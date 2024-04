La revolución en el mundo de la micropigmentadora de la despigmentación láser

El microblading y la micropigmentación son técnicas a las que se recurre cuando se quiere ensalzar la belleza natural del rostro y buscar el efecto "buena cara". Sin embargo, estos procesos no siempre dan un buen resultado y sobre todo con el tiempo cambian de color y ya no gustan.

Ante esta situación, las personas deben buscar métodos especializados para la despigmentación de sus diseños.

En la actualidad, una de las más avanzadas es la despigmentación láser consciente, como la que realizan en iQuantum.

Un método propio que ha generado una revolución en el mundo de la despigmentación En la actualidad, la despigmentación de micropigmentación y microblading por medio de láser ha marcado tendencia. Esta técnica utiliza equipos especializados que permiten emitir ráfagas controladas de energía en el área que se busca despigmentar. La duración y cantidad de sesiones del tratamiento puede ser variable y dependerá de diversos factores, por ejemplo: el color del pigmento que se quiere eliminar, así como de su profundidad en la piel o técnica de aplicación.

Por otro lado, existen varios equipos diseñados para realizar este proceso, muchos de los cuales generan daños en la piel y pérdida del vello. Sin embargo, para obtener un resultado óptimo en el proceso, es fundamental emplear equipos láser avanzados con eficacia comprobada, como los innovadores modelos LÁSER ND-YAG NDX que dispone iQuantum, tanto en su clínica como en su academia.

Soluciones avanzadas en despigmentación láser consciente iQuantum es una clínica y academia especializada en despigmentación láser, la cual se caracteriza no solo por fabricar y distribuir sus propios equipos para este proceso, sino por desarrollar su propia técnica de despigmentación láser consciente, avalada por más de 5.500 casos de éxito. Este dispositivo es el equipo Láser Q-Switched ND-YAG NDX, el cual permite realizar un procedimiento seguro, rápido y efectivo en la eliminación de pigmentos, sin afectar la salud de la piel y conservando el vello.

Estas características proporcionan un confort y garantía hacia el paciente y un excelente resultado en el proceso de la despigmentación. Sus expertos ofrecen un trato hacia el paciente excepcional y una formacion profesional individualizada para los centros que también quieren ofrecer una despigmentación láser consciente.