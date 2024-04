Tratamientos avanzados en lesiones de menisco con los especialistas en Traumatología de Quirónsalud Plaza Euskadi

Los doctores Nuria Urquiza y Miguel Ángel Romero, traumatólogos especializados en lesiones deportivas, serán los ponentes en el 'Hablamos de Salud' dedicado a los avances en el tratamiento de las lesiones de menisco En esta ocasión la charla girará en torno a los últimos avances en tratamientos de las lesiones de menisco. Las opciones de tratamiento son variadas y se personalizan según el tipo de paciente; desde el reposo y rehabilitación, infiltraciones de plasma o ácido hialurónico, hasta técnicas quirúrgicas que persiguen reparar y preservar la mayor parte del menisco.

La charla es abierta al público con aforo limitado, por lo que se requiere inscripción enviado email a comunicacion.bil@quironsalud.es o llamando al 944 898 000, extensión 46006.

La segunda edición del "Hablamos de SALUD con…" en 2024 se celebrará este martes, 23 de abril, a las 19:00 horas en el Espacio Correo de la Gran Vía bilbaína. En este evento participarán los traumatólogos Nuria Urquiza y Miguel Ángel Romero, profesionales médicos especializados en lesiones deportivas del Centro Médico Quirónsalud Plaza Euskadi.

"Los deportes de impacto con giro, como son el balonmano, rugby, futbol o el baloncesto, están asociados a más riesgo de lesiones en el menisco", explica Nuria Urquiza. Esto se debe al mecanismo de giro que sufre la rodilla, en circunstancias donde los músculos o ligamentos no pueden soportar la energía que recae sobre ellos.

El doctor Miguel Ángel Romero aclara que los consejos principales para evitar lesiones de menisco son dos: mantener un peso saludable, acorde a las características individuales de cada uno y ganar músculo. "Las personas con sobrepeso u obesidad someten a sus rodillas a una carga superior para la que están diseñadas, por lo que un giro o movimiento brusco puede derivar en lesión", declara el especialista.

Esta charla se podrá seguir de forma presencial acudiendo al salón de actos de El Correo, ubicado en el número 45 de la Gran Vía de Bilbao, mañana a las 19:00 horas.

Como el aforo está limitado a 45 personas, si se quiere acudir, inscribirse llamando al 944 898 000 extensión 46006 o escribiendo a comunicacion.bil@quironsalud.es

Tanto si se acude al encuentro como si no, es posible hacer llegar las preguntas a los doctores de Quirónsalud a través del espacio Quirónsalud en la web de El Correo

Se pueden escuchar los Podcast sobre lesiones de menisco en la sección de Quirónsalud en la web de El Correo. El primero estará disponible el jueves 25 de abril, con una entrevista a los doctores Nuria Urquiza y Miguel Ángel Romero. El segundo se publicará el día 2 de mayo con las respuestas de estos profesionales a las consultas y dudas de los asistentes y a las recibidas a través de El Correo.

