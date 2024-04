El Grupo tecnológico Top Doctors crece un 37% y cierra el año 2023 con unas ventas anuales recurrentes de 23,9M$

El Grupo Top Doctors, especializado en healthtech, está trabajando con el objetivo de crear un ecosistema interconectado e inteligente para el sector sanitario, mediante el desarrollo de sistemas dotados de IA Top Doctors®, grupo de healthtech líder en la transformación digital del sector sanitario y en el desarrollo de sistemas tecnológicos para el fácil acceso a los mejores especialistas médicos, acaba de anunciar sus resultados del 2023, año en el que ha conseguido unas ventas anuales recurrentes de 23,9 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 37%.

Crecimiento orgánico y a través de adquisiciones tecnológicas estratégicas para crear un ecosistema interconectado, inteligente y seguro.

Las empresas del Grupo Top Doctorstrabajan en el desarrollo e integración de tecnología de alta gama con el objetivo de crear un ecosistema interconectado e inteligente para el sector sanitario. En concreto, están centrando los esfuerzos en el desarrollo de sistemas dotados de inteligencia artificial aplicada a la salud y tecnología blockchain a través de su filial THT (Top Health Tech).En este sentido, los principales proyectos en los que el grupo está inmerso son:

Global Electronic Health Report (Global EHR) , un sistema de almacenamiento de datos seguro e interoperable, capaz de comunicarse con cualquier HIS (sistema hospitalario) -tanto público como privado-. Aprovechando las capacidades del HIS, Global EHR facilita la recopilación de datos de pacientes de manera segura y anonimizada, garantizando la seguridad de los datos y facilitando su gestión futura. Además, la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) en el ecosistema de Top Doctors permite optimizar el análisis de los datos, mejorar las predicciones de salud y personalizar el tratamiento de los pacientes. Esto empodera al paciente en la gestión de su historial clínico, permitiéndole compartirlo con total tranquilidad gracias a la tecnología blockchain. Permite, también, realizar estudios de desarrollo de IA con el objetivo de mejorar los resultados tanto clínicos como de gestión hospitalaria. En el campo de desarrollo se está trabajando en IA para la generación de datos sintéticos que permitan desarrollar gemelos digitales para el entrenamiento de algoritmos de Deep Learning.

VA4U & Qylo, avatares virtuales que ofrecen apoyo y atención al paciente ofreciendo un servicio 24/7. Están desarrollados combinando técnicas de diseño de espacios y virtualización 3D, algoritmos de interpretación y escucha de audio con algoritmos de lenguaje natural y construcción de respuestas empáticas a través de Large Language Models. Los avatares virtuales ofrecen un apoyo para resolver dudas sobre fármacos, posología y prescripción, se utilizan para ofrecer información precisa de procedimientos médicos, ofrecer un espacio de confort y seguimiento para pacientes de salud mental, resolución de dudas de interpretación de analíticas.

avatares virtuales que ofrecen apoyo y atención al paciente ofreciendo un servicio 24/7. Están desarrollados combinando técnicas de diseño de espacios y virtualización 3D, algoritmos de interpretación y escucha de audio con algoritmos de lenguaje natural y construcción de respuestas empáticas a través de Large Language Models. Los avatares virtuales ofrecen un apoyo para resolver dudas sobre fármacos, posología y prescripción, se utilizan para ofrecer información precisa de procedimientos médicos, ofrecer un espacio de confort y seguimiento para pacientes de salud mental, resolución de dudas de interpretación de analíticas. Mona (Medical-On-Site-Assistant) un dispositivo a pie de cama de las UCI para dotarlas de Inteligencia Artificial. Mona permite que, a través de IA de última generación y machine learning, se obtenga un análisis de los datos clínicos del paciente, centrándose en los más relevantes, para que el doctor y el personal de enfermería puedan decidir el mejor tratamiento y dedicar más tiempo al paciente. Mona verifica automáticamente datos de laboratorio, signos vitales y los valores de laboratorio. Actualmente este dispositivo se encuentra ya en más de 30 hospitales de Europa y se espera que en 2024 continúe su penetración tanto en España como en Reino Unido. Gracias a estas tecnologías punteras, el Grupo prevé cubrir y dar soporte a todas las áreas del proceso asistencial de un modo ágil, fiable y totalmente seguro, mejorando la calidad de la atención médica y desarrollando modelos preventivos.

