Consejos a la hora de escoger los suelos adecuados para exterior

Esta época del año, antes del verano, es el momento perfecto para renovar terrazas, piscinas, jardines o espacios que permiten disfrutar del exterior.

En todos los casos, los suelos o pavimentos son fundamentales tanto para la funcionalidad como para el estilo del espacio.

Ahora bien, antes de tomar una decisión y escoger azulejos para suelos exterior, es fundamental considerar distintos aspectos. Por ejemplo, en algunos sitios, es necesario contar con materiales con propiedades más antideslizantes que en otros. Además, no hay que perder de vista que los pavimentos para exterior deben ser resistentes e, idealmente, fáciles de mantener.

¿Cómo elegir suelos para exterior? Este tipo de zonas suelen estar expuestas a distintas cargas de peso, tránsito y cambios de temperatura. Por estos motivos, es fundamental escoger un material que sea resistente y durable. En este sentido, el porcelánico es una buena opción, ya que se adapta correctamente a las variaciones térmicas.

Otro factor a considerar es la porosidad. A propósito de esto, los materiales más porosos absorben mayores cantidades de agua. Entonces, en un espacio exterior, es conveniente que esta característica se presenta de manera baja o atenuada. Por otro lado, al estar más expuestos a la suciedad, estos suelos debería ser fáciles de limpiar.

Con respecto a esto último, es necesario encontrar un balance con respecto a la capacidad antideslizante. Cabe destacar que los azulejos más rugosos, y, por lo tanto, con mayor capacidad antideslizante, suelen ser más difíciles de limpiar. A su vez, para encontrar una solución adecuada hay que considerar qué cantidad de agua se acumula en cada espacio. Por ejemplo, en un balcón techado, la necesidad de contar con un suelo que sea antideslizante es menor que alrededor de una piscina, donde hay más riesgos de caídas.

En este sentido, cabe destacar, que hay algunas baldosas disponibles en el mercado que son más suaves y, al mismo tiempo, seguras, como el All In One de la marca Peronda, que sirve tanto para exterior como para interior, o el acabado Grip de Cristacer, que tiene un tacto muy agradable, pero con una alta capacidad de frenar resbalones cuando el azulejo entra en contacto con el agua. Por otro lado, existen tratamientos para solucionar problemas de caídas una vez se ha colocado un azulejo y se detectan problemas de deslizamiento. Un ejemplo es la solución el Safe Floor de Faber, que añade resistencia al deslizamiento al azulejo.

Por qué es importante el estilo y la instalación Otro factor clave a considerar es el estilo. Por ejemplo, una de las tendencias actuales es la utilización de azulejos imitación piedra. Estos productos destacan por su resistencia y permiten disfrutar de un aspecto natural tanto en terrazas como en jardines. También se pueden emplear para cubrir el suelo de una entrada.

Por último, la colocación es tan importante como la elección de los materiales. A propósito de esto, los especialistas de la empresa Duritti Cerámica comentan que una instalación correcta evita la rotura o el levantamiento de piezas. Esta firma ofrece asesoramiento y una amplia variedad de azulejos ideales para suelos exterior.

En definitiva, para elegir pavimentos para exterior adecuados es necesario considerar las necesidades de cada espacio y el estilo que se quiere seguir.