La II Jornada de Transportes y Logística se da cita en Madrid

El Campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha sido escenario este lunes de la II Jornada de Transporte y Logística organizada por Madridiario bajo el título 'Viajeros, mercancías e infraestructuras' El decano de la UCJC, Tomás García, ha abierto la Jornada destacando la importancia del transporte y la logística, un sector que está "en auge", tanto por el comercio de cercanía como por las compras en internet. Según ha señalado, este sector produce el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país y da empleo a un millón de personas en toda España.

Por esta razón, la UCJC es una universidad "pionera" en la formación de profesionales en el sector de la logística con cursos de formación profesional en comercio internacional, así como el grado de Transporte y Logística o el Máster de empresas de logística y suministro.

El presiente de Cofares, Eduardo Pastor, ha recogido el testigo del decano en el acto inaugural de la Jornada y ha dedicado su intervención a desgranar, desde su experiencia, los avances de la logística y el transporte para este grupo de distribución farmacéutica que ha logrado en el último año una facturación que ronda los 4.000 millones de euros.

Según ha explicado Pastor, las herramientas digitales "facilitan la toma de decisiones" y ayudan a "planificar la adquisición de medicamentos, almacenes y productos sanitarios". El sector del transporte y la logística debe de utilizar estas herramientas digitales para poder crecer y avanzar en su día a día.

‘La logística como valor estratégico empresarial’

La primera mesa de la Jornada, titulada 'La logística como valor estratégico empresarial', ha estado moderada por Mercedes Llop, directora del Máster de Logística y Transportes de la UCJC. que ha destacado que el papel de este sector "es fundamental y es la sabia que abastece todo el abastecimiento".

En ella han intervenido Marta Serrano, directora del Grado de Transporte y Logística de la UCJC; Francisco Aranda, presidente de Uno Logística; David Chica, director general de Mercamadrid; y Javier Jaso, responsable de Transportes de AECOC.

Francisco Aranda ha comenzado su intervención remarcando que "lo más importante en la cadena de suministro es la planificación y la gestión, saber cómo adelantarnos a las decisiones de compra del consumidor". El presidente de Uno Logística ha subrayado la importancia que en la actualidad tienen la planificación para "tener un plan B, C o D" ante episodios que suceden en todas las partes del planeta y que terminan incidiendo en la logística del país. Para Aranda "hay una demanda alta de profesionales que necesitan una formación específica y concreta" y en este ámbito se requiere una conexión directa con la tecnología, de hecho, es el tercer sector "que más utiliza el Big Data" en España.

Por su parte, David Chica, director general de Mercamadrid, ha calificado la importante infraestructura que dirige como "la gran despensa y una gran ciudad dentro de la ciudad", un enclave en el que cada día trabajan más de 9.000 personas, que visitan otras 200.000 cada día, para abastecer miles de comercios en toda la región, y por donde pasan más de 800 tráileres y los 15.000 vehículos de media a recoger los productos frescos para llevarlos al mercado de proximidad.

Los más 31.000 metros cuadrados de Mercamadrid están en constante cambio y se enfrentan a grandes retos a futuro como la puesta en marcha de nuevas formas de transporte y el "desarrollo de alternativas", como la reducción de la circulación de vehículos diésel en la distribución por las ciudades. Chica, adelantaba también la apuesta de Mercamadrid por el desarrollo de tecnologías que permitan la utilización de vehículos autónomos y la posibilidad de que exista "movimiento de mercancías" con estos medios de transporte.

Javier Jaso, el responsable de la Asociación de Transportes de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), ha destacado la importancia de la incorporación de la logística cuando se "elaboren planes de gestión" en todas las empresas. Jaso ha destacado la importancia de "estar pendientes de cualquier tipo de acontecimientos que suponga una modificación de sus actividades diarias" por parte de los responsables de logística en las compañías, lo que se traduce en "ser más resilientes: más rápidos, despiertos y con mayor capacidad de reacción".

En su intervención, la directora del Grado de Transporte y Logística de la UCJC, Marta Serrano, ha indicado que "es importante combinar los estudios en la universidad con la práctica". También ha destacado que más del 60 por ciento del claustro de profesores de la UCJC son "profesionales en activo de reconocido prestigio". Por otro lado, según cifras facilitadas por Serrano, más del 65 por ciento de los estudiantes de estas enseñanzas compatibilizan los estudios y "trabajo remunerado" desde el segundo curso, lo que permite trasladar los estudios específicos a la realidad de un sector "esencial y fundamental que es motor económico del país", ha subrayado Serrano.

'Los desafíos a los que se enfrenta el transporte’

María Cano ha moderado la siguiente mesa de debate, 'Los desafíos a los que se enfrenta el transporte’, en la que se han dado cita Pablo Rodríguez, director gerente del Consorcio Regional de Transportes; Alfonso Sánchez, director de la EMT; e Ignacio Pérez-Carasa, director de Relaciones Institucionales de Alsa, y donde se han abordado los desafíos a los que se enfrenta el transporte, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto del país.

