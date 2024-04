Experimentar la revolución del blanqueamiento dental con las tiras de Dr. INUK

Una sonrisa blanca y reluciente es un sinónimo de buena salud dental, además de mejorar y resaltar la apariencia del rostro. Sin embargo, en ocasiones, no basta con llevar una adecuada higiene oral para mantener estas condiciones y se requiere un tratamiento de blanqueamiento para recuperar el tono natural de la dentadura.

Existen varias técnicas y procedimientos de blanqueamiento dental, según los resultados que busca cada paciente y las condiciones particulares de su dentadura. Sin embargo, en la actualidad, una de las alternativas más eficaces e innovadoras se encuentra en Dr. INUK y sus tiras dentales blanqueadoras de tercera generación.

Un innovador tratamiento de blanqueamiento dental Nacida en 2023, Dr. INUK es una innovadora marca especializada en blanqueamiento dental, cuyo principal producto son sus tiras dentales blanqueadoras. Estas bandas adhesivas están fabricadas únicamente con materiales científicamente analizados para corroborar sus resultados, y no contienen peróxido ni otras sustancias químicas abrasivas. De este modo, se aseguran de no causar daños en el esmalte o las encías durante los tratamientos de blanqueo.

Estas bandas vienen en dos presentaciones, las tiras blanqueadoras Forte, caracterizadas por su máxima calidad, y las Sensitive, aptas para personas con dientes sensibles. Ambas versiones utilizan como base una fórmula única desarrollada por esta marca, la cual combina PAP con adhesivo odontológico de tercera generación para obtener sus característicos resultados.

Los materiales y diseño de estas bandas aportan una notable eficacia en el blanqueamiento dental, con una tasa que supera el 80 %. Al mismo tiempo, eliminan la segregación de gel durante la aplicación de la banda, lo que resulta mucho más cómodo para el usuario. Además, no dejan residuos en la dentadura, como tampoco generan ninguna clase de irritación en la cavidad bucal.

¿Cómo funcionan las tiras dentales de Dr. INUK? Las bandas de blanqueamiento dental de Dr. INUK son sencillas de utilizar. Tras el cepillado, hay que aplicar la tira superior, que es la más grande, y la inferior sobre las piezas dentales. No es necesario secar la saliva para ello, ya que el producto se adhiere sin ningún problema. Posteriormente, se debe dejar actuar a lo largo de 60 minutos, para después retirarlas y finalmente volver a cepillar los dientes. Este proceso tiene que realizarse una vez al día, durante el periodo que determine el respectivo tratamiento.

Por su parte, los tratamientos pueden variar en su duración dependiendo del resultado que desee el usuario, según la guía de tonos de blanqueo que ofrece el producto, así como la situación particular de sus dientes.

En términos generales, el tratamiento recomendado dura 14 días, mientras que la variante óptima tarda 4 semanas. También existe una modalidad de mantenimiento, pensada para personas que fuman o consumen mucho café, que consiste en utilizar las bandas periódicamente, una o dos veces a la semana. De este modo, cada paciente puede ajustar el uso de estos artículos de acuerdo con sus necesidades, objetivos y el nivel de blancura que quiera en su dentadura.