Centro Médico Ares, un centro medicina estética de referencia

Hoy en día, es posible recurrir a distintos aparatos tecnológicos para afinar la figura.

De esta manera, se puede eliminar grasa localizada y disfrutar de una mejor apariencia. Ahora bien, para obtener resultados seguros y duraderos siempre es conveniente recurrir a profesionales acreditados.

En este sentido, Centro Médico Ares ofrece una amplia variedad de tratamientos que se realizan con dispositivos de última generación. Este centro medicina estética está autorizado por la Generalitat de Cataluña y forma parte de ASCREME (Asociación Catalana de Centros de Reconocimiento Médico).

Centro Médico Ares ofrece tratamientos para eliminar grasa localizada Una de las opciones que ofrece este establecimiento para eliminar focos de grasa localizada es la aplicación de criolipólisis. Para ello, es necesario emplear un dispositivo que proporciona frío intenso. De esta manera, las células de grasa se cristalizan y el cuerpo las puede eliminar, gradualmente, a través del sistema linfático. Esta técnica es una alternativa a la liposucción que no resulta ni peligrosa ni invasiva.

Con el dispositivo de criolipólisis disponible en Centro Médico Ares es posible tratar el abdomen y sus flancos, la papada, la zona lumbar, los brazos y los muslos. Además, cada sesión dura entre 30 y 60 minutos. Cabe destacar que este sistema no produce dolor. Ahora bien, en la primera sesión es posible experimentar molestias durante algunos minutos. De todas maneras, desaparecen rápidamente.

Para saber cuántas sesiones son necesarias hay que consultar con el equipo profesional de Centro Médico Ares. Por lo general, se recomienda una sesión por semana en cada zona que se desea tratar. En cuanto a los resultados, estos empiezan a hacerse visibles después de la tercera semana de aplicación. Todas las personas sanas pueden recurrir a este tratamiento menos las mujeres embarazadas o que están en el período de lactancia.

Slim Beauty, otra tecnología para mejorar el contorno del cuerpo Centro Médico Ares también dispone de otros dispositivos no invasivos como, por ejemplo, Slim Beauty. En particular, este aparato emplea energía electromagnética focalizada de alta intensidad. Esta potencia se emplea para producir alrededor de 30.000 contracciones musculares. De esta manera, se favorece la descomposición de las células de grasa que, nuevamente, se elimina a través del sistema linfático.

Este tratamiento tampoco es doloroso, pero, en algunos casos, puede resultar cansado. Esto se debe a que es similar a un entrenamiento intenso. En cuanto a su aplicación, Slim Beauty sirve para tonificar brazos, reducir el abdomen, elevar los glúteos y fortalecer las piernas, entre otras alternativas. En todos los casos, el objetivo es reducir la grasa localizada y conseguir un mayor desarrollo de los músculos.

En Centro Médico Ares, es posible acceder a un amplio menú de tratamientos para conseguir una mejor apariencia. Este centro medicina estética ofrece aplicaciones seguras con dispositivos de vanguardia.