DXC Technology y Human Age Institute premian la labor de los desarrolladores de aplicaciones accesibles

Los Premios de Accesibilidad tienen por objetivo mejorar el día a día de las personas con discapacidad a través de la tecnología DXC Technology, empresa líder de servicios IT, y Human Age Institute, fundación impulsada por ManpowerGroup, han celebradoel acto de entrega de la I edición de los Premios Appcesibilidad. Estos galardonesestán dirigidos a profesionales y estudiantes de cualquier edad con capacidad para diseñar aplicaciones tecnológicas que ofrezcan soluciones a problemáticas actuales que afectan a personas con cualquier tipo de discapacidad en su entorno doméstico, social y/o formativo.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, DXC y Human Age Institute demuestran su compromiso social con las personas con discapacidad; un trabajo que se ha materializado, a lo largo de los años, en múltiples acciones y colaboraciones para impulsar la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión.

El jurado de esta I edición de los Premios de Accesibilidad estuvo formado por representantes de Fundación Human Age Institute, DXC Technology, Fundación Amás y Experis. Con más de 475 solicitudes de participación recibidas en esta I edición de los Premios Appcesibilidad, solo 33 han conseguido avanzar a la etapa final de evaluación.

El primer premio, dotado con 5.000 euros, fue otorgado a "Comuni-Signo", un proyecto desarrollado por Ignacio Benítez. Su proyecto se centraba en derribar las barreras que experimentan las personas con dificultades auditivas, una App que brinda a estas personas la posibilidad de expresarse y comunicarse de forma efectiva con profesionales y servicios fundamentales mediante videollamadas con intérpretes de lengua de signos.

Además, el jurado otorgó el segundo y tercer premio a "Harley" y "Mundo Accessible" (3.000 y 2.000 euros, respectivamente).

"Harley", diseñada por Santiago Simón Santos, Ángel Simón Santos, Victoria Salinas Leonardo y Pascual Ferrer Otín, es una solución que busca acompañar en su día a día a personas del espectro autista. Utiliza herramientas basadas en inteligencia artificial que ejecutan asistentes digitales virtuales que apoyan a los usuarios y a sus familias en escenarios cotidianos.

"Mundo Accessible", de Lidia Jiménez, es una solución tecnológica para personas con discapacidad para que tengan un mejor acceso a experiencias culturales y de ocio. Al proporcionarles información detallada sobre eventos y lugares, ayudará a mejorar su calidad de vida y a hacer que se sientan incluidos en la sociedad.

"DXC Technology está totalmente comprometida con ser una compañía inclusiva y apoyar a las personas con discapacidad. Nuestro objetivo es impactar positivamente en las vidas de quienes más lo necesitan", dijo Juan Parra, presidente de DXC Technology Europa. "Premiando proyectos tecnológicos que promuevan la accesibilidad para con estos grupos, no solo estamos innovando, sino también construyendo un mundo más inclusivo y equitativo para todos. Esta iniciativa demuestra nuestra determinación de construir una sociedad y un futuro donde cada individuo tenga la oportunidad de prosperar, independientemente de sus capacidades".

Por su parte, la directora de Human Age Institute, Margarita Álvarez, ha asegurado que la puesta en marcha de esta iniciativa "surgió como respuesta al compromiso de Human Age Institute con colectivos en riesgo de exclusión. Desde nuestros orígenes, hemos desarrollado programas para impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad y así favorecer su acceso al mundo del empleo y una parte importante de ese proceso es impulsar la accesibilidad en todos los ámbitos". Pero además, ha añadido Álvarez, "trabajar de la mano de un aliado imprescindible como es DXC Technology nos permite ofrecer a todo ese talento con perfil IT la oportunidad para emprender e impulsar proyectos por un futuro mejor, inclusivo y diverso".

Unos premios con propósito social

Tradicionalmente, los espacios y entornos físicos se han considerado los principales obstáculos para la accesibilidad. Sin embargo, con el avance de la digitalización, es importante considerar también los entornos virtuales y tecnológicos al proporcionar accesibilidad a todos los ciudadanos.

Como parte de los premios, DXC y Fundación Human Age Institute, con la colaboración de Fundación Amás y Once, publicaron un informe titulado "La tecnología al servicio de un colectivo en riesgo de exclusión". El informe analiza cómo las aplicaciones pueden mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad, basándose en los hallazgos de una encuesta realizada al colectivo, y destaca que la tecnología debe ser accesible y utilizable por todos con el fin de reducir la dependencia y aumentar la autonomía de las personas con discapacidad.

Entre las principales conclusiones de dicho informe destaca el hecho de que el 11% de las personas con discapacidad asegura que la accesibilidad de las aplicaciones es hoy aún muy limitada. Es por eso que reclaman propuestas inclusivas en aplicaciones relacionadas con el empleo, el ejercicio físico, la alimentación, los trámites legales o financieros, el transporte público o el acceso a lugares públicos.