Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company participó en la World Future Energy Summit y anunció su plan de inversión industrial

Del 15 al 20 de abril de 2024, representantes del Gobierno Provincial de Gansu de China y el Gobierno Municipal de Jiuquan participaron en el World Future Energy Summit en Abu Dhabi, visitando también Dubai y Arabia Saudita Durante este periodo, Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company firmó contratos con varios compradores solares internacionales, abriendo nuevos canales de ventas internacionales para las empresas de nueva energía fotovoltaica de China.

El líder de la Provincia de Gansu y el alcalde de Jiuquan asistieron a la ceremonia de firma en Dubai. En la ceremonia de firma, la Sra. Xian Xiaoli, presidenta de Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company, dijo: "Verde y prosperidad juntos" es el objetivo de desarrollo de Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company, y "Prioridad tecnológica y calidad primero" es el estándar al que se adhiere Hengyuan Dongli al explorar los mercados nacionales e internacionales.

Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company ha respondido al llamado estratégico de China de "Límites de carbono y neutralidad de carbono". El proyecto base del módulo fotovoltaico de 6 GW que se invirtió en la ciudad de Jiuquan cubre un área de 152 mu, con una inversión de aproximadamente 4 mil millones de yuanes RMB (aproximadamente 553 millones de dólares), de los cuales se ha completado y puesto en funcionamiento una línea de producción de 2.4 GW. Las líneas de producción restantes están en construcción. La compañía planea invertir en un proyecto adicional de base de baterías de alta eficiencia de 5 GW, que cubrirá un área de aproximadamente 240 mu, con una inversión de aproximadamente 4 mil millones de yuanes RMB (aproximadamente 553 millones de dólares). Para formar una cadena industrial de fabricación de nuevos equipos de energía de circuito completamente cerrado de Hengyuan y construir un nuevo parque de demostración de la industria de fabricación de equipos energéticos, la compañía planea construir una fábrica de inversores, una fábrica de soportes fotovoltaicos y una fábrica de alambres y cables en una etapa posterior, cubriendo un área de aproximadamente 160 mu e invirtiendo alrededor de 2 mil millones de yuanes.

Hengyuan Photovoltaic Module se enfoca en una alta potencia de salida y una confiabilidad extrema, y se compromete a reducir el costo general del sistema y mejorar los ingresos de los inversores. Adopta los últimos equipos de línea de producción inteligente de alta eficiencia para cumplir con diversas especificaciones de productos como 182 y 210. Ha establecido una cooperación profunda con muchas empresas reconocidas en el país y en el extranjero para promover conjuntamente la I+D y la aplicación de nuevas tecnologías energéticas. Además, ha establecido un Instituto de Investigación de Nuevas Tecnologías Energéticas en Jiuquan, provincia de Gansu, dirigido por un equipo de expertos nacionales y académicos de China, centrándose en invertir en el campo de la I+D de nuevas tecnologías energéticas. Esto garantizará la actualización e iteración continua de las tecnologías industriales empresariales y promoverá el rápido desarrollo de nuevas industrias energéticas en las regiones locales, e incluso occidentales, donde se ofrezcan servicios.

Este es el resultado de la visión de desarrollo de Gansu Hengyuan Dongli New Energy Limited Company en el campo de la nueva energía fotovoltaica, con sede en la parte occidental de China, sirviendo a todo el país y con miras a Asia Central e incluso al mercado global.

Sitio web: www.hengyuannewenergy.com

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=gzeTRyUS3sk

Dirección: Jiuquan New Energy Comprehensive Utilization Industrial Park, Hengyuan Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province, China