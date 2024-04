Una galaxia cada vez más cercana; El Mercado del Juguete de Madrid se adelanta en un previo al día de la fuerza

Madrid, 22 de abril de 2024 - En una galaxia muy, muy cercana... ¡se está gestando un evento que ningún fan de Star Wars querrá perderse! El Mercado del Juguete de Madrid se adelanta al "Día de la Fuerza" este sábado 27 de abril en el Centro Comercial Valdebernardo, ofreciendo a todos los amantes de la saga galáctica una experiencia inolvidable con muchos productos relacionados con la saga.

El evento, que promete transportar a los asistentes a los entrañables años 80, contará con la presencia de emblemáticos personajes como Darth Vader, Mandalorian, Tusken y un montón de Jedi, junto a imponentes oficiales imperiales y el colosal Tarfful Wookiee Brothers, entre otros.

Los organizadores han cuidado cada detalle para cautivar a los seguidores del universo de Star Wars, ofreciendo una experiencia repleta de emociones y diversión para niños y no tan niños por igual.

Una de las atracciones más emocionantes del día será la oportunidad de inmortalizar el momento con fotografías junto a los personajes icónicos de la saga, creando recuerdos que perdurarán por generaciones. Además, para hacer de esta jornada aún más especial, ¡se invita a todos los asistentes a venir vistiendo sus disfraces preferidos! Desde los intrépidos Jedi hasta los malvados Sith, grandes y pequeños están invitados a desfilar junto a los personajes, celebrando así la pasión compartida por Star Wars y mostrando su dedicación a esta querida franquicia.

Pero eso no es todo lo que el Mercado del Juguete de Madrid tiene reservado para los visitantes. ¡Hay que prepararse para sumergirse en una emocionante recreación histórica con el diorama Playmobil "Tramperos de Connecticut"! Con más de 300 piezas customizadas, la Asociación Madrileña de coleccionistas de Clics AmClicks ha creado una fascinante representación de la vida de los tramperos en la región de Connecticut durante las décadas de 1825-1830. Desde los densos bosques donde buscaban pieles valiosas hasta sus campamentos temporales junto a los ríos, cada figura refleja la resistencia y el conocimiento del terreno de estos hábiles cazadores.

El Mercado del Juguete de Madrid, que nació en 2007, se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario nacional de eventos relacionados con el juguete antiguo, custom y de colección. Con la participación de más de 30 expositores, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar una amplia variedad de juguetes, desde figuras de Playmobil y LEGO hasta coches a escala, miniaturas, y por supuesto, ¡una abundancia de artículos de Star Wars!

No hay que perderse esta emocionante jornada el 27 de abril en el Centro Comercial Valdebernardo, donde la fuerza estará más viva que nunca. La entrada y el parking son gratuitos, y habrá desfiles a las 12:00 y a las 17:00 horas. ¡Se invita a venir y unirse a la celebración de una galaxia muy, muy cercana!