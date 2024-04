4EverDogs garantiza educación y cuidado de los perros respetando su naturaleza

El rol de los perros en la sociedad contemporánea se ha transformado por completo. Ya no son considerados solo mascotas, sino más bien un miembro más del hogar, plenamente integrado en la familia. Esta evolución en la percepción de los perros pone de relieve la importancia de la educación canina, no solo para garantizar una convivencia armoniosa, sino también para fortalecer su desarrollo y el vínculo entre el perro y su familia humana. Vislumbrando este cambio trascendental, 4EverDogs es un espacio especializado en educación y psicología canina que ha desarrollado un método propio e innovador para adiestrar y cuidar a los amigos peludos.

El nuevo rol del perro en la sociedad actual El fenómeno de considerar a los perros como "perrihijos" y a los dueños como "perripapis" da cuenta de un cambio significativo en la dinámica familiar de la sociedad moderna. El tradicional vínculo humano-animal ha trascendido al comprender que los perros son fieles compañeros de vida, leales e incondicionales. El respeto hacia la identidad del perro ha modificado la percepción que se tiene de ellos, al entender que no solo requieren de alimento y un lugar donde dormir, sino que también merecen amor y una atención adecuada, capaz de fomentar su educación y desarrollo saludable. Este cambio de paradigma ha llevado a una mayor atención hacia su adiestramiento y educación, indispensable a la hora de garantizar el bienestar del animal y la armonía en el hogar.

Educación respetuosa del perro Desde su fundación en 2016, 4EverDogs ha sido pionera en la promoción de un enfoque crítico hacia los cambios en la relación humano-perro en la sociedad moderna, tanto en YouTube y redes sociales como en eventos y conferencias. Este espacio especializado en la psicología y cuidado de los perros promueve la educación a partir de una perspectiva propia denominada Natural Leading. Se trata de una metodología, desarrollada por el psicólogo y educador canino Ricardo Valdivia, que aboga por comprender y respetar la esencia y naturaleza de los perros en la educación canina para mejorar la relación con sus cuidadores humanos.