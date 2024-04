Si el líder no escucha, el equipo está en riesgo

La capacidad de comunicación es fundamental para los líderes de empresa.

Ahora bien, esto no solo consiste en transmitir mensajes de manera eficaz, sino que también resulta sumamente importante la escucha.

De hecho, los especialistas de Grupo Santalá sostienen que esto último es clave para la salud de una organización. En particular, cuando un líder no escucha, el equipo de trabajo está en riesgo. Cabe destacar que esta empresa cuenta con más de 20 años de experiencia formando profesionales expertos en coaching personal. Además, esta firma realiza capacitaciones en empresas y a ejecutivos.

¿Por qué es importante la escucha en la comunicación? Una persona que escucha activamente debe enfocarse tanto en lo que el interlocutor dice como en lo que no. Para ello, es necesario considerar el contexto, el ambiente, las experiencias, valores y creencias de la otra persona. A su vez, si se comprende lo que el otro está diciendo, esto debe ser reflejado para garantizar claridad. Si se sospecha que hay más contenido detrás de lo que se está expresando, es necesario preguntar.

Al mismo tiempo, un líder que sabe escuchar debe tomar nota de las emociones, los cambios de energía, las señales no verbales y otros comportamientos de sus subordinados. Para adquirir estas habilidades, Grupo Santalá ofrece capacitaciones in company sobre coaching, liderazgo, gerenciamiento emocional y comunicación efectiva. En particular, esta empresa busca que los líderes sepan obtener mejores resultados de parte de sus equipos de trabajo.

¿Cuáles son los beneficios de escuchar activamente? En líneas generales, la habilidad de escuchar activamente resulta beneficiosa para los líderes. En primer lugar, comprender a las personas contribuye a poder dirigirlas. En este sentido, es más fácil conseguir resultados con quien se ha establecido una conexión. Además, se trata de una manera de realizar un aprendizaje.

Con respecto a esto, para fomentar una relación de confianza hay que demostrar interés y cierta apertura mental. Esto se debe a que, cuando un jefe se acerca a uno de sus empleados, este no sabe si sus ideas, opiniones o sentimientos van a ser entendidas y valoradas. Al dar crédito a los demás, se comienza a generar una relación de confianza. Por el contrario, si alguien siente que su líder no lo escucha es probable que busque a otra persona que sí lo haga.

Por otro lado, escuchar a tiempo puede evitar el desarrollo de problemas y situaciones de conflicto. Con respecto a esto, un líder que no tiene información sobre lo que sucede con sus equipos debe tomar decisiones a oscuras. Por último, cuando se desarrolla una escucha activa y positiva, el clima laboral mejora, se reducen los conflictos y se potencia la unión del grupo.

A través de Grupo Santalá es posible acceder a sesiones de coaching personal para aprender a mejorar habilidades de comunicación y liderazgo.