Los beneficios de los productos orgánicos de NBF Market

El consumo de productos orgánicos está muy demandado hoy en día. Esto ha llevado a empresas como NBF Market a producir mercancía de calidad, elaborada de forma responsable.

El término orgánico en productos de consumo, se ha popularizado en los últimos años debido a la integración de nuevos procesos de producción que eviten los contaminantes, colorantes y hormonas de crecimiento en los diferentes alimentos.

A su vez, la constante evolución de estos artículos está haciendo que cada vez más personas se interesen en consumir productos orgánicos para cuidar su salud y el ambiente.

El éxito de los productos orgánicos Hoy en día, los consumidores demandan opciones saludables, a través de productos orgánicos, puesto que son cada vez más conscientes de los efectos negativos de las malas prácticas en la producción, lo que ha llevado al aumento de la búsqueda de opciones que se alineen con estas necesidades nutricionales.

En este sentido, los productos orgánicos que garantizan calidad y sostenibilidad son aquellos que presentan certificados basados en control de calidad en cada parte del proceso. Entre ellos destaca FSSC 22000, HACCP y Orgánico México.

Aunado a las certificaciones, este tipo de alimentos se distinguen por su sabor y textura superior, porque en cada uno se nota la frescura, a diferencia de uno producido de forma no orgánica.

Dependiendo entonces del sector de desarrollo, se eliminan diferentes procesos, por ejemplo en el ganadero se evita el uso de hormonas sintéticas para el crecimiento, así como antibióticos o anabólicos para el engordamiento. Mientras que en los procesos agrícolas no se utilizan químicos, pesticidas, elementos sintéticos o transgénicos.

Amplio catálogo de productos orgánicos de NBF Market Entre la larga lista de consumidores que buscan productos orgánicos, no solo se encuentran personas que manejan un estilo de vida deportivo y saludable. En cambio, cada año aumenta el número de usuarios promedio que sustituyen sus alimentos de su consumo diario por opciones orgánicas.

Como una respuesta a esta constante búsqueda, NBF Market proporciona un amplio catálogo de productos orgánicos, en diferentes presentaciones. Por ejemplo, el aceite de aguacate virgen extra es una opción más rica que la sintética, que incluye todos los beneficios de un aceite de origen vegetal. En la plataforma se encuentra la presentación individual a granel, así como la opción de botellas de un litro en cajas, la cual es ideal para restaurantes y tiendas de alimentos.

Otros productos destacados del catálogo son el azúcar de agave y la harina de avena. Ambas se elaboran con base en su materia prima y están disponibles desde 500 g y para compra individual, como en caja de 10 piezas. Entre las opciones de harina también se encuentra la orgánica de coco, multiusos sin gluten y para preparaciones específicas como muffin y hot cakes. A esta lista se añaden mermeladas de diferentes sabores, miel, bebidas orgánicas en polvo y jarabes.

De esta manera, NBF Market pone a disposición una amplia selección de productos con cualidades orgánicas para todos los gustos.