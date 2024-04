Nace el primer evento para agitar la conciencia viajera sobre el turismo sostenible

La primera edición ‘Travel Shakers by IATI’ ha tenido lugar este jueves en Barcelona y su hilo central fue el patrimonio animal. Más de medio millón de animales en todo el mundo sufren consecuencias negativas por actividades turísticas directas Tras la semana mundial de los océanos, Barcelona acogió un nuevo desafío: cómo cuidar el planeta que se quiere tener. El jueves 18 de abril tuvo lugar Travel Shakers by IATI en el Taller Bornay, el primer evento para agitar la conciencia viajera sobre el turismo sostenible.

En esta primera edición se ha centrado en las atracciones turísticas que implican a animales silvestres a través de ponencias y talleres. Entre los ponentes estuvieron Dani Serralta, explorador, aventurero y fundador de Tribu Kifaru, que lucha contra la caza furtiva en África; Laura Núñez, fotógrafa profesional de fauna salvaje; Andrea Torres, creadora de contenido en Travelleating, bióloga y portavoz de FAADA, la Fundación para la protección y el rescate animal; y Olga Feliu, veterinaria, doctora en Etología de Primates y directora en la Fundación Mona, centro de recuperación de los primates.

Este evento pionero ha sido organizado por IATI Seguros, una empresa comprometida con el turismo sostenible y responsable. En esta línea también ha elaborado un informe sobre patrimonio animal y el turismo, junto a FAADA, en el que se recoge, entre otras cuestiones, que unos 550.000 animales en todo el mundo sufren consecuencias negativas por las actividades turísticas de forma directa, como puede ser la conservación de las especies.

Las atracciones turísticas que implican animales silvestres representan del 20 al 40 por ciento del turismo mundial. Si se hace bien, puede tener grandes beneficios, especialmente para la conservación, la concienciación, la economía y el desarrollo local. "Ser un turista responsable con el medio ambiente y con las comunidades locales es también ser responsable con los animales. En nuestro ADN va este cuidado de este patrimonio", apuntó Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

En este sentido, afirmó Dani Serralta que "el turismo responsable salva a los animales, un ejemplo de ello es el caso de los gorilas en Uganda".

Sin embargo, "hay animales que mueren por estar en contacto con los humanos; un caso estudiado es el de los elefantes de circo contagiados por la tuberculosis", recordó Andrea Torres. "Somos los que vemos las consecuencias de la explotación animal y hay que pararlo", continuó Olga Feliu.

"Es importante conocer previamente el comportamiento de la fauna para evitar ciertas consecuencias y para fotografiarla de forma respetuosa", indicó Laura Núñez. "No todo vale por un like en redes sociales; como consumidores, tenemos la responsabilidad de bajar la demanda de ofertas turísticas que hacen un uso irresponsable de los animales", apostilló Andrea Torres.

IATISeguros.com es referente y líder en España en el sector de los seguros de viaje online.

Casi 140 años enfrentando nuevos desafíos. Innovación y evolución tecnológica han sido compañeras de este largo viaje, ayudando siempre a dar la mejor atención a los más de 5 millones de viajeros que han confiado en IATI.

IATI Seguros, apuesta por generar un impacto positivo en el entorno, comprometida con el turismo respetuoso, responsable y sostenible.