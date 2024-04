Grupo GN y sus marcas siguen creciendo y demuestran en ExpoÓptica que el futuro de la Óptica es la Audiología

La multinacional danesa ha tenido una destacada presencia en IFEMA con cuatro de sus marcas, Beltone, y su proyecto Beltone Ópticas; la relanzada DANAVOX; y ReSound, propiciando el audioemprendimiento con su proyecto 'Monta tu Gabinete' Grupo GN ha tenido una destacada presencia en la parte de Audiología de ExpoÓptica, una división que, con el transcurso de las ediciones, ha ido adquiriendo casi la misma importancia que la Óptica. En la actualidad, la superficie de la feria dedicada a Audiología es de prácticamente el 40% de las empresas. La multinacional danesa ha tenido una fuerte presencia de todas sus marcas en IFEMA: ReSound, DANAVOX, pero sobre todo, de la firma que lleva más de 30 años acercando la audiología a las ópticas: Beltone.

Fue Beltone la primera empresa que apostó por estar presente en ExpoÓptica desde su llegada a España, en 1992. A partir de aquel año, Beltone ha participado en todas las convocatorias de la feria. "Creo que esto deja claro que somos la tendencia. No seguimos al mercado; el mercado nos sigue a nosotros. Y la evolución de ExpoÓptica, dando paso a la Audiología, es un buen ejemplo de ello. Somos una referencia y somos el futuro. Esto es lo que el sector nos ha transmitido en una feria que, para nosotros es, sobre todo, contacto humano y personal con los audioprotesistas, con los ópticos, y con los ópticos que quieren abrirse camino en la Audiología", señala José Luis Otero, director general de Grupo GN en España.

Otero, además de agradecer la visita del sector en los expositores de las cuatro marcas de Grupo GN que han tenido presencia en ExpoÓptica, tenía palabras de elogio para el equipo humano que ha trabajado duro en los días de feria. "Son las personas quienes marcan la diferencia. El equipo de Grupo GN es el mejor, el más comprometido. Están pendientes de las necesidades de los clientes, están constantemente innovando, aportando ideas para hacerlo mejor, y para que nuestros clientes lo hagan mejor, para facilitarles las cosas. Mi más sincero reconocimiento para todos ellos", señala el director general.

ExpoOptica 2024 ha sido un punto de encuentro personal con el sector en el que el equipo de Grupo GN ha estrechado lazos con clientes y también se ha acercado a los profesionales que aún no lo son. "Lo más importante de ExpoÓptica, por encima del negocio, es que nos permite agradecer su confianza a los audioprotesistas, y devolvérsela personalmente", señala Manuel Yuste, director de producto de Grupo GN.

Novedades de producto

No ha habido ni una sola ExpoÓptica en la que Beltone no haya presentado importantes novedades tecnológicas en España. En 2024 ha presentado la familia completa de Beltone Serene, cuyo primer modelo, el microRIE más pequeño del mercado, estrenó el pasado mes de febrero.

La familia Beltone Serene se ha ampliado ahora con estilos retroauriculares (BTE) y personalizados, incluidos modelos recargables, para satisfacer diferentes necesidades auditivas y preferencias, brindando a más personas con pérdida auditiva acceso a la tecnología más avanzada de GN y preparándolas para el futuro de la conectividad Bluetooth y Auracast. Y esta ampliación es la que la marca ha puesto de largo en IFEMA el pasado fin de semana.

Las prestaciones de Beltone Serene en situaciones ruidosas han resultado del mayor interés para los profesionales del sector. "No hemos parado de hacer demos ni un solo momento en toda la feria para mostrar cómo Beltone Serene ha mejorado la que hasta ahora era la principal demanda de los usuarios de audífonos: escuchar perfectamente, aunque haya ruido de fondo", señala Manuel Yuste. El director de producto señala que en ExpoOptica 2024 la estrella no ha sido la conectividad, "que también", sino el sonido de los audífonos. "Beltone Serene se ha ganado a los audioprotesistas que no lo conocían cuando les hemos demostrado cómo las personas con pérdida auditiva pueden localizar el sonido, incluso con los ojos cerrados, de forma natural, como lo hacen los normoyentes", añade Yuste, quien no deja de observar las mejoras que Grupo GN ha introducido en este sentido a lo largo de los años, siempre propiciando una audición natural, y cada vez más cercana al funcionamiento fisiológico del sentido del oído.

