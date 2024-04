La UFV organiza la Jornada E-Day para acercar el emprendimiento a los alumnos

La Jornada E-Day de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) contó con la participación de más de 30 proyectos en fase avanzada, que se dieron a conocer ante casi medio millar de personas entre alumnos, empresas, inversores y representantes políticos de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Las Rozas, además de la Fundación para el Conocimiento Madri+d. También intervinieron reconocidos emprendedores de éxito como Hugo Arévalo, Paula Camarós y Lara Alcázar, entre otros La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha celebrado el Día Mundial del Emprendimiento con una jornada en la que han participado 17 stands de proyectos en diferentes fases de emprendimiento, 17 pitch de proyectos avanzados; en total 34 startups, de los cuales la mitad ya se encuentran constituidas y en el mercado; casi 500 asistentes, 30 representantes de empresas y fondos de inversión, 4 organismos públicos y 5 emprendedores antiguos alumnos UFV de éxito.

La jornada ha contado con la asistencia de Susana Penedo, concejal de Comercio, Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón; Ana Camins, concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda; Alba Monteiro de Oliveira, concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Las Rozas, y Eduardo Díaz Sánchez, Jefe de Área del Emprendedor de Base Tecnológica, Fundación para el Conocimiento Madri+d. Todos ellos destacaron la importancia de crear y fortalecer los puentes entre la universidad, las instituciones públicas y las empresas para crear una sociedad fuerte y cohesionada que sepa dar soluciones a los problemas futuros, apoyando el emprendimiento, la innovación y la internacionalización.

La mesa principal, formada por antiguos alumnos UFV y docentes de la universidad, contó con la participación de Hugo Arévalo, cofundador de ThePower; Lara Alcázar, fundadora de LaralandExperience; Manuel Rodríguez Aragón, director del área de rehabilitación de la startup Adamo Robot; Paula Camarós, fundadora de Baby Suite; y Lucía Suárez, cofundadora de Deluem. Todos ellos contaron a los asistentes sus casos de éxito, cómo emprendieron y qué es lo que les motiva a continuar creciendo en sus proyectos, los problemas que han tenido que superar y cómo están haciendo realidad sus sueños.

Historias diversas, pero con un componente común, la educación humanista que tuvieron durante su paso por la UFV. "Una enseñanza fundamental para cualquier emprendedor es la formación humanista que se recibe aquí", subrayó el empresario Hugo Arévalo, "sin duda las prácticas sociales y ese foco que se centra en los demás, es una experiencia fundamental y de aprendizaje para cualquier emprendedor", señaló.

Los proyectos emprendedores también tuvieron su espacio en el E-DAY de la UFV. Así, un total de 17 soluciones muy diversas y de diferentes sectores, entre ellos tecnológico, de salud física y mental, ocio, medio ambiental, gastronómico, IA, educativo, retail, etc. Todos en fase avanzada y la gran mayoría en mercado y monetizando. Estas soluciones presentadas tanto por alumnos, como por antiguos alumnos, docentes y padres de alumnos ponen en valor la educación emprendedora de la Comunidad Universitaria a través del Centro de Emprendimiento de la UFV.

Finalizó la jornada con una mesa redonda entre agentes del ecosistema emprendedor e innovador, donde destacó la presencia de inversores de la talla de Carlos Ruiz Sánchez, Head OfScouting&DealflowWayra; Andrés Gómez Morón, PhD "Head of Open Innovation en RENFE, TrenLab; Jorge Dobón, Founder&ManagingPartner; Javier González Vaez, Open Innovation Manager at ACCIONA; Marta Pedrosa, Analista de innovación CINFA; David Muñoz, La Finca Venture Cap, y Paloma Cabello, MITEF EUROPE; quienes compartieron sus perspectivas y recomendaciones sobre los elementos clave que existen a la hora de invertir. Todos ellos remarcaron que vuelve a haber capital para invertir, pero en aquellos proyectos que sean rentables y escalables.

La jornada contó con la colaboración de Socialnius, de la mano de su cofundador y CEO, Chema Nieto, quien fue el encargado de presentar el evento, el concurso de pitch de los diferentes proyectos que se presentaron, moderar una serie de charlas con proyectos consolidados en el ecosistema emprendedor, así como la realización en directo del programa Nación Innovación.

El Centro de Emprendimiento UFV tiene como objetivo promover la innovación y el emprendimiento, sirviendo como puente entre la universidad y el mundo empresarial. Por ello, se dedica a impulsar proyectos emprendedores, ofreciendo apoyo desde la ideación hasta la consolidación. Con más de 125 proyectos y 30 startups acompañados anualmente, junto con la participación de más de 1500 alumnos y colaboración con más de 100 pymes, el Centro demuestra su compromiso con el desarrollo emprendedor tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.