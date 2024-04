S2 Grupo pone en marcha medidas para impulsar la presencia de mujeres en su plantilla y alcanzar el 26% en 2028

Este jueves, 25 de abril, es el Día Internacional de las Niñas en las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). En este contexto, S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad y ciberinteligencia, ha puesto en marcha medidas para impulsar la presencia de mujeres expertas en TIC en su plantilla y que alcancen al menos el 26% en 2028. Actualmente, la presencia de mujeres en la ingeniería en España es de un 20%, mientras que su presencia en el equipo de S2 Grupo llega al 22% Según un estudio del Observatorio de Ingeniería de España, las mujeres representan el 55% del alumnado de las universidades públicas. De estas, solo el 20% tiene presencia en el ámbito de la ingeniería. Y de este reducido grupo, el 16% optan por Ingeniería Informática y el 19% por la Ingeniería Industrial.

"No obstante, a pesar de la infrarrepresentación de la mujer en los estudios superiores de Informática, es necesario destacar que la participación femenina es cada vez mayor y ya hay 11.129 mujeres matriculadas en este tipo de estudio. Si bien solo son un 16,2%, representan casi un 80% más que hace 6 años. Y debemos saber que cuentan con mejores indicadores de desempeño, tanto en términos de tasa de éxito como de rendimiento, e incluso en el tiempo que tardan en completar el grado", ha explicado Miriam Vitón, directora del departamento de Gestión del Talento de S2 Grupo.

"Alcanzar la paridad de género llevará más de un siglo a escala global. No es, por tanto, una problemática exclusivamente de España. Aunque, por supuesto, esta brecha existe en el ecosistema digital español y hemos de solucionarla. En 2022 las mujeres representaban en el sector TIC un 24,74%. En ámbitos de alta especialización, como los relacionados con el mundo dato, la mujer representa menos del 10%. Mientras que en otros como la ciberseguridad o la Inteligencia Artificial, es todavía meramente testimonial. Esto requiere la implicación de todos para poner soluciones", ha indicado.

En este contexto, desde S2 Grupo se ha resaltado que es esencial potenciar el incremento de talento femenino en los equipos de informática y ciberseguridad. Según indica la compañía, la brecha de género en el sector de las TIC "refleja desigualdades profundamente arraigadas en la sociedad. Abordar esta brecha es un paso crucial hacia la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida".

En concreto, el sector de la informática y la ciberseguridad enfrenta una grave escasez de talento en muchos campos (según datos del INE, en la esfera digital, un 61% de las empresas que en 2022 buscaban especialistas TIC tuvieron dificultad para cubrir sus vacantes). Al abrir las puertas a más mujeres altamente cualificadas, se amplía el grupo de talentos disponibles y aborda mejor la creciente demanda de profesionales capacitados en tecnología y seguridad digital. Esto "ayudará a aportar diferentes perspectivas y enfoques al desarrollo de software y a la gestión de la ciberseguridad", según S2 Grupo.

De hecho, tradicionalmente, las mujeres han estado subrepresentadas en el sector de la informática. Promover la inclusión de mujeres en roles de tecnología no solo es una cuestión de equidad, "sino que también contribuye a crear un sector más diverso y representativo de la sociedad en general", indican desde la compañía. Y añaden que "la diversidad de género en el lugar de trabajo contribuye a crear un ambiente laboral más inclusivo y rico".

"En resumen, reducir la brecha de género en el sector de las TIC es esencial para promover la equidad, impulsar el desarrollo económico, fomentar la innovación, garantizar un liderazgo inclusivo y brindar igualdad de oportunidades para todos en la economía digital del siglo XXI", ha declarado la directora del departamento de Gestión del Talento de S2 Grupo.

S2 Grupo: estrategia para incrementar el porcentaje de mujeres expertas en TIC en su plantilla

En este contexto, S2 Grupo, dentro de su proyecto de ESG #Evoluciona2, ha puesto en marcha diferentes iniciativas destinadas a lograr el objetivo de incrementar un 26% la presencia de mujeres expertas en algún ámbito TIC en su plantilla en los próximos 4 años. Estas iniciativas son:

Jornadas #S2CyberYouth: dedicadas a estudiantes de ESO y Bachillerato. Estas jornadas tienen como objetivo inspirar y motivar a jóvenes, especialmente mujeres, a explorar y comprometerse con carreras en las áreas STEAM. A través de talleres interactivos, charlas motivacionales y sesiones de mentoría, los estudiantes podrán conocer de primera mano las oportunidades y desafíos del mundo tecnológico. Charlas motivacionales en Universidades: continuar con la organización de charlas en universidades, presentando modelos a seguir y líderes femeninas en el sector STEAM, para servir de inspiración y guía a las estudiantes universitarias que estén considerando carreras técnicas. Presencia reforzada en Foros de Empleo y Universidades: intensificar la presencia de S2 Grupo en eventos de empleo y académicos, centrando esfuerzos en atraer a mujeres jóvenes hacia el sector TIC y STEAM, mediante la participación en paneles, ferias de empleo y jornadas de puertas abiertas. Visibilidad y Liderazgo de las Mujeres en S2 Grupo: promover activamente la presencia de las profesionales técnicas del equipo de S2 Grupo en conferencias, ponencias y foros relevantes. Este enfoque no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en estos campos, sino que también las establece como figuras clave y referentes dentro de la industria.