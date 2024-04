Allianz Partners consigue resultados récord en 2023 con crecimiento en todas las líneas de negocio

Ingresos en 2023: 9.300 millones de euros (+13% vs 2022). Beneficio antes de impuestos: 301 millones de euros (+5,8% vs 2022). Total ratio combinado para el negocio de Seguros y Servicios del 97,3%. Solo para el negocio de Seguros es 96,2%. 72 millones de casos de asistencia gestionados a nivel mundial en 2023, que equivalen a 200.000 casos al día Allianz Partners, líder mundial en Seguros y Asistencia, ha anunciado sus resultados del año 2023 con un total de 9.300 millones euros de ingresos y un beneficio operativo de 301 millones de euros. Este es el ejercicio financiero más fuerte de la historia de Allianz Partners. Todas las líneas de negocio han demostrado un crecimiento sustancial, impulsado por el creciente viaje internacional, el crecimiento de doble dígito en Movilidad y Asistencia y el récord de crecimiento del 23,4% en el negocio de Salud.

En las distintas líneas de negocio de Allianz Partners:

El negocio de Salud ha experimentado un particular resultado motivado por el crecimiento orgánico de las PYME (pequeñas y medianas empresas) y los nuevos partnerships a nivel local.

El fuerte desarrollo del negocio de Asistencia ha sido impulsado en gran medida por las áreas de negocio de Asistencia en Carretera, Hogar y Easy Living, mientras que el crecimiento en Movilidad ha sido gracias a los ya existentes y a los nuevos clientes en Europa y Norteamérica.

El crecimiento en su negocio de seguros de Viaje se ha visto reforzado por el resultado en Asia Pacífico, Norteamérica y Europa. Un análisis más profundo de las áreas de negocio de Allianz Partners:

El negocio de Salud ha crecido sustancialmente un 23,4% con ingresos de 2.959 mil millones de euros el año pasado. El negocio ha continuado su crecimiento de doble dígito en ingresos, liderado por una combinación de crecimiento orgánico y una presencia fortalecida en el segmento de las PYME en todo el mundo y en los nuevos partnerships con aseguradoras locales para ampliar la cobertura a clientes. Los seguros de salud transfronterizos, los servicios y la administración han sido reforzados por un incremento significativo de la huella regional a través de un centro operacional de apoyo para clientes en Asia Pacífico y Oriente Medio. Junto al lanzamiento de los servicios digitales de asistencia médica con el ecosistema de salud Lumi, que ha beneficiado a más de 1 millón de usuarios solo en 2023, estos cambios han colocado al negocio en una posición fuerte para seguir escalando.

El negocio del Seguro de Viaje se ha incrementado un 8%, con 3.297 mil millones de euros en ingresos en 2023. El desarrollo significativo ha estado motivado por el crecimiento de Asia Pacífico, Norteamérica y Europa. La recuperación del sector del viaje en Australia y Nueva Zelanda ha impulsado el crecimiento en Asia Pacífico, gracias al fin de todas las restricciones de fronteras. El resultado positivo del sector de Viaje en Norteamérica continúa, contribuyendo a incrementar aún más los canales offline y el negocio B2C. El crecimiento europeo se ha visto impulsado, sobre todo, por el sector de los servicios financieros en Reino Unido, las aerolíneas y las agencias de viaje en Francia. Con el reciente lanzamiento de la app móvil allyz, Allianz Partners continúa su expansión y su inversión en las plataformas digitales para el cliente.

El negocio de Movilidad y Asistencia ha terminado con 2.902 mil millones en ingresos, representando un incremento anual del 11,2%. El negocio de Asistencia en Carretera ha mostrado un fuerte crecimiento en los mercados europeos, especialmente reseñable en Francia, España y Suiza, así como en Latinoamérica, sobre todo, en Brasil. El negocio de Hogar ha tenido buenos resultados en Europa, principalmente en Alemania y en Austria, además de haber conseguido un crecimiento sustancial en Australia. La línea de Easy Living, que provee soluciones para los servicios del día a día como el apoyo a la rehabilitación, también ha crecido de año en año, sobre todo gracias a nuevos clientes en Europa del Este. El negocio de Dispositivos Móviles y Riesgo Digital (MDDR) se ha mantenido estable en el resultado, con un crecimiento significativo en India, España y Francia, compensado por el saneamiento de la cartera en determinados mercados. La línea de negocio de Movilidad ha registrado un incremento del 8% en ingresos, conducido por las relaciones existentes con clientes, los nuevos clientes en los mercados europeos y asiáticos, seguros en inclusión, y el crecimiento de coberturas especiales, sobre todo alrededor de la nueva y la micro movilidad. La línea de negocio de Movilidad también ha entrado con éxito en el mercado estadounidense, con más oportunidad de crecimiento en 2024.

Tomas Kunzmann, CEO de Allianz Partners, comenta: "2023 ha sido otro año de récord en Allianz Partners en términos de ingresos totales y beneficios, siguiendo el récord de los resultados en 2022. El negocio de viaje continúa prosperando, nuestro negocio de atención médica ha visto un enorme crecimiento y ha sido un momento excelente para nuestro negocio de asistencia y movilidad a nivel global. Como resultado, nuestro crecimiento continuado se construye sobre cimientos sólidos, al invertir en la digitalización de nuestros servicios mientras aseguramos el trato humano y los niveles más altos de satisfacción del cliente.

Gracias al fuerte resultado financiero, Allianz Partners está en la primera línea de la transformación de la industria del Seguro. Seguiremos innovando e invirtiendo de forma significativa en la transformación digital, incluyendo el lanzamiento de nuestra plataforma digital líder en el mercado, allyz, a través de todas nuestras líneas de negocio. Gracias al compromiso de nuestro equipo formado por más de 22.000 empleados en todo el mundo, tengo una visión muy optimista de las perspectivas para los próximos años y creo que estamos en camino de conseguir nuestro objetivo de lograr duplicar los ingresos para 2030".

Resultados locales

En la unidad de negocio de España, los resultados han vuelto a ser positivos. En comparación con el ejercicio anterior, las ventas han aumentado un 17%. Además, este crecimiento ha sido visible en todas las líneas de negocio, con un especial incremento en Asistencia en Carretera, con un 19%. De esta manera, se mantiene la tendencia de crecimiento de doble dígito de los últimos 4 años.

Borja Díaz, Consejero Delegado de Allianz Partners España, comenta: "A nivel local, hemos vuelto a batir récord en ventas y en generación de nuevo negocio. Todas las líneas de negocio han obtenido resultados muy por encima de los del año anterior, lo que significa que estamos fortaleciendo nuestra presencia en el mercado, reforzando las relaciones con nuestros partners y construyendo nuevas alianzas. Seguimos creciendo con cifras de doble dígito y todo apunta a que esta tendencia va a continuar en 2024 y nos va a permitir cumplir el objetivo que marcamos en 2020 de duplicar el tamaño de negocio en España, convirtiendo a España en una unidad de negocio clave en la estrategia de Allianz Partners y consolidándonos como líder en los ramos de Seguros en los que operamos y en todas las líneas de Asistencia".