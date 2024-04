Pretecval, equipos de enfriamiento rápido para frutas y cítricos

Los sistemas de refrigeración son elementos esenciales dentro de la industria moderna, ya que durante todo el proceso productivo permiten asegurar condiciones ambientales adecuadas de temperatura y humedad.

Dada la capacidad de mantener temperaturas muy bajas y enfriar grandes volúmenes de aire que tienen estos equipos, no solo es posible garantizar el funcionamiento óptimo de cada uno de ellos, sino también una mayor conservación de la calidad de alimentos, medicamentos y productos químicos que se producen a diario en espacios cerrados.

Dentro de este contexto, Pretecval es una empresa familiar que destaca con más de 35 años de trayectoria en el sector de la automatización y de la refrigeración industrial y comercial. La firma con sede en Gandía, Valencia, está especializada en la provisión de equipamiento de enfriado rápido, congelación y sistemas de secado por condensación para las centrales hortofrutícolas.

Expertos en refrigeración Pretecval desarrolla tecnologías avanzadas de refrigeración que se adaptan a cada proceso y tipo de cliente, con el fin de promover una mayor eficiencia energética y un mejor rendimiento de los sistemas afectados al proceso de producción. En ese sentido, ofrece equipos de preenfriamiento, congelación y secado con mecanismos de ahorro de energía que cubren las necesidades de enfriamiento y conservación (cadena de frío) de productos perecederos en los ámbitos de frutos hortícolas, frutos secos, productos cárnicos, pescados y mariscos, lácteos, etc.

La firma valenciana resalta con un nuevo concepto de preenfriamiento rápido (Micro-Túnel) que permite tener varios productos a diferente temperatura en un mismo recinto, lo que implica un ahorro de tiempo, espacio y una conservación adecuada de la calidad del producto. Este sistema de enfriamiento resulta óptimo para las líneas de tratamiento de frutas porque ayuda a mantener sus propiedades como “el primer día”.

El Micro-túnel no solo consigue alargar la vida de las mercancías, sino que también maximiza la producción y aporta una mayor libertad de operatividad al poder almacenar a distintas temperaturas con un mismo equipo, en función de la variedad, tipo de envase, calibre. Asimismo, esta tecnología trabaja con una potencia frigorífica dosificada desde el momento que se introduce el primer palet y, sobre todo, evita emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Pretecval, además, implementa servicios de refrigeración para cada proyecto, tales como sistemas de expansión directa e indirecta, enfriadoras de agua (Chillers) y alternativas ecológicas (aerotermia, geotermia y fotovoltaica). En cuanto al tratamiento del aire, la empresa familiar diseña, coloca y mantiene instalaciones de aire comprimido y sistemas de renovación y extracción que se ajustan a las exigencias de cada actividad.

Servicios de asesoramiento técnico especializado Pretecval cuenta con un equipo profesional capaz de ofrecer una asistencia técnica durante 24 horas que incluye revisiones preventivas periódicas para detectar futuras anomalías de los equipos e instalaciones, mantenimientos correctivos y predictivos de los equipamientos para evitar futuros costes de paradas y monitorización en tiempo real con sistema Scada.