Uno de los retos es alcanzar las ‘cero emisiones’ en las rutas de transportes, para ello, es fundamental encontrar "alternativas a la movilidad para poder descarbonizar". Ese "avanza tecnológico" está resuelto en el entorno urbano, pero debe "seguir avanzando para solucionar los problemas de autonomía y - además - poder seguir de las ciudades", según ha señalado Ignacio Pérez-Carasa. En la actualidad, el 72 por ciento de las emisiones se producen en la carretera, frente a la contaminación marítima y ferroviaria. Dentro de ese transporte de carretera, el 43 por ciento se genera en la movilidad privada, pero no por ello hay que "restringir" el tráfico privado: "Deben fomentar el transporte público. Está comprobado que la elasticidad de precio es absolutamente necesaria para recuperar los niveles de movilidad que teníamos antes de la pandemia, pero también es necesario un transporte de calidad", ha confesado Ignacio Pérez-Carasa, quien calificaba al transporte de España como "el mejor de toda Europa", aunque se debe seguir invirtiendo para "no perder calidad".

Esta calidad está en el punto de mira en el caso del Cercanías. Según ha apuntado Pablo Rodríguez, su "incertidumbre" ha provocado que la población haya decidido trasladarse en el transporte privado, "aunque tarden un poco más", una demanda que tratan de agilizar con estrategias de planificación como la creación de bus vao en las entradas de Madrid, como el proyectado en la A-2. Asimismo, desde el Consorcio están elaborando un nuevo mapa concesional que "determinará el futuro de los vehículos por carretera de los operadores para pasar por los coches de eco cero". "Es importante planificar en función de los diseños de las ciudades y el transporte del futuro. El Consorcio tiene mucho que decir en las obras de la línea 11, 3 y la nueva línea 13 de Madrid Nuevo Norte. La intermovilidad siempre está en mente", ha manifiestado Rodríguez.

La EMT es una de esas soluciones para moverse por la capital. En la actualidad, la empresa cuenta con 27 líneas electrificadas de 221 y continua con el plan estratégico de cero emisiones que empezó en el año 2019 en colaboración con las políticas ambientales del Ayuntamiento de Madrid en la búsqueda de esa mejora en la calidad del aire. "En diciembre de 2022, desaparecieron de los autobuses de gasóleo, ahora contamos con una flota limpia de gas o eléctrico", ha confirmado Alfonso Sánchez, que marca como 2033 el año en el que eliminarán los autobuses de gas apostanso así por los eléctricos. Sin embargo, Pérez-Carasa de Alsa ha aventurado que este proceso será lento por la poca "maduración suficiente de las tecnologías" que obligan a las empresas a "buscar combustibles alternativos como los biocombustibles avanzados".

En materia de transportes "no hay secretos"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha puesto el broche final a esta II Jornada de Transporte y Logística destacando que estos sectores "demuestran su capacidad con un modelo de máxima eficacia", que ya demostró su importancia en la pandemia y que, según datos facilitados por Rodrigo, representa un siete por ciento del PIB total de la región y genera más de 200.000 puestos de trabajo.

Rodrigo ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional con la renovación de las infraestructuras al señalar que en los últimos Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha aumentado en un 51 por ciento la inversión en este ámbito. El consejero ha adelantado la puesta en marcha de un mach de movilidad, donde se integra "la movilidad completa" para el usuario, donde se incluye vehículos de movilidad privada, así como la puesta en marcha de un planificador de transporte multimodal para calcular el tiempo de duración en una ruta entre dos puntos "teniendo en cuenta las preferencias" de cada usuario y las "incidencias en tiempo real".

Sobre el futuro del Metro de Madrid, Rodrigo ha adelantado que la empresa pública dará el pistoletazo de salida a "grandes cambios" con la puesta en marcha de la ‘estrategia 2024-2030’ con el que el suburbano afrontará "la mayor renovación de la flota de trenes" en los 150 años de la historia de Metro. Donde también se iniciará la automatización de la Línea 6 que "no solo permitirá mejorar el tiempo de espera", sino que "reducirá el consumo de electricidad" al circular de una manera "mucho más suave". Entre los anuncios más destacados en Metro, Rodrigo ha destacado la llegada de la Línea 3 hasta el municipio de Getafe, "la primera ampliación en los últimos nueve años".

Para el consejero, en materia de transportes "no hay secretos", y la clave radica en "la constancia el esfuerzo presupuestario y la valoración público-privada", que tiene como resultado "una de las mejores redes de transporte del mundo", lo que para Rodrigo es posible gracias a la labor del Ejecutivo regional ya que "gobernar es un ejercicio de responsabilidad, de observar, analizar y seguir avanzando". En cuanto a las Cercanías, Rodrigo ha cifrado en 170 las incidencias registradas desde que comenzó el año y ha trasladado que el Gobierno central devería invertir en la red un mínimo de 7.000 millones de euros.

La jornada ha podido seguirse por streaming en Madridiario y también en redes sociales bajo el hashtag #Madridsemueve.

