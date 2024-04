BIM y la construcción industrializada se ponen en valor en REBUILD 2024

La división de yachting de OK Group exhibirá en la Palma International Boat Show uno de los buques insignia de Bekkers Yachts, el espectacular Azur 45HT OK Yachts, empresa dedicada al sector de yachting y que forma parte del holding empresarial OK Group, da un paso más en su compromiso de ofrecer las mejores experiencias náuticas a sus clientes.