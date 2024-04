ROVI confía en Atos para el outsourcing de sus sistemas IT y para la gestión del puesto de trabajo

Laboratorios Farmacéuticos ROVI ha adjudicado a Atos dos importantes servicios. El primero es un servicio de outsourcing end to end de sus sistemas y aplicaciones corporativas y, el segundo, la gestión del puesto de trabajo de sus 2.500 empleados Además, la tecnológica asumirá la gestión integral de la seguridad de la infraestructura de ROVI frente a posibles ciberataques que comprometan tanto sus sistemas y datos como la propiedad intelectual de sus desarrollos y de terceros, en un entorno que garantice el cumplimiento GxP.

Con esta adjudicación, ROVI renueva su confianza en Atos en una relación que se iniciaba hace más de 25 años.

La empresa farmacéutica inició hace años la externalización de sus sistemas corporativos en dos Data Center de Atos en España, pasando de entornos e infraestructuras dedicadas a entornos e infraestructuras flexibles, basadas en la sostenibilidad, escalabilidad y seguridad de los sistemas. En ella se gestionan las aplicaciones corporativas y de negocio, además de multitud de aplicaciones de planta, críticas para el negocio.

El nuevo servicio permite la hibridación de entornos Cloud Públicos y Privados, gracias a la Atos Cloud Platform (ACP) como orquestador de servicios gestionados y aplicaciones distribuidas, lo que permitirá a ROVI entrar en un modelo hyperscaler conectando redes públicas y privadas con soluciones cloud nativas, en un modelo de Software As a Service.

Además, Atos gestionará el soporte de cerca de 2.500 puestos de trabajo y ofrecerá el primer nivel de soporte a los empleados situados fuera de España. La mayoría de los servicios se realizarán desde el Global Delivery Center de Atos de Tenerife, con un enfoque de optimización y eficiencia de los procesos, y de las aplicaciones del puesto de trabajo.

Alfonso de los Reyes, Head of Life Sciences Spain, Atos: "Somos una compañía de hibridación cloud, y la capacidad de computación de nuestros data centers nos permite ofrecer servicios gestionados de principio a fin, gestionando la infraestructura y su disponibilidad en un entorno seguro, aportando una mejora continua en los procesos y en las adaptaciones regulatorias. Nuestras capacidades técnicas y funcionales, los acuerdos con grandes fabricantes y nuestra presencia global nos permite ir más allá en cualquier situación".