"Parte de nuestra estrategia para mejorar la atención se centra en la implementación de PREMs (Patient-Reported Experience Measures) y PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), herramientas esenciales que nos permiten medir la experiencia y los resultados reportados por los pacientes. En este contexto, la reciente adquisición de la empresa británica I Want Great Care (IWGC) por parte del Grupo adquiere una relevancia especial, ya que IWGC es una compañía líder en la recogida de valoraciones de doctores, clínicas y hospitales, y se destaca por su capacidad para recolectar precisamente estos tipos de datos (PREMs y PROMs). La tecnología de Top Doctors y la especialización de IWGC convergen para facilitar la recopilación y análisis de esta información vital, permitiendo tratamientos y terapias más efectivos, y avanzando hacia una medicina más personalizada y centrada en el paciente", afirma Alberto E. Porciani, CEO y Co-fundador de Grupo Top Doctors.

El Grupo Top Doctors está creciendo tanto de forma orgánica gracias al conocimiento en el sector, como a través de adquisiciones e integraciones de empresas desarrolladoras de software sanitario, como IWGC.

"Seguimos explorando oportunidades de M&A en el Reino Unido e Italia de empresas de software para clínicas, reforzando nuestra presencia y capacidad de ofrecer soluciones innovadoras en estos mercados clave. Hemos evolucionado hasta convertirnos en un gran grupo tecnológico que ofrece soluciones y sistemas a pacientes, médicos, especialistas, hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias, abarcando los sectores público y privado. Nuestra proyección y nuestra visión de futuro es ambiciosa, y este año prevemos crecer un 35% adicional. Pero tenemos la convicción de que contamos con todas las claves para conseguir nuestros objetivos", completa Alberto E. Porciani, CEO y Co-fundador de Grupo Top Doctors.

Grupo Top Doctors consolida su modelo B2C y expande su línea B2B

Desde su fundación en 2013, el grupo ha logrado unposicionamiento de liderazgo como marca de calidad, reconocida como una empresa de impacto en el sector médico gracias a su proceso de selección, siendo líder en la identificación de doctores, clínicas y hospitales de primer nivel en el mundo, con presencia en ocho países España, Italia, Reino Unido, México, Colombia, Chile, Argentina y Arabia Saudí.En términos de volumen de tráfico, la plataforma alcanzó en 2023 los 250 millones de visitas anuales y amplió el número de especialistas inscritos en el directorio, superando la cifra de 100.000 profesionales sanitarios. Las opiniones de los pacientes también se han incrementado un 39% en el último año sólo en la plataforma de TD, llegando a los 3MM de comentarios acumulados junto a las recibidas en IWGC, con un grado de satisfacción de 4,84. Esto ha llevado a que Grupo Top Doctos se consolide su posición entre la población como la plataforma de referencia para gestionar la salud.

Además, el Grupo Top Doctors está reforzando su modelo de negocio B2B. Una de las filiales del grupo, Top Health Tech (THT), suministra soluciones informáticas innovadoras para digitalizar y optimizar procesos clave de clínicas, laboratorios y hospitales. Esta tecnología está presente en países de Europa y LATAM y más de 3 millones de pacientes se han beneficiado de estas innovaciones. Recientemente, Top Health Tech, ha sido la ganadora de un concurso público del Gobierno Británico para la creación de un portal de salud laboral. La licitación asciende a 100.000 libras, aproximadamente 115.500 euros.

El Grupo Top Doctors crece en capital humano, la otra gran apuesta interna de la compañía

Desde su nacimiento en 2013, Top Doctors ha crecido anualmente en capital humano, contando actualmente con 450 personas. Adicionalmente, la empresa está abarcando muchos programas internos para cuidar y desarrollar al talento, algunos ya iniciados en 2023. El objetivo es virar hacia un estilo de liderazgo más acorde a las necesidades y expectativas del talento, pero con mucho control de la gestión operativa, y lanzar nuevos planes de beneficios y bienestar que aseguren el compromiso del talento con la organización.

Este año parte de este crecimiento del equipo se ha debido a la incorporación del talento de las nuevas empresas que durante el 2023 se han sumado al grupo. Hemos priorizado garantizar la empleabilidad y preservar el conocimiento de todas las personas provenientes de las empresas adquiridas y, a día de hoy, el 100% de estas personas siguen en la compañía. Tras un año de tanto crecimiento, en 2024 buscamos estabilizar los equipos, asegura Porciani.