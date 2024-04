Entrevista a Ricardo Rosende, director en Excelencia Médica TV, el canal de comunicación sanitario

En plena era digital, la comunicación audiovisual en este entorno adquiere cada vez mayor relevancia por su capacidad para permitir la transmisión de contenido actualizado y de interés, mediante múltiples plataformas y dispositivos. En este contexto, Excelencia Médica TV destaca como una de las empresas pioneras, enfatizando en su propósito de establecer una conexión clara entre médicos y pacientes.

Este canal televisivo destaca como uno de los medios de comunicación más relevantes en la actualidad, ofreciendo emisión las 24 horas del día con contenido a la carta y cobertura mundial, exclusivamente centrada en el campo de la medicina. Ricardo Rosende, parte del equipo de Excelencia Médica TV explica en detalle la visión detrás de este medio de comunicación sanitaria y cómo ha impactado actualmente en la sociedad.

¿Qué fue lo que inspiró la creación de Excelencia Médica TV y cómo comenzó este proyecto?

Llevamos toda la vida dedicándonos a la producción audiovisual; empezamos hace más de 35 años en Argentina, allí ya hacíamos televisión médica para clínicas y médicos del sector privado, pero los hábitos de consumo han cambiado, la gente ya no ve apenas la televisión convencional, así que en España aprovechamos la irrupción del 4G, que ya permitía emitir con calidad por internet, para crear nuestro propio canal de televisión por streaming dedicado exclusivamente a la salud.

Además, veíamos que había canales de televisión de cocina, de deportes, de viajes, pero ninguno de medicina, y que es más importante que nuestra salud, así que nos decidimos a apostar por ello.

En un mercado saturado de opciones televisivas, ¿dónde radica el éxito de la propuesta de Excelencia Médica TV?

Te diría que justamente debido a esa saturación, es nuestra experiencia y know-how adquirido a lo largo de los años lo que nos diferencia. Estamos en un mercado hipersaturado de opciones audiovisuales, en el que todos competimos por la atención del consumidor, pero de cara al sector sanitario, no existe una propuesta como la nuestra, somos el único canal médico con emisión 24h y con contenido a la carta.

¿Por qué crees que los profesionales médicos eligen Excelencia Médica TV sobre otras opciones de contenido médico?

Excelencia Médica TV se ha convertido en un foro de referencia para la comunicación médica; cuidamos la imagen del profesional médico hasta el último detalle, buscando siempre la manera de innovar y ofrecer información médica de calidad. Entre nuestros colaboradores se encuentran algunos de los más destacados y reputados profesionales médicos de España porque saben que en nuestro medio se trata a la medicina con el respeto que se merece, y eso se nota.

Además, la grabación en quirófanos es algo muy complejo, no le puedes pedir al cirujano que repita la toma. Hay que saber estar sin molestar, atento a cada detalle, pendientes del momento clave de la operación. Grabamos intervenciones de más de 5 horas para sacar luego un extracto de 3 o 5 minutos con los aspectos más destacados y para eso hay que tener mucha experiencia.

¿Cuál crees que es el elemento diferenciador más importante de Excelencia Médica TV en comparación con otros canales de salud y medicina?

Es importante destacar que nuestro Canal de TV se dedica exclusivamente a la salud, donde el profesional médico es el protagonista y tratamos a la profesión con todo el respecto que se merece. Además, nuestro enfoque está basado en la prevención médica; damos información sobre los últimos avances o tendencias médicas, así como las mejores opciones y profesionales más destacados.

¿Podrías compartir alguna anécdota o experiencia interesante que haya ocurrido durante la producción de contenido para Excelencia Médica TV?

Son muchas las anécdotas, me viene a la mente por ejemplo un programa que hicimos sobre los avances médicos de los últimos 50 años para el que pudimos juntar a grandísimos referentes del sector médico o el programa en el que el Prof. Dr. Juan Vidal, fundador de la Unidad de la Mujer de la Ruber Internacional, aceptó en Directo ser el padrino de Excelencia Médica TV, ese momento fue muy significativo por lo que él representa para la historia de la sanidad en España.

¿Cómo describirías la dinámica de trabajo y el ambiente dentro del plató de televisión de Excelencia Médica TV?

La dinámica es muy buena, tengo la suerte de estar rodeado de un grandísimo equipo de profesionales, con una alta dedicación y gusto por el detalle. Además, somos una empresa familiar, para nosotros es algo más que trabajo. Como dicen, “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más de tu vida”, y eso es Excelencia Médica TV.

¿Qué beneficios crees que pueden obtener los médicos que colaboran con Excelencia Médica TV, ya sea acudiendo a entrevistas en el plató o confiando en ustedes para producir contenido audiovisual médico?

Sin lugar a dudas la diferenciación. Con el auge de las RRSS, se ven a diario multitud de personas emitiendo opiniones sobre áreas en las que apenas tienen conocimiento, inundando el mercado con promociones y mensajes de escaso valor y eso a la audiencia le confunde al no saber filtrar.

En cambio, nuestra estrategia en Excelencia Médica TV apuesta por la calidad frente a la cantidad; trabajamos con las mejores clínicas y profesionales del sector privado para ofrecer información veraz, útil y de calidad. De ahí que nos hayamos convertido en el foro de referencia para la comunicación médica.

¿Cómo pueden los médicos interesados en colaborar con Excelencia Médica TV ponerse en contacto con ustedes y qué pasos deben seguir para comenzar a trabajar juntos?

Es muy fácil, toda la información está disponible en nuestro Canal, estaremos encantados de atenderles en excelenciamedicatv.com/contacto/ .

¿Cuáles son los planes futuros y las metas de Excelencia Médica TV en términos de crecimiento y expansión?

Gracias al streaming, nuestra cobertura es mundial, y al disponer de un equipo de traductores nativos especializados en el sector de la salud, podemos hacer llegar nuestro mensaje al cualquier lugar del planeta, por lo que no tenemos barreras. Ahora mismo estamos desarrollando un canal de televisión corporativo para una multinacional del sector que pronto verá la luz, así que se nos avecinan unos meses muy apasionantes.

Para aquellos médicos que aún no están familiarizados con Excelencia Médica TV, ¿cómo describirías la experiencia que ofrece y por qué deberían considerar colaborar con ustedes?

Si algo tengo claro es que, en el mundo de la comunicación, la reputación y la imagen lo es todo, y no existen atajos. Se tarda mucho en construir una marca y, sin embargo, destruirla pueden ser apenas unos segundos. Hay que recordar que trabajamos en el sector sanitario y las personas que nos ven nos están confiando su salud, su esperanza de una recuperación, de modo que antes de optar por cualquier acción de comunicación, les diría que se dejen aconsejar por profesionales expertos, que nos pregunten, que se informen.

Con años de experiencia en producción televisa y comunicación sanitaria, el equipo de Excelencia Médica TV trabaja constantemente para demostrar su compromiso permanente con la excelencia y la calidad. Esta compañía ha logrado diferenciarse por ofrecer contenido variado y actualizado sobre medicina, consejos de salud y tratamientos médicos exclusivos, permitiendo a la población mantenerse a la vanguardia de la innovación en el campo de la salud y convirtiéndose en un referente en el ámbito de la comunicación audiovisual en el entorno digital.