Los 4 disfraces para celebrar el Star Wars Day de Rubies

Como cada año, en honor a la mítica frase "May the Force Be With you" ("Que la fuerza te acompañe"), el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars. Durante esta fecha es habitual ver todo tipo de publicaciones acerca de las sagas más importantes de la historia y de todos sus personajes. Así, como las películas, quizás las más seguidas en todo el mundo en la historia del cine Star Wars atrae a una enorme cantidad de fans que esperan celebrar este día tan especial. Desde que se estrenara el primer largometraje en 1977, hace ya 46 años, La Guerra de las Galaxias no ha dejado de atraer fans, muchos de los cuales se complacen en recordarla en este día de muy diversas maneras, que van desde las más variadas menciones en redes sociales, hasta maratones de sus películas, exposiciones o fiestas de disfraces, entre otras iniciativas. Desde Rubies, haciendo honor a la mítica frase "May the Force Be With you", quieren ayudar a disfrutar de esta jornada tan especial con los disfraces de Star Wars más buscados para niños y niñas

1. Disfraz Darth Vader Premium infantil

"Déjate llevar al lado oscuro con este disfraz de Darth Vader Premium para niños y niñas". Compuesto por un traje de lujo impreso digitalmente con detalles semejantes a los del personaje en las películas y con armadura acolchada. Además, incluye cubre botas, cinturón, guantes y máscara moldeada. Los niños y niñas podrás convertirse en el icónico antihéroe de la saga. Disponible en tres tallas, de 3 a 8 años.

2. Disfraz Stormtrooper Clásico infantil

Los Stormtropper son los soldados de asalto del Imperio Galáctico, unos de los personajes más conocidos de Star Wars. Con su armadura de color blanco se encargan de mantener el orden en la galaxia. Los niños y niñas podrán ser miembros del Imperio con este disfraz clásico de Stormtrooper compuesto por un mono impreso digitalmente y máscara modelada. Disponible en dos tallas, de 5 a 8 años.

3. Disfraz Mandalorian Clásico infantil

Dejar que los niños le den magia al mundo con este disfraz de Mandalorian. Los niños se convertirán en "The Mandalorian", el mercenario más tenaz y guerrero del universo Star Wars. Con este disfraz que incluye mono con detalles impresos, capa y máscara, los más pequeños sentirán el lado de la fuerza. Disponible en tres tallas: S (3-4 años), M (5-7 años) y L (8-10 años)

4. Disfraz Yoda The Young Yedi Deluxe infantil

"Young Jedi Adventures" sigue a un grupo de jóvenes mientras aprenden los caminos de la Fuerza, incluida la compasión, la autodisciplina, el trabajo en equipo y la paciencia, para convertirse en Caballeros Jedi. Este traje de Yoda está compuesto por una túnica con reflejos dorados, accesorio para la cabeza con las orejas características de Yoda y guantes. Disponible para niños y niñas en edad preescolar, de 2 a 5 años.

Rubies ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y ocasiones especiales, como Carnaval, Halloween, Navidad, celebración de fiestas y otros eventos. Los productos de Rubies se podrán comprar en tiendas de disfraces y accesorios de fiesta, jugueterías, secciones especializadas de hipermercados y grandes almacenes o en tiendas online.

"En Rubies no solo encontraréis disfraces para Carnaval, pues el catálogo abarca una gran variedad de accesorios para complementar cualquier disfraz". Con una larga colección de licencias como Harry Potter, Marvel, Disney, Disney Princess, Star Wars, DC Comics, Batman, Miraculous Ladybug, y muchos más. Sin embargo, también hay una amplia variedad de colecciones de disfraces genéricos que son aptos para cualquier ocasión, desde Carnaval hasta Halloween, Navidad y fiestas temáticas como Pascua.