A medida que Beltone Serene va calando en el sector, "las sensaciones son más y más positivas", certifica Carlos García, director comercial de grandes cuentas de Grupo GN. "No es que digamos que Beltone Serene funciona bien en ambientes ruidosos, como ningún otro audífono había podido conseguir hasta ahora, es que realmente eso es lo que sucede cuando los audiólogos se lo adaptan a los pacientes", añade, a lo que además hay que sumar "una estética sumamente atractiva".

Precisamente esta fue la aportación de Manuel Yuste en la Mesa Redonda que se celebró la ANA (Asociación Nacional de Audioprotesistas) bajo el epígrafe '¿Cómo nos puede ayudar la tecnología en la mejora de la audición en los entornos ruidosos al usuario?' El director de producto de GN, además de resumir las importantes mejoras de Beltone Serene en entornos ruidosos, también destacó las mejoras que a la conectividad de los audífonos aportan la incorporación de los sistemas Bluetooth LE Audio y Auracast, "no ya a largo plazo, sino también a corto y medio", despertando el interés de todos los actores que favorecen la integración de las personas con pérdida auditiva.

Por su parte, DANAVOX presentó la nueva ayuda auditiva DANAVOX Brisa, con la que la marca ha hecho un tremendo esfuerzo tecnológico para aunar en un mismo diseño el RIE más pequeño del mercado, con las prestaciones de Grupo GN, precisamente para la escucha en entornos ruidosos. La nueva ayuda auditiva DANAVOX Brisa cuenta con el nuevo sistema CROS (Contralateral Routing of Signals por sus siglas en inglés) idóneo para personas que no tienen audición en uno de sus oídos. Un segundo sistema BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals) permite que esta tecnología sea también de gran utilidad para personas con un oído perdido, pero que además tienen pérdida auditiva en el otro. DANAVOX Brisa es, además, como Beltone Serene, compatible con Bluetooth® LE Audio, incluida la transmisión de audio Auracast™, o lo que es lo mismo, el futuro de la conectividad de baja energía.

Beltone Ópticas

Protagonista principal del expositor de Beltone ha sido el proyecto Beltone Ópticas, el único proyecto del mercado de la Audiología específico para los centros de salud visual. "ExpoÓptica nos ha dado la oportunidad de charlar con las ópticas que ya pertenecen al proyecto, y de iniciar nuevas relaciones comerciales con otras interesadas", señala Jezabel Bueno, responsable de Beltone Ópticas. En IFEMA, el equipo de Grupo GN ha presentado las herramientas específicas con las que ayudan a las ópticas a hacer crecer su negocio desde la Audiología y "por supuesto, también les hemos preguntado por lo que necesitan, para incorporar sus aportaciones a nuestro proyecto, que es el suyo", termina Jezabel.

También ReSound

ReSound también ha tenido protagonismo en ExpoÓptica, patrocinando una nueva edición de 'Monta tu Gabinete de Audiología'. Para ello, ReSound ha reunido a representantes de todas las áreas necesarias para la creación y puesta en marcha de un gabinete auditivo, proporcionando al audioemprededor todo tipo de información y asesoramiento en un mismo espacio y en muy poco tiempo.

"En resumen, Grupo GN ha hecho un esfuerzo extraordinario para estar cerca de sus clientes en ExpoÓptica y para apoyar al sector, demostrando que, para nosotros, el futuro de la Audiología es poner en el centro a la persona para devolverle, e incluso aumentarle, su capacidad para comunicar. Grupo GN tiene muy claro que no es el paciente el que se tiene que adaptar al audífono, sino al revés, es el audífono el que tiene que responder a las necesidades de las personas con pérdida auditiva, acercándonos, cada vez más, a la recuperación de la audición natural", concluye Otero.