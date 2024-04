Las características de los estamentos ológrafos, por Tu Perito Calígrafo

Generando una marcada ruptura con el estilo de vida que se llevaba hasta el momento de la pérdida, la muerte de un familiar es una situación abrumadora desde el punto de vista emocional.

Pero, más allá de lo duro que resulta el duelo, el fallecimiento de una persona desencadena una serie de asuntos que los deudos deben abordar cuanto antes para evitar complicaciones en el futuro. Uno de esos temas ineludibles es la sucesión.

En ese sentido, Tu Perito Calígrafo, la firma profesional del experto Indalecio Rosales Vega, señala que lo más afortunado que puede pasar es que la persona fallecida haya dejado todo en perfecto orden y que, además, entre los allegados no haya miembros con malas intenciones vinculadas a la codicia. Sin embargo, la realidad es que estos casos ideales son poco comunes, por lo que muchas veces se requiere la intervención de un perito, especialmente cuando se ve involucrado un testamento ológrafo.

Testamento escrito a mano Tu Perito Calígrafo explica que un testamento ológrafo es aquel que se caracteriza por haber sido escrito y firmado a mano por el propio testador, aunque también aplica cuando el texto se realiza mecánicamente, siempre y cuando la redacción sea atribuible por completo al testador. El problema con este tipo de documentos es que es imprescindible verificar que fue escrito por la persona fallecida, puesto que no se validan confiando en la palabra de los deudos, sino que es necesario que un perito calígrafo certifique su autenticidad.

Al respecto, Tu Perito Calígrafo señala que para las personas honradas este paso puede resultar innecesario y hasta ofensivo, porque parece poner en duda la buena fe de los herederos. Sin embargo, el experto explica que, de hecho, la verificación del testamento ológrafo es esencial porque, lamentablemente, los casos de falsificación son habituales.

Los servicios profesionales de Tu Perito Calígrafo Acerca de lo anterior, el especialista detalla que a menudo se registra el caso de que alguien encarga la falsificación del testamento para distribuir las propiedades y el dinero de la sucesión de forma que le resulte favorable, lo que trasgrede la última voluntad del difunto. Lo más perturbador de esto es que, según lo que advierte el perito, estas acciones son tan usuales y lucrativas que la persona beneficiada no necesita elaborar por sí misma un testamento falso, sino que puede recurrir fácilmente a un mercado ilícito compuesto por personas que se dedican por entero a estas actividades irregulares.

Un punto importante sobre este tema es que los falsificadores por encargo suelen contar con habilidades y técnicas sofisticadas. Por ende, los testamentos ilegítimos pueden engañar a un ojo no entrenado.

De allí la importancia de que se lleve a cabo un análisis especializado, mediante servicios profesionales como los que ofrece Tu Perito Calígrafo, bien sea para descartar cualquier duda o, en su defecto, confirmar la presencia de una falsificación.