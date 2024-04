Una de las clínicas de oncología integrativa más reconocidas, Cellumed Clinic

En los últimos años, la oncología integrativa ha ganado popularidad en el campo médico debido a que asegura un tratamiento completo a partir de la combinación entre medicina convencional y medicina complementaria.

Cellumed Clinic es una clínica en Marbella que ha sido pionera en España en diferentes terapias, como la oncothermia en combinación con una serie de tratamientos sin efectos secundarios, que consiguen no solo mejores resultados en los pacientes oncológicos sino mayor supervivencia y calidad de vida.

Cellumed, una clínica de oncología integrativa de gran prestigio Pacientes de más de 200 países visitan esta clínica por la efectividad de las terapias que se realizan en la unidad de oncología integrativa y bajo el control de médicos especialistas que gozan de gran prestigio en el campo de la oncología y la radioterapia, y que junto con los técnicos de microscopía celular, y terapeutas profesionales, ofrecen un equipo que actúa de forma sincronizada para abordar la enfermedad de una forma global y multidisciplinar, con el fin de cubrir todas las necesidades del paciente. Su primer objetivo está basado en la filosofía de Hipócrates: según su principio: “primum non nocere” (ante todo no hacer daño). Cellumed Clinic atrae pacientes de diversos puntos del territorio nacional, asi como de otras nacionalidades, no solo por su profesionalidad y su filosofía, además por su clima favorable y su ubicación en la Costa del Sol, Marbella.

En la clínica se complementan eficazmente los tratamientos convencionales con terapias innovadoras, siempre con base científica, difíciles de reunir en un solo centro u hospital de día. Se tratan tumores locales, incluso los de peor pronóstico y fases avanzadas, como el cáncer de pulmón, de hígado, de páncreas, cáncer de mama, de próstata, cáncer de riñón, cáncer de colón, cáncer de útero o tumores cerebrales; además de metástasis y recidivas. Siempre ayudando al paciente a eliminar el dolor, la ansiedad que le produce la enfermedad, a recuperar su sistema inmunológico, la calidad de vida, su energía y vitalidad; siendo estos factores tan importantes como tratar la enfermedad, en sí misma.

Ponen énfasis en conocer la causa de la enfermedad, los factores que inciden en su terreno biológico para adaptar las terapias de forma personalizada. Para ello no solo se tiene en cuenta los informes del paciente, además se observan sus necesidades celulares y biológicas. En primer lugar, ofrecen una primera valoración a distancia si el paciente tiene que viajar. En caso de ser tratable, en consulta médica se comprueban tanto el estado físico y emocional del paciente como su historial médico, ampliando información con un estudio morfológico de sus células. El análisis celular es un análisis de Frotis sanguíneo que se realiza con microscopios de múltiples aumentos y que aporta una gran información para, con el conjunto de pruebas, crear un plan totalmente personalizado que incluya diversas terapias. Permitiendo abordar los tumores y las causas subyacentes de la enfermedad a diferencia de las técnicas convencionales que se enfocan solamente en tratar el cáncer. Cellumed aplica un enfoque global e integrativo, teniendo en cuenta todas las necesidades del paciente, a nivel físico, bioquímico, y emocional.

Los avances de la oncología integrativa en la clínica Cellumed La oncothermia, también conocida como nanothermia oncológica, es un tratamiento que elimina células cancerosas de forma selectiva y sin causar efectos secundarios. Terapias, que proporcionan además bienestar en el paciente. La oxigenacion, la detoxificación, terapia de infrarrojo lejano, ayudan en muchos casos al equilibrio del cuerpo y del sistema nervioso, activando el sistema circulatorio y linfático. La hipertermia corporal activa el sistema inmunológico, útil cuando hay diseminación del cáncer o múltiples metástasis, ya que activa una fiebre artificial que aumenta las defensas del cuerpo, además calma el dolor corporal, baja la inflamación y relaja al paciente, no obstante las terapias son bajo control médico, que supervisa el caso de cada paciente. Desde la terapia física y mental el equipo de especialistas de la clínica Cellumed trabaja para proporcionar la mejor atención posible a sus pacientes. Por ello, cada persona se beneficia de una amplia gama de tratamientos complementarios, adecuados a cada caso, con la ventaja de que es posible abarcar todos los aspectos de su salud. La clínica, además, proporciona un apoyo y comprensión a los pacientes mediante el manejo del estrés y la ansiedad que se producen con la aparición de la enfermedad, un aspecto que resulta fundamental para su bienestar.

Los tratamientos de oncología integrativa disponibles en Cellumed favorecen una atención médica más completa y personalizada, por lo que cada vez más personas se inclinan por esta opción para cuidar su salud. La experiencia y el conocimiento del equipo médico que trabaja en la clínica permite combatir la enfermedad, reducir los efectos secundarios de los métodos tradicionales y mejorar la calidad de vida del paciente.