Tendencias en interiorismo que siempre funcionan, por INDAStudio

Las tendencias y la moda influyen notablemente en el interiorismo.

Hasta cierto punto, esto es positivo, porque permite incorporar nuevos materiales, tecnologías y estilos que se adaptan a las exigencias y necesidades de los nuevos tiempos.

Sin embargo, muchas de las ideas que se popularizan rápidamente, pierden interés con la misma velocidad. Por ello, tomar decisiones de diseño basadas exclusivamente en las últimas tendencias podría ser contraproducente, ya que la estética del espacio corre el riesgo de quedar obsoleto en poco tiempo.

Por tal motivo, lo más inteligente es aplicar tendencias en interiorismo que siempre funcionan. En ese sentido, la firma de diseño INDAStudio reconoce la importancia de satisfacer el gusto de los clientes por la novedad. Pero, considera que es fundamental ofrecer propuestas que combinen lo actual con lo atemporal.

La durabilidad de lo clásico INDAStudio detalla que existen diversas maneras de crear espacios únicos, especiales y contemporáneos, sin correr el riesgo de que en poco tiempo luzca desactualizado. Según el estudio, la primera de las tendencias de interiorismo que siempre funcionan es agregar toques clásicos.

Este es un punto que puede resultar difícil de aceptar para muchas personas porque piensan que el espacio parecerá anticuado o sobrecargado. Por ello, es importante que el diseño se base en piezas o materiales clásicos que se mantienen vigente por sus formas, colores y estructuras atemporales. Además, es importante combinarlos con elementos modernos o vanguardistas, siempre bajo criterios de proporción, armonía y funcionalidad.

El papel de una buena iluminación Otra de las tendencias en interiorismo que siempre funcionan es la correcta iluminación. Este es un tema crucial, ya que no solo desempeña un rol decorativo, sino también funcional.

Al respecto, INDAStudio indica que sus profesionales prestan mucha atención a este aspecto bajo el criterio de que se deben considerar las necesidades de iluminación en el día y la noche. En ese sentido, un diseño óptimo debe permitir que, durante el día, ingrese de luz natural y agregar puntos de luz estratégicos en las áreas que queden en penumbras. Por su parte, para las noches, es vital incluir iluminación en capas, para garantizar que las condiciones de luminosidad sean las adecuadas según las actividades que se lleven a cabo en cada espacio.

Combinación de colores Por otra parte, la elección de los colores y tonalidades adecuados también puede ayudar a crear espacios que luzcan actuales y que no pasen de moda con rapidez. En este caso, lo más recomendable es optar por una base atemporal (blancos, grises, beige) y añadir acentos en los tonos que estén en tendencia o simplemente el color de preferencia del cliente.

Finalmente, cabe destacar que otra tendencia de interiorismo que funciona en todas las épocas y estilos es la creación de una atmósfera acogedora. Esto supone la incorporación de texturas y el uso de materiales nobles y accesorios que aportan calidez como la madera, las plantas, las alfombras, textiles de fibras naturales, etc.