Theriva™ Biologics presentará datos preclínicos que apoyan la sinergia potencial entre el VCN-01 y los regímenes de quimioterapia de primera línea contra el cáncer de páncreas

La presentación se hará en la 27ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Terapia Celular y Genética. El principal producto candidato, el VCN-01, en combinación con irinotecán liposomal, demostró mayores efectos antitumorales en un xenoinjerto pancreático humano en ratón. La sinergia observada subraya el potencial del VCN-01 en diversas combinaciones de quimioterapia para mejorar la eficacia en el tratamiento del cáncer de páncreas Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), empresa diversificada de fase clínica que investiga tratamientos antineoplásicos y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy la presentación de datos preclínicos que demuestran efectos antitumorales mejorados en ratones portadores de xenoinjertos de cáncer de páncreas humano tratados con el principal candidato a producto, el VCN-01, e irinotecán liposomal. Estos datos apoyan la potencial sinergia del VCN-01 y los regímenes de quimioterapia de primera línea contra el cáncer de páncreas, y se presentarán en un póster en la 27ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Terapia Celular y Génica (ASGCT), que se celebrará tanto virtualmente como de forma presencial en Baltimore del 7 al 11 de mayo de 2024.

"Los datos presentados en la próxima reunión de la ASGCT se basan en hallazgos recientes que sugieren que la combinación del VCN-01 con inhibidores de la topoisomerasa I, como el irinotecán liposomal, puede proporcionar un efecto antitumoral sinérgico para mejorar los resultados terapéuticos en todas las indicaciones", afirma Steven A. Shallcross, consejero delegado de Theriva Biologics. "Esperamos aprovechar estos hallazgos y evaluar la combinación del VCN-01 con otros regímenes de quimioterapia de primera línea contra el cáncer de páncreas, incluidos NALIRIFOX y FOLFIRINOX. Al mismo tiempo, seguimos avanzando en nuestro ensayo en curso VIRAGE de fase 2b, que evalúa el VCN-01 en combinación con gemcitabina/nab-paclitaxel para tratar el adenocarcinoma pancreático metastásico ductal (PDAC). En conjunto, estos importantes pasos nos acercan un poco más a la creación de una cartera de combinaciones terapéuticas potencialmente mejoradas para pacientes con PDAC con grandes necesidades médicas no cubiertas".

Los aspectos clave incluyen:

Descripción general: La combinación de VCN-01 + inhibidores de la topoisomerasa I (topo1), como el irinotecán liposomal, presenta un perfil de toxicidad tolerable y puede mejorar la eficacia en el tratamiento del cáncer de páncreas humano.

In vitro: La expresión de proteínas virales aumentó en líneas celulares de cáncer de páncreas humano cuando se expusieron a quimioterápicos inhibidores de topo1, irinotecán, su metabolito activo, SN-38, y topotecán.

In vivo: Se observó sinergia del VCN-01 más irinotecán liposomal en animales portadores de tumores pancreáticos humanos subcutáneos. En modelos de xenoinjerto de páncreas humano en ratones, el tratamiento con VCN-01 a una dosis de 4x1010 vp o con irinotecán liposomal solo (tanto a la dosis de 10 mg/kg como a la de 5 mg/kg) produjo una inhibición significativa del crecimiento tumoral en comparación con la solución salina. La terapia combinada con VCN-01 + irinotecán liposomal a cualquiera de las dos dosis mostró una reducción significativa del crecimiento tumoral en comparación con cada tratamiento por separado. Los análisis qPCR realizados en los tumores recogidos al final del estudio confirmaron la presencia de genomas virales, lo que indica una actividad transcripcional continua del VCN-01, que es coherente con la replicación viral durante varios días después de la administración.

El resumen completo (1760) para la presentación del póster está accesible en el portal del Congreso de la ASGCT y el póster estará disponible a partir del viernes 10 de mayo de 2024. A continuación se ofrecen detalles adicionales sobre el póster:

Título: Eficacia antitumoral mejorada de la terapia combinada con el adenovirus oncolítico, VCN-01, e irinotecán liposomal en un xenoinjerto pancreático humano en ratón

Cáncer - Virus oncolíticos Autor que presenta la información: Dra. Sheila Connelly, vicepresidenta de investigación, Theriva Biologics, Inc.

Dra. Sheila Connelly, vicepresidenta de investigación, Theriva Biologics, Inc. Fecha y hora de la sesión de pósteres: Viernes 10 de mayo de 2024 a las 12:00 horas, hora del este (ET) Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La Empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la Empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora para el tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos IV de uso común en el tracto gastrointestinal (GI) con el fin de evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (aGVHD, por sus siglas en inglés) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TACH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones cGMP (buenas prácticas comerciales actuales) y destinada a tratar tanto enfermedades GI locales como sistémicas. Más información en: www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «espera», «anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones sobre la sinergia potencial entre el candidato principal del producto, el VCN-01 y los regímenes de quimioterapia de primera línea para el cáncer de páncreas; la sugerencia de que la combinación de VCN-01 e inhibidores de la topoisomerasa I, como el irinotecán liposomal, puede proporcionar un efecto antitumoral sinérgico para mejorar los resultados terapéuticos en todas las indicaciones; aprovechar estos hallazgos y evaluar la combinación del VCN-01 con los regímenes adicionales de quimioterapia de primera línea contra el cáncer de páncreas, incluidos NALIRIFOX y FOLFIRINOX;