Silicio, el mineral que estimula el colágeno y cómo integrarlo en la rutina

Es uno de los minerales más demandados en las rutinas de belleza gracias a su poder regenerador. La firma nutricosmética 180 The Concept explica el porqué y cómo sacarle el máximo partido Aunque existe un gran número de ingredientes en las fórmulas cosméticas y nutricosméticas, la realidad es que no todos destacan por igual y siempre existe alguno que resalta del resto por sus grandes beneficios para la piel y salud.

Uno de los últimos en popularizar es el silicio, reconocido por su importante papel en la producción de colágeno. La experta Gema Cabañero, directora de I+D+i del método denutricosmética avanzada de 180 the concept, explica qué es y cómo introducirlo en la rutina de belleza para sacarle el máximo partido.

¿Qué es el silicio y por qué es beneficioso para la piel?

En palabras de Gema Cabañero, "el silicio es un oligoelemento presente en el organismo que desempeña diferentes roles importantes para la salud. Está involucrado en el mantenimiento de la salud ósea, cumple un papel fundamental en el desarrollo y formación de los tejidos, como músculos y piel, además de tener efectos favorables sobre la salud cardiovascular y articular".

Aunque no todos, la mayoría de sus beneficios responden a su participación clave en la formación de las fibras de colágeno y elastina.

"Permite la activación de las enzimas involucradas en la formación y mantenimiento del colágeno. Específicamente, el silicio ayuda a estabilizar y cruzar enlaces entre las moléculas de colágeno, lo que fortalece su estructura tridimensional y mejora su resistencia y elasticidad, siendo imprescindible para una piel saludable y joven", añade Cabañero.

Asimismo, el silicio destaca por su capacidad para promover el crecimiento saludable de cabello y uñas. "Gracias a su participación en la producción de colágeno y fortalecer el tejido conectivo, ayuda a mantener la integridad estructural de cabello y uñas, evitando su rotura", desvela Gema Cabañero.

Si bien las consecuencias de la deficiencia de silicio en el organismo variarán según la persona, su carencia puede conducir a "una disminución de la elasticidad de la piel, fragilidad ósea y la debilidad de los tejidos conectivos en general. También provoca que la piel sea más susceptible a problemas cutáneos como irritación o infecciones" matiza la directora de I+D+i de 180 The Concept.

Fórmula RV4 de 180 The Concept, el as de la belleza de la piel

"La firma nutricosmética 180 The Concept trabaja bajo un método de alta precisión a medida. Por ello, en primer lugar, se realiza un diagnóstico respaldado por el Método Estético de Alta Precisión 6D® para combatir, eficazmente y de forma personalizada, las afecciones de los pacientes", afirma Cabañero.

Gracias a este Diagnóstico de Alta Precisión 6D, los profesionales de la firma pueden localizar las causas internas que provocan las alteraciones externas para tratarlo desde el interior.

En este caso, la firma nutricosmética 180 The Concept cuenta con la Fórmula RV4, que brinda un gran aporte de silicio al organismo, mejorando afecciones relacionadas con la calidad del cabello, uñas y ayudando a retrasar notablemente los signos prematuros de la edad.

"Entre los ingredientes de la fórmula RV4 destacan las hojas y tallos de Bambú que aportan una alta dosis de silicio. Además, también contiene MSM, fuente natural de azufre, que es parte constitutiva de la queratina, evita el engrosamiento de la piel y suaviza líneas y arrugas", indican desde la firma.

Entre los varios efectos positivos que aporta al organismo, RV4 apoya en el proceso de formación, crecimiento, conservación y reproducción de las células,lo que tiene como resultado una piel tersa, sin arrugas y un cabello brillante. En palabras de Gema Cabañero: "también contribuye a la flexibilidad y permeabilidad de las membranas celulares, lo cual facilita el transporte de oxígeno, nutrientes y excreción de toxinas, esto repercute directamente en un efecto detoxificante y purificador de los tejidos".

¿Dónde se puede encontrar?

En busca de abarcar todas las necesidades estéticas a través de sus formulaciones, la firma 180 The Concept incluye la fórmula RV4 en combinación con otras fórmulas para actuar a nivel facial, corporal y bienestar.

Su actuación destaca así en el Plan Piel Sensible, que ayuda a reducir la inflamación y mejorar la salud de la piel desde el interior, el Plan Antiaging Fase I, un completo plan antiedad que repara los tejidos, aporta firmeza y actúa sobre la inflamación y retención de líquidos o el Plan Cabello y Uñas, enfocado en tratar y reforzar la salud de ambas estructuras.

Todos los productos de 180 the concept están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.