Grupo Carrillo elige las instalaciones de Zamora Company para su reunión estratégica del Comité de Dirección

El Comité de Dirección de Grupo Carrillo visitó y celebró su reunión en las extraordinarias instalaciones de Zamora Company

Grupo Carrillo celebró la destacada reunión de su Comité de Dirección en las prestigiosas instalaciones de Zamora Company. Esta reunión marcó un hito importante en la estrategia de crecimiento y desarrollo de la empresa, reuniendo a los principales líderes y tomadores de decisiones de Grupo Carrillo en un entorno propicio para la colaboración y la innovación.

La reunión, que se llevó a cabo el pasado 12 de abril, proporcionó una plataforma integral para discutir y analizar los desafíos y las oportunidades emergentes en el sector. Los miembros del Comité de Dirección participaron en diversos debates sobre estrategias empresariales, iniciativas de crecimiento y proyectos clave que impulsarán el futuro éxito de Grupo Carrillo.

La elección de las instalaciones de Zamora Company, empresa de renombre internacional que destaca como creadora y distribuidora de vinos y espirituosos, refleja el compromiso de Grupo Carrillo con la excelencia y la colaboración.

Fundada en España, ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales compañías del sector a nivel global. Su portafolio, compuesto por más de 15 marcas de prestigio, abarca una amplia gama de productos que deleitan a los paladares más exigentes en más de 80 países alrededor del mundo. Con un enfoque en la excelencia y la innovación, Zamora Company continúa elevando los estándares de calidad en la industria, consolidándose como un referente indiscutible en el mercado internacional de bebidas espirituosas. La entidad reconocida por su reputación de innovación y calidad en la industria, ofreció un entorno inspirador que fomentó la creatividad y el intercambio de ideas entre los líderes de Grupo Carrillo.

"La elección de las instalaciones de Zamora Company para nuestra reunión estratégica no fue accidental. Representa nuestra admiración por su excelencia y nuestro deseo de asociarnos con los mejores en nuestro camino hacia el éxito", comentó José Gabriel Carrillo, socio-director del departamento jurídico y presidente de Grupo Carrillo. "Zamora Company personifica los valores de innovación y calidad que compartimos en Grupo Carrillo, y estamos agradecidos de la exclusiva acogida”.

En la reciente reunión del Comité de Dirección de Grupo Carrillo en las instalaciones de Zamora Company, la excelencia en el trato por parte de la misma fue simplemente excepcional. Desde el momento en que los directivos cruzaron las puertas de sus instalaciones, fueron recibidos con una calidez y hospitalidad sin igual. Cada detalle fue cuidadosamente atendido, desde la disposición de las salas de reuniones hasta la atención personalizada de su equipo dedicado.

La disposición de Zamora Company para adaptarse a sus necesidades específicas y garantizar el éxito de su reunión fue evidente en cada interacción. Su equipo demostró un nivel ejemplar de profesionalismo, cortesía y compromiso, lo que facilitó un entorno de trabajo productivo y colaborativo para los líderes. Desde Grupo Carrillo se sienten honrados de haber sido tratados con tanto respeto y consideración por parte de Zamora Company durante la estadía. Su compromiso con la excelencia en el servicio no solo mejoró su experiencia, sino que también fortaleció su confianza.

Agradecer de manera muy especial a Esther Aguirre Zamora, consejera, vicesecretaria y presidenta de la Comisión de Familia de Zamora Company. El equipo de Grupo Carrillo expresa su más sincero agradecimiento por el excepcional trato que recibieron durante su reciente reunión en las instalaciones de Zamora Company.

Su dedicación y liderazgo como consejera y presidenta de la Comisión de la Familia Zamora Company fueron evidentes en cada detalle de la visita. Grupo Carrillo se sintió recibido con una calidez y hospitalidad que hizo que su estancia fuera verdaderamente inolvidable. Gracias Esther porque la atención a los detalles y el enfoque en garantizar nuestra comodidad y satisfacción no pasaron desapercibidos y contribuyeron en gran medida al éxito de su encuentro.

No se puede olvidar y mostrar de nuevo el agradecimiento por haberles cedido la sala de juntas del consejo de administración de Zamora Company, destacando ser la primera vez en la que una empresa externa realiza una reunión de este calibre en la citada sala.

De igual forma, desde Grupo Carrillo se traslada su enhorabuena por la reciente inauguración del nuevo restaurante de la empresa: un proyecto que ha sido gestado con ilusión y dedicación en el corazón de Zamora Company, y que resulta ser más que un simple lugar para disfrutar de exquisitos platos y deliciosas bebidas. Es un oasis culinario donde convergen la pasión por la gastronomía y el compromiso con la excelencia que define a dicha empresa.