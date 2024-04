Roalza Sports: potenciando el futuro del fútbol a través de los nuevos talentos

La agencia de representación refuerza su apuesta por los nuevos talentos a través de Roalza Promises. Roalza Sports, en tan solo cuatro años, se ha consolidado en el ámbito del fútbol profesional y ha cerrado más de 35 operaciones con jugadores en todas las categorías En una industria tan competitiva como la del fútbol, encontrar un aliado que comprenda tanto las exigencias del deporte como las necesidades individuales del futbolista es fundamental. Roalza Sports, una agencia especializada en el asesoramiento y representación de futbolistas y entrenadores, se ha establecido como ese aliado imprescindible. Más allá de trabajar con futbolistas profesionales, Roalza Sports se ha propuesto descubrir y cultivar el talento emergente, brindando una plataforma sólida para aquellos que están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional.

La agencia, fundada en 2020 por los hermanos Álvaro y Roberto Zazo, se distingue por su enfoque exclusivo en la gestión de carreras futbolísticas, comprendiendo que el éxito en el campo es el resultado de un trabajo conjunto que abarca múltiples facetas de la vida del atleta. La misión de la agencia es acompañar a los profesionales a lo largo de toda su carrera, poniendo el foco en que cada decisión contribuya positivamente a su desarrollo y bienestar general.

Roalza Promises: apostando por el futuro

Una vez consolidada en el fútbol profesional y entendiendo que el futuro del fútbol reside en sus jóvenes promesas, la agencia ha lanzado su iniciativa "Roalza Promises". Este programa se dedica exclusivamente a potenciar la carrera deportiva de jóvenes talentos, proporcionándoles no solo representación, sino también una orientación estratégica y personalizada que abarca todos los aspectos cruciales para su desarrollo profesional. Desde negociaciones contractuales hasta asesoramiento financiero y planificación de carrera, Roalza Sports se asegura de que cada jugador tenga las herramientas y el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial.

Cabe destacar que, para el lanzamiento de Roalza Promises, los hermanos Zazo apuestan por la incorporación de Alfonso Gallén, que ocupará el cargo de responsable de captación de talento y será la figura encargada de guiar a los nuevos talentos en el inicio de su carrera deportiva.

Con más de 10 años de experiencia en la captación de fútbol base, la contratación de Gallén pone en valor la apuesta de Roalza por el fútbol de cantera y el asesoramiento a jóvenes promesas.

"En un momento en que el fútbol continúa evolucionando, desde Roalza Sports, centramos nuestros esfuerzos no solo en el éxito inmediato de nuestros clientes, sino también en su legado a largo plazo", explica Roberto Zazo, "El objetivo de Roalza Promises, no es otro que el de reforzar nuestra creencia en el talento emergente y nuestro compromiso a la hora de aportar un aliado confiable al jugador en su camino hacia el éxito profesional".

Valores y profesionalidad: el camino al éxito

La creación de Roalza Sports es el resultado de la visión compartida de Álvaro y Roberto Zazo. Tras retirarse de los terrenos de juego en 2019, Álvaro, junto con Roberto, quien aporta una amplia experiencia en gestión empresarial y marketing, decidieron fundar una agencia que reflejara sus valores fundamentales: transparencia, honestidad y profesionalidad. Apoyándose en su conocimiento y experiencia, Roalza Sports centra sus esfuerzos en ofrecer un servicio personalizado y estratégico que atienda a las necesidades específicas de cada cliente, asegurando una gestión integral de su carrera.

En esta línea, después de tan solo cuatro años, la agencia dirigida por los hermanos Zazo ya ha cerrado más de 35 operaciones con jugadores en todas las categorías y dispone de futbolistas entre primera y segunda división, entre los que destacan figuras como la de Juan Cruz, Martín Pascual, Luca Zidane, Sergio González o Carlos Isaac, hito que pone en valor la consolidación de la agencia en el ámbito del fútbol profesional.

"A lo largo de mis más de 17 años como futbolista profesional, he vivido multitud de experiencias, desde éxitos hasta fracasos. Ahora, con otra perspectiva, soy consciente de lo complicado que puede resultar encontrar una figura que te ayude y te asesore. Por ello, a día de hoy mi objetivo principal es ser ese aliado de confianza que ayude al jugador y lo acompañe a lo largo de su carrera" añade Álvaro Zazo.