 MX para todos los turistas extranjeros que permanezcan más de 24 horas en el Estado que tiene como objetivo contribuir a preservar el destino.

En paralelo, hoteles, restaurantes y tour operadores ofrecen formación constante a sus trabajadores en materia de medioambiente, gestión de residuos y cuidado de las playas, con el objetivo de transmitir a los visitantes el compromiso transversal del destino con el planeta.

Prácticas sostenibles para impulsar la conciencia ambiental

La educación ambiental es un pilar fundamental en este paraíso mexicano. Con el objetivo de concienciar a los habitantes y turistas sobre la importancia de preservar el entorno natural intacto, organizaciones como Clean Up BCS promueven programas educativos, charlas, conferencias y campañas de limpieza para impulsar la acción individual y sensibilizar a la población sobre el cuidado de las playas y del medioambiente.

Desde 2019, Los Cabos cuenta con una política para reducir el uso de plásticos, minimizar el desperdicio alimentario y fomentar el reciclaje, impulsando prácticas más sostenibles en la industria turística orientadas tanto a residentes como a turistas para reducir la generación de residuos. Además, promueve el uso de alternativas de transporte sostenible, como el kayak de mar, que respaldan la conservación de las maravillas naturales y evitan la contaminación acústica.

Ocio y gastronomía respetuosos con el entorno natural y la biodiversidad

El compromiso de la sustentabilidad va más allá de proteger el medioambiente. Este concepto engloba todas aquellas prácticas que permiten preservar la cultura, apoyar a las comunidades locales y promover el desarrollo sostenible. Así, cerca del 90% de la población de Los Cabos trabaja en la industria de los viajes y el turismo, y los habitantes locales tienen un profundo respeto por el escenario natural que les rodea. Con esta misión compartida, todas las actividades turísticas enfocadas en la naturaleza buscan explorar la belleza del destino desde una perspectiva única, consciente y responsable. Entre ellas, destacan paseos en Kayak, experiencias holísticas para conectar con la naturaleza o actividades acuáticas que brindan la oportunidad de disfrutar de cerca especies como tortugas o delfines, sin dañar su hábitat natural.

Asimismo, el destino apuesta firmemente por la tendencia "de la granja a la mesa"; una propuesta gastronómica cada vez más presente en hoteles y restaurantes de Los Cabos, que implica que los alimentos utilizados sean de producción local promoviendo la agricultura sostenible, la cría responsable y el consumo de productos de temporada. Una experiencia gastronómica única en lugares como Acre, Flora Farms, o Monte Cardón es imperdible. Los visitantes podrán iniciar la actividad con un recorrido por la granja o los huertos, tomarán clases de cocina, y degustarán los alimentos en un ambiente rodeado de naturaleza.