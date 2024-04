De un camping a una red de destinos de glamping en crecimiento; The Glamping Zone

Escribiéndose a pasos agigantados, el crecimiento de The Glamping Zone es una historia de éxito.

En 2022, esta empresa comenzó su emocionante viaje con una ubicación en Lloret de Mar. Sin embargo, en un corto período de tiempo, se ha convertido en una red en expansión con ocho ubicaciones en toda España, incluyendo Palamós, Gavà, Sitges, Mequinenza, Chilches, l'Estartit, Zaragoza, Tossa de Mar, Montanejos, Gandía y Benicàssim.

De 50 tiendas a 200 en un año El crecimiento de The Glamping Zone es notable no solo en términos de ubicaciones, sino también en cuanto a la cantidad de tiendas de glamping disponibles. En 2022, comenzaron con 50 tiendas, y en 2023, ya contaban con 200 tiendas de alta calidad para satisfacer la creciente demanda de los viajeros que buscan una experiencia única de camping.

El plan para 2024 de The Glamping Zone The Glamping Zone no planea detenerse aquí. Tienen un plan ambicioso para 2024, con el objetivo de crecer hasta 1000 tiendas de glamping en sus ubicaciones. Este crecimiento incluirá la expansión en campings de terceros y la gestión de campings propios y alquilados en su totalidad.

Inversión para el futuro Para hacer realidad este plan audaz, The Glamping Zone ha reservado una inversión significativa de 1.5 millones de euros en 2024. Esta inversión se utilizará para financiar su crecimiento y mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo, donde empresas como reconocidas y otros fondos de inversión están entrando con fuerza.

Un competidor destacado en el mercado El crecimiento rápido y sólido de The Glamping Zone lo posiciona como un competidor destacado en el mercado de glamping en España y más allá. Su enfoque en la calidad y la comodidad continúa atrayendo a un público ávido de experiencias únicas y auténticas en medio de la naturaleza.

Un futuro brillante El futuro de The Glamping Zone se ve más brillante que nunca, así lo explica su CEO, Daniel Costa Corella, con planes audaces y una inversión significativa para respaldar su crecimiento. La empresa está comprometida con la transformación de los campings en destinos de glamping de éxito y con la creación de experiencias memorables para los viajeros.

Las personas que deseen obtener más información sobre las ubicaciones de The Glamping Zone o explorar oportunidades de colaboración en esta emocionante red de destinos de glamping, no deben dudar en ponerse en contacto con los profesionales.