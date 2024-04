Tomahawk Skateboards lanza al mercado el casco K2, un diseño práctico para hacer skateboard

La protección es esencial en la práctica de deportes como el ciclismo o el snowboard.

Al andar sobre ruedas, es posible tener algún accidente que deje lesiones o casos más graves al caer al suelo o sufrir cualquier tipo de impacto. En este sentido, la protección de la cabeza es fundamental, por lo que el uso de un casco es imprescindible para garantizar la seguridad.

Como empresa especializada en skateboarding, Tomahawk Skateboards presenta el casco K2, un innovador modelo que representa una combinación excepcional entre confort, seguridad y buen diseño.

Calidad y tecnología en el casco K2, de Tomahawk Skateboards El rol principal de un casco es la protección de la cabeza contra golpes. Por ello, este debe contar con suficiente resistencia y, a la vez, atender las necesidades de comodidad que requiere el deportista.

El casco K2 utiliza una variedad de materiales sintéticos que le provee la resistencia y dureza apropiada para soportar fuertes golpes. Destaca por tener mayor absorción de impactos, lo que permite que no se rompa con facilidad.

Por otro lado, el producto cuenta con un recortador de tamaño mecánico, con el que se puede adaptar a las necesidades de los usuarios con distintas formas de cabeza, de manera precisa. Además, cuenta con un diseño de hebilla de succión, que añade un plus de estética, facilidad de uso y comodidad.

Gracias a esto, se logra la estabilidad necesaria para que no se mueva de lugar, y provee una mayor seguridad en casos de impactos a alta velocidad.

En Tomahawk Skateboards ofrecen un servicio de personalización para los cascos. Para ello, los usuarios deben acceder a su sitio web, desde el que pueden solicitar distintos detalles, tales como la inclusión de letras, dibujos o imágenes, logrando un producto único.

Disfrutar de un diseño excepcional para practicar deportes durante todo el año Los que practican deportes sobre ruedas saben que el clima puede alterar en gran medida la forma en que se desenvuelven los deportistas, y los complementos a usar varían con ello.

Pensando en eso, en la creación del casco K2 han utilizado un diseño modular, pensado para adaptarse a las diferentes estaciones del año.

En este contexto, cuenta con un forro interior y un protector auditivo que puede sustituirse de forma fácil, lo cual permite que se pueda usar el casco tanto en invierno como en verano sin utilizar gorros voluminosos adicionales.

Para las temporadas de calor, su diseño de ventilación de triángulo dorado es perfecto. Este consta de conductos de aire insertados en la parte delantera, trasera y superior. En cuanto al color, en Tomahawk Skateboards disponen actualmente de diseños blanco, verde menta y negro mate.

Lo mejor de todo es que el K2 es un casco con excelentes características de seguridad, con certificado CE 1078 para Europa, disponible por un precio asequible.