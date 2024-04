Entrevista a Nicolás Soler de Neocopy

En el ámbito de los eventos corporativos, contar con un recurso gráfico eficaz es un aspecto clave para dar a conocer la imagen de marca de una empresa, captar la atención del público y potenciales clientes, además de diferenciarse de sus competidores.

En este orden de ideas, los servicios especializados en soluciones gráficas de exhibición cobran importancia. Un ejemplo de esto es el trabajo que la empresa Neocopy ha desarrollado durante más de dos décadas, en las que ha destacado por la realización de pop up velcro, muros gráficos y photocall personalizados para ferias y eventos.

¿Cuáles fueron las oportunidades en el mercado que marcaron la creación de Neocopy?

Mi socio Manolo y yo llevábamos desde 2000 con una empresa de servicios de diseño que a partir de, más o menos 2004, derivó en una pequeña empresa de 4 trabajadores especializados en el dibujo de infografías para edificios en 3D de los que se venden sobre plano (hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en plena efervescencia del sector de la construcción). Más o menos en 2008 explotó la burbuja, cosa que se veía venir, y ahí empiezan unos 3 o 4 años de andadura por el desierto. Probando distintos negocios que nos permitiesen continuar a flote.

Era ya 2012 cuando vimos claramente que existía un hueco en el mercado online para este tipo de Displays que habitualmente no es fácil de encontrar cuando lo necesitas y, sin embargo, a través de internet se pueden facilitar mucho las cosas. Por eso, Neodiseño pasó a ser Neocopy. Seguíamos haciendo algunos trabajos de diseño para unos pocos clientes antiguos, pero lo que empezó a funcionar fue Neocopy.es.

¿Cuáles han sido algunos de los eventos más significativos a lo largo de la evolución de la empresa?

Creo que en la pregunta anterior he hablado ya de un par de eventos que nos definen bien. Cuando han venido las cosas peor y podríamos haber abandonado el camino del emprendimiento, hemos apostado por seguir adelante. Y es que nuestro espíritu emprendedor nos hace sacar fuerzas de flaqueza y no damos un partido por perdido. Luego está lo de la moral del Alcoyano, pero eso ya es otra historia... (Risas)

¿Cuál es la misión de los profesionales que trabajan en Neocopy en relación con el servicio al cliente?

Puede que el servicio al cliente sea el trabajo al que dedicamos un mayor esfuerzo todo el equipo. Siempre intentamos ir más allá de la mera transacción comercial. Por ejemplo nos preocupa mucho que el diseño que nos ha enviado un cliente tenga la suficiente calidad. Muchos de nuestros clientes son profesionales del diseño y aprecian mucho que estemos pendientes de estos detalles. Otros, sin embargo, no son profesionales y no dominan bien las herramientas de diseño. Por eso es todavía más importante estar pendiente de estos pedidos en los que nos llega un archivo que no va a quedar bien impreso por falta de calidad. En estos casos trabajamos con el cliente para que el resultado sea lo más satisfactorio posible. También está el tema importantísimo de las fechas de entrega. Todas las semanas hay pedidos urgentes que requieren de mucha atención y conseguir que las agencias de transporte estén a la altura es muchas veces lo más complicado.

¿Qué ventajas ofrecen los servicios de Neocopy en comparación con otras empresas del sector?

Estoy convencido de que nuestros servicios aportan mucho más de lo que cuestan. Somos muy cercanos. Si necesitas algo con urgencia no conozco ninguna empresa de la competencia capaz de responder con tanta agilidad. Y luego. Lo que valoran mucho nuestros clientes y lo vemos cada día en las reseñas que nos dejan, es el trato humano y la atención al cliente. Estas podríamos decir que son las tres claves.

¿Qué tipo de material publicitario producís para eventos y cuáles son los que mayor demanda tienen por parte de los clientes?

Como puede verse en la web ofrecemos un amplio abanico de Displays de distintos tamaños. En los últimos años, tras la pandemia, creo que hemos conseguido imponernos en los Displays más grandes y de mayor precio, que era un objetivo que perseguíamos desde hace tiempo. Eso gracias a la impresión en textil antiarrugas y a nuestro equipo del taller de confección que trabajan a una velocidad increíble.

¿Qué tipo de material publicitario es el más indicado para hacer que una empresa destaque dentro de una feria o evento?

Ya sea una feria o un evento lo importante es hacer algo que los demás no hacen. Si la feria te ofrece un stand (el que ofrecen para todos igual) no lo aceptes. Por lo que vas a pagar por ese stand seguro que puedes hacer algo diferente y que llame más la atención que lo que tiene todo el mundo. Si quieres ideas llámanos. Seguro que juntos encontramos una solución rentable.

¿Cuáles son los productos y soluciones de exhibición que ofrece Neocopy para hacer que una empresa destaque en ferias y eventos corporativos?

En realidad depende del presupuesto. Podemos partir de poner el foco en un par de Rollups bien dispuestos por menos de 100 euros. O construir el stand con Pop Ups de velcro. Dependiendo del tamaño podríamos estar hablando de entre 600 y 2000 euros. Luego se puede optar por una solución más sólida como los perfiles Vector. Cubiertos de tela con perfil de silicona muy fácil de poner y quitar. Totalmente personalizable y con posibilidad de retroiluminar todas las paredes del stand con altura de 250 cm o más.

En cuanto al compromiso con la sostenibilidad ambiental ¿La empresa garantiza el uso de productos y técnicas sostenibles en sus procesos de producción? Por ejemplo ¿Qué tintas utilizas? ¿Son ecológicas? ¿Cuál es su composición?

Uno de nuestros compromisos es el cuidado del medio ambiente. Por eso estamos siempre evolucionando hacia nuevos procesos de impresión como las tintas de base agua que utilizamos para la estampación textil. El uso de materiales libres de PVC siempre que sea posible y los nuevos materiales reciclados. En esta industria cualquier cambio requiere de una adaptación muy profunda. Creo que somos un equipo con la agilidad necesaria y estamos siempre en constante evolución. Ahora mismo el camino viene marcado por causar el menor daño posible al planeta y así lo vemos desde Neocopy.

A lo largo de su trayectoria, Neocopy ha destacado por el alto nivel técnico y estético de sus soluciones gráficas, entre las que destacan los pop up velcro, los muros personalizados y los photocalls diseñados para potenciar la imagen de sus clientes en ferias y eventos. Asimismo, esta empresa se mantiene a la vanguardia con las últimas tendencias del mercado, apostando por un futuro más sostenible y utilizando tintas ecológicas a base de agua en sus procesos de sublimación.